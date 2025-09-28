Aproape 40% dintre moldoveni au votat la alegerile parlamentare cruciale de astăzi. Mai sunt 5 ore până la închiderea urnelor / Cum s-a mobilizat diaspora, pentru care Maia Sandu a avut un mesaj special 

Numărul celor care au votat până la ora 16:00 depășește numărul moldovenilor care votaseră până la aceeași oră la alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă este mai mic față de prezența la vot înregistrată la alegerile prezidențiale, turul doi, din 2024. Diferența în acest caz este de peste 133.000 de voturi.

Până la ora 16:00 la alegerile parlamentare de astăzi au votat 1.148.686 de cetățeni (38,9%). Dintre aceștia, 170.448 au votat în diaspora, conform datelor centralizate de autoritățile din Republica Moldova.

La alegerile parlamentare trecute, din 2021, până la aceeași oră votaseră 1.023.995, adică 34,59%, un număr mai mic față de astăzi.

Când vine vorba despre cele mai recente alegeri din Republica Moldova, turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024, numărul celor care au ieșit astăzi la vot este mai mic. În 2024, până la ora 16:00 votaseră 1.282.396 de persoane, adică 43,04%.

Prezența la vot a fost mai redusă în prima parte a zilei, față de alegerile anterioare. Însă la ora 13:00 pentru prima dată prezența la vot de astăzi a depășit-o pe cea de la alegerile parlamentare din 2021.

În plin proces de vot, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj către moldovenii din diaspora, prin care i-a rugat să apere Moldova, prin a merge la vot.

