Anca Alexandrescu îl atacă dur pe Cătălin Predoiu, după mesajul adresat votanților lui Călin Georgescu: „A lins blidele” / „Mă voi ocupa începând de astăzi de domnia sa”

Moderatoarea Anca Alexandrescu, de la postul Realitatea Plus, l-a criticat marți în termeni duri pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, spunând despre acesta că „a fost și omul lui Traian Băsescu, a lins blidele și la Tăriceanu și la Patriciu”. „Să nu uităm faptul că domnia sa a făcut parte dintr-o firmă de avocatură care a reprezentat cele mai mari multinaționale, care au luat tot ce se putea lua din România, inclusiv alea care lucrează cu rușii”, a mai reacționat ea, după ce ministrul a adresat luni un mesaj votanților lui Călin Georgescu.

„Sunt scandalizată de azi dimineață, după ce am văzut azi noapte prezența ministrului de Interne al României la un alt post de televiziune, unde se urlă de zile întregi că cei peste 2 milioane de oameni care au votat cu Călin Georgescu sunt pleava societății. Am auzit aseară cu urechile mele – nu mi-a venit să cred – că trebuie arestați toți care îl susțin pe Călin Georgescu, că trebuie închise televiziunile care susțin altceva decât ei”, a afirmat Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la postul de televiziune.

„Un ministru de interne al unei țări care se duce într-un platou de televiziune și susține așa ceva este complice la acest lucru. Mai mult decât atât, faptul că domnia să distribuie pe pagina sa de socializare astfel de așa-zise analize arată încă o dată că domnul Predoiu nu poate să iasă din haina de om politic și de om al sistemului, care este de atâția ani de zile”, a continuat ea.

„Poate ați uitat, dar dl. Predoiu a fost și omul lui Traian Băsescu, a lins blidele și la Tăriceanu și la Patriciu. Să nu uităm faptul că domnia sa a făcut parte dintr-o firmă de avocatură care a reprezentat cele mai mari multinaționale, care au luat tot ce se putea lua din România, inclusiv alea care lucrează cu rușii – Alro, OMV, Rompetrol și multe altele”, a mai susținut Anca Alexandrescu.

Moderatoarea a mai afirmat că „dl. Predoiu are tupeu astăzi să-mi răspundă mie la un mesaj pe care i l-am dat pe 17 octombrie, acum când a văzut că am postat despre domnia sa și când am anunțat că mă ocup de el începând din această seară și de cine este și ce a făcut domnia sa pentru România și cum își permite să dea ordine subordonaților să se ducă să îi ridice de-acasă pe cei care sunt împotriva actualului sistem”.

„Este o slugă a lui Iohannis, așa cum a fost și a lui Băsescu și sunt convinsă că zilele următoare vor apărea informații despre cum s-a poziționat dl. Predoiu”, a mai acuzat moderatoarea, potrivit site-ului canalului de televiziune citat.

Ce a mai spus Anca Alexandrescu despre Cătălin Predoiu:

„ Vreau să vă aduc aminte că dl. Predoiu e cel care a strigat din toți rărunchii că e rău că nu mai există protocoale cu SRI, e cel care a rebăgat, când era ministrul Justiției, SRI în anchetele penale. Acesta e, deci, dl. Predoiu.

Aud acum de la sindicatele polițiștilor că sunt scandalizați de ceea ce face Predoiu și vor să fie de partea poporului.

Îi atrag atenția domnului Predoiu că din această poziție de ministru de Interne al României este extrem de grav ceea ce face. Mă voi ocupa începând de astăzi de domnia sa.

Astăzi a avut tupeul să-mi dea mesaj după două luni, după ce l-am invitat de «n» ori la emisiune să vină să vorbească, după ce l-am văzut aseară lăudându-se că doar el are meritul că a băgat România în Schengen, azi îmi dă mesaj și îmi spune că a fost ocupat cu Schengen-ul și că mă invită la o cafea.

Nu, domnule Predoiu, vă provoc public să veniți în platou la «Culisele Statului Paralel», față în față cu mine să răspundeți poporului și să nu mai sfidați oamenii care îndrăznesc să aibă altă opinie decât Klaus Iohannis”.

Emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus, „Culisele Statului Paralel”, îl găzduiește în mod constat pe fostul candidat la președinție Călin Georgescu.

Declarațiile lui Predoiu care au atras reacția lui Alexandrescu

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis luni seară un mesaj public celor care l-au ales şi care îl susţin pe Călin Georgescu. „Nimic din tot ceea ce se dezbate în societate în general nu este împotriva lor, este pentru ei, (…) este pentru egalitate de şanse într-o competiţie electorală, este pentru sănătatea democraţiei româneşti”, a argumentat oficialul guvernamental, subliniind că România trebuie să continue pe „drumul câştigat cu greu, cu jertfe”.

„Aş vrea să mă adresez cetăţenilor români care împărtăşesc cumva sau au împărtăşit la vot opţiunea domnului Georgescu. Şi aş vrea să le spun că nimic din tot ceea ce se dezbate în societate în general nu este împotriva lor, este pentru ei, este pentru buna informare a publicului, este pentru adevăr, pentru egalitate de şanse într-o competiţie electorală, este pentru sănătatea democraţiei româneşti”, a spus Cătălin Predoiu, într-o apariție la Antena 3.

„Eu mi-aş dori foarte mult ca toţi aceşti cetăţeni care şi-au manifestat o nemulţumire, nefericire, alţii, în orice caz o reacţie critică la adresa modului în care au fost conduse unele aspecte ale treburilor publice din ţara noastră, trebuie înţeleşi, trebuie discutat cu dânşii şi trebuie să le spunem acest lucru direct: nu e nimic îndreptat împotriva lor, nu este vorba de opţiunea lor, nu este vorba de preferinţele domniilor lor şi nu este vorba de modul în care înţeleg dânşii să-şi exercite în viitoarele alegeri dreptul la vot, ci este vorba de a ne continua un drum câştigat cu greu, început în jertfe, în Revoluţie şi construit treptat cu foarte multe eforturi, cu multe sacrificii”, a continuat ministrul.

„Adică un drum către o societate deschisă, o societate în care să nu existe violenţă, o societate în care să nu existe ameninţări, o societate în care să respecţi legea, să respecţi ceea ce decid instituţiile formate, la rândul lor, democratic, o societate în care să ne ascultăm unii pe alţii şi în care să ne servim cu adevărat interesele naţionale, nu prin fraze patriotarde, ci prin fapte concrete. Despre asta este vorba, cred, în aceste zile”, a explicat Predoiu.

Conform ministrului de Interne, aceia care sunt nemulţumiţi trebuie „înţeleşi, ascultaţi” şi trebuie găsite răspunsuri şi soluţii la problemele pe care ei le ridică.