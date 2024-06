Aproape 70 de mari consumatori de energie sunt în risc de relocare / De ce este important un preț mic la energie pentru industria românească

Platforma High Tech Industry Park din Craiova zona Aeroport unde isi desfasoara activitatea mai multe firme de alimentatie publica patiserie cofetarie industrie usoara si textila luni 10 aprilie 2023 / Badea Remus Nicolae (C) foto

Un număr de aproximativ 70 de companii mari consumatoare de energie ar fi expuse unui risc de relocare în absența unei forme de sprijin în ceea ce privește costurile cu energia. Această informație este cuprinsă in ultimul draft al strategiei energetice, obținut și analizat de către HotNews.ro. Cele 70 de companii asigură aproximativ 300.000 locuri de muncă directe și indirecte,

Potrivit documentului, industria românească suferă în competitivitate din cauza prețurilor mari la energie. Evoluțiile pieței de energie din 2022-2023 a determinat mari producători, în special din industria chimică, să își suspende activitatea

De aceea, energia ieftină este esențială consumatorilor industriali pentru a fi competitivi în piața globală.

Strategia energetică este elaborată de Ministerul Energiei.

Povara costurilor energiei va crește

În ultimii ani, competitivitatea economiei românești a fost erodată și de creșterea prețului certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, se arată în document.

Prețul carbonului în cadrul ETS, la nivel european, s-a ridicat la niveluri nepreconizate, atingând în 2023 niveluri record de aproximativ EUR 100/tonă CO2. În aceste condiții, deținătorii instalațiilor cuprinse în schema EU ETS s-au văzut în situații din ce în ce mai dificile în ceea ce privește plata certificatelor.

Având în vedere noul calendar de eliminare a certificatelor de emisii cu titlu gratuit pentru industrie până în 2034, industria va trebui să achiziționeze certificate de emisii din ce în ce mai costisitoare.

Astfel, povara costurilor energiei este de așteptat să crească, se precizează în document. Aceasta sunt prevederi ale unei directive europene.

Astfel, se estimează că un număr de aproximativ 70 de companii mari consumatoare de energie ar fi expuse unui risc de relocare. Aceasta dacă nu ar exista o formă de sprijin în ceea ce privește costurile cu energia.

În condițiile în care ponderea industriei în economia națională este mai mare decât media europeană (20,5% vs. 17,9% în 2021), este necesară sprijinirea marilor consumatori industriali de energie, arată strategia. Există încă regiuni și județe din România care au în continuare un caracter monoindustrial (ex: Galați, Gorj, Hunedoara, etc.).

În acest context, anual în medie 70 de companii beneficiază de schema de ajutor de stat de ajutor de stat destinată sprijinirii întreprinderilor mari, inclusiv industria grea, care sunt afectate de costurile crescute ale energiei. Bugetul anual este de 75 milioane euro.

Reformarea structurii tarifare – un punct din strategia energetică

Proiectul de strategie energetică vorbește despre necesitatea reformării structurii tarifare pentru energia electrică și gaze naturale.

Astfel, un obiectiv este ca până în 2035, structura tarifară să fie ajustată pentru a oferi prețuri competitive pentru consumatorii industriali. Este necesară inclusiv evaluarea și ajustarea periodică a taxelor și impozitelor aplicate consumului de energie.

Alte măsuri legate de tarifele pentru consumatorii industriali:

Menținerea unei politici de prețuri adaptative până în 2050, care să reflecte schimbările tehnologice și de piață, asigurând costuri optimizate pentru industrie.

Introducerea și extinderea măsurilor de compensare a costurilor energetice pentru consumatori industriali

Implementarea de scheme de plafonare a prețurilor și mecanisme de compensare pentru a proteja consumatorii industriali împotriva volatilității prețurilor pe piața de energie.

Optimizarea gestionării și alocării certificatelor de emisii

Până în 2035, optimizarea procesului de alocare și costuri ale certificatelor de emisii pentru sectoarele industriale

Asigurarea transparenței și predictibilității legislației în domeniul energetic

Clarificarea și simplificarea legislației energetice pentru a elimina incertitudinile și a îmbunătăți predictibilitatea pentru consumatorii industriali.

