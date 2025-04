Armata americană are un nou șef. Cine este generalul Dan Caine, alegerea neconvențională a lui Trump

Senatul american a confirmat vineri numirea de către președintele american Donald Trump a generalului Dan Caine drept șef al Statului Major al forțelor armate ale SUA, după destituirea fără explicații a predecesorului său de către președintele republican, relatează The New York Times și The Washington Post.

Parlamentarii americani au aprobat numirea lui cu 60 de voturi pentru și 25 împotrivă, în timpul unui vot care s-a desfășurat în timpul dimineții, chiar înaintea unei pauze de două săptămâni pentru cele două camere ale Congresului, cu prilejul Paștelui evreiesc și creștin.

La sfârșitul lui februarie, democrații au criticat puternic destituirea neobișnuită a șefului de Stat Major Charles Brown într-o mutare în care au fost vizați și alți 5 generali și amirali. Ei îl acuză pe Donald Trump că vrea să-și întărească influența asupra pârghiilor puterii, înconjurându-se de presupuși fideli în posturi-cheie, inclusiv în forțele armate.

„Demiterea generalului Brown dezvăluie, din nou, intenția președintelui Trump de a instala oameni obedienți, fideli lui și nu Constituției sau poporului american,” a declarat senatoarea democrată Mazie Hirono în cadrul audierii de confirmare a lui Caine în Comisia pentru Forțele Armate din Senat.

Generalul Caine i-a asigurat pe senatorii americani că este apolitic

La audiere, Caine s-a prezentat drept o persoană apolitică, afirmând că este dispus să accepte o demitere și că se va opune dacă președintele Trump îi va cere să execute ordine ilegale. El s-a angajat să respecte legile SUA și Constituția.

„Întotdeauna m-am străduit să fac ceea ce este corect și asta nu se va schimba acum”, a spus Caine în cadrul audierii, care s-a desfășurat în mare parte fără controverse.

Agenția Reuters amintește că ofițerii militari americani trebuie să fie loiali Constituției Statelor Unite și independenți față de orice partid sau mișcare politică.

Trump a povestit recent cum l-a întâlnit pentru prima oară pe Caine în Irak, în 2018, când acesta era un comandant militar de rang înalt acolo.

În relatarea sa, Trump a descris cum militarii și-au pus șepci cu sloganul „Make America Great Again” la o adunare organizată într-un hangar militar din Irak, pentru a-l întâmpina. Unii critici au afirmat că Trump a lăsat impresia că și Caine purta o astfel de șapcă.

Însă, marți, în cadrul audierii, Caine a fost întrebat dacă a purtat vreodată o șapcă MAGA, simbol al sprijinului pentru Trump.

„Nu am purtat niciodată vreun articol politic promoțional”, a declarat Caine, adăugând că un astfel de gest ar „constitui, probabil” o activitate politică partizană.

Trump a mai afirmat că, în timpul acelei vizite în Irak, un militar i-ar fi spus: „Vă iubesc, domnule președinte, aș ucide pentru dumneavoastră”.

Senatorii democrați l-au întrebat pe Caine dacă el a fost cel care a rostit acele cuvinte. Caine a spus că a reascultat comentariile lui Trump și că acesta părea să se refere la altcineva.

O alegere neconvențională pentru a comanda forțele armate americane

Confirmarea lui Caine este una fără precedent: el l-a înlocuit pe primul șef al Statului Major Interarme care a fost vreodată demis din funcție de un președinte și va fi totodată primul readus din pensionare pentru acest rol.

Caine, fost pilot de avioane F-16, nu a urmat traseul tradițional pentru a deveni principalul consilier militar al președintelui, traseu care implică, de regulă, conducerea unui comandament combatant sau a unei ramuri militare.

Caine a recunoscut că este o alegere neconvențională, dar a adăugat în timpul audierii că „trăim, de asemenea, vremuri neconvenționale”.

El le-a spus de asemenea senatorilor că este de acord cu Trump că Iranul nu ar trebui să dețină niciodată o armă nucleară.

Mai mulți membri democrați ai comisiei l-au întrebat pe Caine despre folosirea de către oficiali de rang înalt ai administrației Trump a aplicației comerciale de mesagerie Signal pentru a coordona planurile de atac ale SUA în Yemen – o discuție în care, din greșeală, a fost inclus și un jurnalist de la The Atlantic.

Legiuitorii democrați au condamnat incidentul din martie, afirmând că acesta a demonstrat abordarea neglijentă a administrației Trump față de informațiile clasificate.

Caine a evitat să răspundă direct la întrebările despre acea conversație, dar a adăugat că „trebuie întotdeauna să păstrăm elementul surpriză și să nu ne punem militarii în pericol”.