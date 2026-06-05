Anunț oficial de la Kiev despre drona explodată în Constanța: Ce a făcut Marina ucraineană „în timp util”

O mică navă militară de patrulare trece pe lângă fregata românească „Mărășești”, ancorată în portul Constanța, în urma exploziei unei drone maritime, 5 iunie 2026. FOTO: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Marina ucraineană a informat-o „la timp” pe cea română că „o dronă maritimă a fost scăpată de sub control din cauza interferențelor rusești”, a afirmat vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, referindu-se la drona ucraineană explodată în timpul dimineții în portul Constanța, informează agenția spaniolă de presă EFE.

Potrivit aceluiași purtător de cuvânt, autoritățile din ambele țări „au preluat controlul asupra situației și s-au asigurat că zona este securizată”.

„Marina Ucrainei a informat în timp util partea română cu privire la o dronă navală care și-a pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc”, a scris Tykhyi, într-un mesaj pe rețeaua de socializare X.

„Această coordonare eficientă a permis luarea măsurilor necesare pentru a preveni victimele civile”, a adăugat el.

On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.



Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Reprezentantul diplomației ucrainene a încheiat mesajul afirmând că incidentul demonstrează că agresiunea rusă împotriva Ucrainei „reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune”, potrivit Agerpres.

Forțele Navale ucrainene au confirmat, mai devreme în cursul zilei, că drona maritimă care a explodat vineri dimineață în Portul Civil Constanța a fost o dronă ucraineană scăpată de sub control în misiune în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești, astfel că drona a deviat de la traiectorie și a plutit în derivă către coasta României.

„În timp ce efectua misiuni în zona operativă a Mării Negre, o ambarcațiune fără pilot a Marinei ucrainene, sub influența mijloacelor de război radio-electronic ale inamicului, a pierdut controlul și a ajuns în apropierea coastei României”, au precizat Forțele Navale ucrainene, într-un comunicat de presă.

„Marina ucraineană a furnizat Marinei române toate informațiile necesare pentru a preveni victimele civile”, au adăugat forțele ucrainene.

Miruță: I-am transmis foarte clar ministrului ucrainean că România trebuie să fie informată imediat

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a afirmat vineri că autoritățile din Ucraina au anunțat partea română că au pierdut controlul a patru drone maritime, iar cea care se afla în Portul Civil Constanța urma să explodeze.

„L-am sunat pe ministrul Apărării din Ucraina, căruia i-am zis că așteptarea este când se pierde controlul asupra dronelor, să ne anunțe. (…) România a văzut drona azi-dimineață la 6. Confirmarea a venit undeva la ora 10. Dacă atunci ucrainenii au aflat… nu știu să vă spun de ce nu ne-au confirmat mai devreme autoritățile ucrainene sau dacă știau”, a spus Miruță, la ieșirea din sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), într-o declarație în care a părut să facă reproșuri părții ucrainene că a anunțat cu întârziere autoritățile române.

Ulterior, ministrul Miruță a revenit cu precizări, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„ O dronă marină a fost identificată azi dimineață la ora 06:20 în portul civil din Constanța. Colegii din cadrul MAI, care aveau responsabilitatea operațională în zonă, au intervenit imediat și au luat măsurile de protecție atât a populației, cât și a accesului naval în port/verificării echipamentelor de monitorizare a traficului naval.

O dronă marină a fost identificată azi dimineață la ora 06:20 în portul civil din Constanța. Colegii din cadrul MAI, care aveau responsabilitatea operațională în zonă, au intervenit imediat și au luat măsurile de protecție atât a populației, cât și a accesului naval în port/verificării echipamentelor de monitorizare a traficului naval. În scurt timp, li s-au alăturat MApN, SRI și celelalte instituții cu atribuții în domeniu, iar pe parcursul întregii zile am acționat coordonat pentru gestionarea situației și protejarea populației.

În jurul orei 10:00, în timp ce specialiștii EOD (realizau procedura de verificare explozibil/punere în siguranță), reprezentanți ai marinei ucrainene au informat autoritățile române despre pierderea controlului a 4 drone în Marea Neagră, care sunt programate să se auto-detoneze în perioada imediat următoare.

Am confirmat cu Ministerul Apărării din Ucraina că cele 4 drone anunțate de ei inițial sunt singurele în această situație, urmând o dublă confirmare cu autoritățile române, din coordonarea MAI și MIT, care au fost notificate și de exploziile celorlalte 3 drone în largul Mării Negre, după care măsurile specifice de protecție civilă au încetat.

Am avut o discuție directă cu omologul meu ucrainean, căruia i-am transmis foarte clar că România trebuie să fie informată imediat atunci când există situații care ne pot afecta securitatea.

Înțeleg că, într-o țară aflată în război, prioritățile sunt dinamice, dar dacă autoritățile ucrainene pierd controlul unor drone aflate în apropierea granițelor noastre, este esențial să fim avertizați din timp, astfel încât MAI și/sau MApN să poată lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor.

Împreună cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, vom avea în perioada următoare o videoconferință cu omologii noștri ucraineni pentru a stabili proceduri și mecanisme de comunicare mai rapide și mai eficiente în astfel de situații.

Trebuie să înțelegem realitatea în care ne aflăm. Ucraina este o țară aflată în război, iar România se află la granița acestui conflict. Incidente precum cel de astăzi sunt nedorite, dar pot apărea.”

Guvernul de la București a clarificat, mai devreme, într-un comunicat oficial, că patru drone maritime au explodat astăzi în apele românești și a prezentat cronologia evenimentelor.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a scris, într-o postare pe rețeaua de socializare X, armata ucraineană a pierdut controlul asupra a patru drone, printre ele fiind și cea care a explodat în Portul Constanța. Toate cele patru drone s-au autodetonat, astfel că nu mai există riscuri la adresa cetățenilor români.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a precizat șeful statului.

Toate informațiile despre explozia dronei marine în Portul Constanța, LIVE pe HotNews

„Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a acuzat președintele Dan.

O explozie a unei drone marine a avut loc vineri dimineață, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a transmis, în primele precizări despre incident, că drona s-a autodetonat, că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”.