VIDEO Atac cu cuțitul în centrul Amsterdamului: cel puțin cinci răniți, un suspect arestat

Cel puțin cinci persoane au fost rănite, joi, în urma unui atac cu cuțitul comis în apropiere de piața centrală Dam din Amsterdam, capitala Olandei, a anunțat poliția locală.

Poliția a mai anunțat că un suspect a fost arestat, scrie Reuters.

Totodată, reprezentanții poliției au transmis că nu cunosc la acest moment cauza sau motivul atacului și că aceste aspecte vor fi clarificate în cadrul anchetei.

Nici starea răniților nu era cunoscută imediat, notează AFP.

Poliția a închis zona în care a avut loc atacul. Numeroase echipaje de urgență au intervenit la fața locului.

De asemenea, o înregistrare video postată pe rețelele de socializare arată un elicopter medical aterizând în fața Palatului Regal din Piața Dam pentru a prelua răniți.

Poliția din Amsterdam a făcut apel la cei care au fost martori la atac și dețin imagini cu incidentul să le transmită autorităților.

Here we go again.



Someone just stabbed 5 people on the Dam Square – Amsterdam’s main square.



According to eyewitnesses an elderly woman and a young girl were stabbed in the back. A trauma helicopter was flown in to take care of the victims.



The knifeman has been arrested, but… pic.twitter.com/QW3i0HGW7F