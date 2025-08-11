Ar trebui revizuit modul de calcul al inflației? Baza statisticilor economice de azi este atât de învechită încât distorsionează, spune o expertă

Ioana are unul din joburile despre care poate habar n-aveai că există. De 3 ori pe lună, angajata INS își ia tableta sub braț și pornește prin magazine, dar nu ca să-și facă cumpărăturile. Odată intrată într-un magazin, Ioana își notează conștiincioasă, prețuri. Punctul culminant al muncii ei este Indicele Prețurilor de Consum sau inflația, indicatorul de care până și Isărescu se teme. Dar cât de bine măsurăm inflația? Pentru că există o problemă.

Compoziția produselor din economie se schimbă constant. Consumatorii nu mai merg cu biciclete „Tohan” sau „Pegas” și nu fac fotografii cu camere de 35 mm. Acum se folosesc trotinete electrice și smartphone-uri, spune Diane Coyle în cartea „The Measure of Progress. Ceea ce contează cu adevărat”. Cum evaluăm prețul unui produs net îmbunătățit față de versiunea lui anterioară? Sau, când un smartphone este doar un telefon mai bun sau, dimpotrivă, este un dispozitiv complet nou?

Modul în care statisticienii măsoară economia au fost dezvoltate în anii 1940, când problemele economice erau complet diferite

Ar fi incorect să spunem că prețul unei mașini Dacia 1992 și una din 2025 pot fi comparabile, pentru că dotările lor nu au aproape nimic în comun, având în vedere îmbunătățirile tehnologice implicate.

Modalitățile prin care statisticienii și guvernele măsoară economia au fost dezvoltate în anii 1940, când problemele economice erau complet diferite de cele de astăzi. În cartea sa, Diane Coyle susține că baza statisticilor economice de astăzi este atât de învechită încât funcționează ca o lentilă distorsionantă sau chiar ca un set de ochelari de soare.

Atunci când factorii de decizie politică se bazează pe un instrument conceptual atât de învechit, cum pot măsura, înțelege și răspunde cu precizie la ceea ce se întâmplă în economia digitală de astăzi?

Avem structuri alternative de producție pe care în urmă cu câțiva ani nu ți le-ai fi putut imagina

Acum producători care nu fabrică de fapt nimic și producători care integrează manufacturarea cu serviciile.

În prima categorie intră produsele Apple. Deși vinde produse materiale, activele fizice ale Apple reprezintă doar aproximativ un sfert din totalul activelor din bilanț. E de notoritate însă că Apple nu produce niciunul dintre subansamblele telefoanelor sale. Fabricarea și asamblarea sunt externalizate în întregime către companii din Asia. În mod similar, Nike nu produce niciunul dintre pantofii pe care îi comercializează.

Sau un alt exemplu: Rolls-Royce, care produce motoare sofisticate, dar obține peste 60% din venituri din monitorizarea post-vânzare a motoarelor instalate și a altor servicii conexe.

Banca Centrală (BNR) a analizat într-o cercetare potențialul beneficiu adus de setul de date Google Trends pentru prognoza în timp real a PIB al României, iar concluzia arată că includerea setului de date Google Trends pentru prognozele pe termen scurt ale PIB al României, poate conduce la performanțe predictive superioare situației în care sunt utilizate doar seturile tradiționale de date.

O postare pe blog a lui Brad DeLong din 1998 a deschis pentru prima dată o discuție foarte importantă: „Cât de rapidă este creșterea economică modernă?”.

Postarea lui se referea la faptul că măsurătorile oficiale supraestimau considerabil inflația și, prin urmare, subestimau creștere economică reală.

Inflația nu e aceeași pentru toată lumea

În UK, Oficiul de Statistică publică indici diferiți ai prețurilor de consum pentru diferite niveluri ale veniturilor (bazați pe același set de date de observații despre prețuri, dar pe coșuri diferite pentru fiecare grup). Evident, inflația pe care o resimte o persoană cu un venit mic diferă fundamental de cea resimțită de o persoană cu venituri ridicate.

În Statele Unite, BLS a experimentat în mod similar calcularea indicilor pentru gospodăriile cu diferite niveluri de venit, pe baza unor ponderi diferite ale cheltuielilor. Diferențele în ratele resimțite inflației pot fi considerabile.

Revenind în zilele noastre, o firmă dintr-o țară vecină a anunțat că va concedia 200 de angajați, pe care îi va înlocui cu Inteligența Artificială. Ca să o parafrazez pe Coyle, cât de mult vorbim despre progres cu adevărat în acest caz? Și cum îl măsurăm?