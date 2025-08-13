„Analize de impact” pentru mai multe măsuri, după întâlnirea dintre liderul PSD și ministrul Finanțelor. Printre altele, „triplarea impozitului pe marile averi” și alte creșteri de taxe

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că miercuri a avut „o primă întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia am abordat situația finanțelor publice”.

Potrivit liderului social-democrat, a fost convenită realizarea unor analize de impact cu privire la:

• suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marile averi);

• majorarea taxării câștigurilor realizate din speculații de capital pe termen scurt;

• creșterea impozitării de la 10% la 16% pe câștigurile din veniturile din criptomonede;

• creșterea de zece ori a amenzilor pentru angajatorii care lucrează cu persoane fără contract de muncă;

• termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență;

• interzicerea înființării de noi firme de către asociați/administratori în insolvență.

În postarea de pe Facebook în care a făcut anunțul, Sorin Grindeanu a spus că apreciază „deschiderea ministrului de Finanțe de a identifica, alături de specialiștii noștri, cele mai potrivite măsuri pentru a depăși acest moment”.

„Vom continua aceste consultări”

Liderul PSD susține că „un punct vital rămâne continuarea marilor proiecte de infrastructură și a investițiilor publice prin Programul Național Anghel Saligny”.

„Rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare ale României. Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Ce a spus despre taxarea multinaționalelor

Social-democratul a vorbit și despre măsurile privind taxarea multinaționalelor, pe care le-a descris drept „un pas necesar, dar nu suficient”.

„Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaționalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient. Trebuie să continuăm în această direcție pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerității să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și a clasei de mijloc”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Afirmația a fost făcută în contextul în care, miercuri, ministrul Alexandru Nazare a anunțat mai multe măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, spunând printre altele că „vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”.

Ministerul Finanțelor vrea să taxeze „exact zona prin care acele multinaționale își exportă profiturile”. Astfel, a fost creată o nouă formulă de taxare, folosită și în SUA, pentru tot ce depășește 3% pe cele patru categorii de cheltuieli. Tot ce depășește 3% va fi considerat nedeductibil. Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024.