„Nu ştiu ce să-i mai fac!”. Sorin Cârţu, scos din sărite de un jucător al Craiovei la meciul cu Rapid

Sorin Cârţu, preşedintele celor de la Craiova, a avut motive de supărare, chiar și după victoriei din Giuleşti. Cârțu i-a reproşat lui Ştefan Baiaram toate ocaziile irosite mult prea uşor în opinia lui, potrivit Orangersport.ro

„Baiaram e la al nu ştiu câtelea meci pe care îl joacă în Giuleşti… Dacă ar fi să jucăm după noi, am face-o numai aici, pentru că el joacă destul de bine când e pe teren în Giuleşti. (n.r. – A fost a 26-a oară când a ratat singur cu portarul în acest sezon) Nu am ce să îi fac, nu ştiu ce să-i mai fac! Am vorbit cu el, dar aici depinde tot de individualitate, de munca pe care o faci individual.

Cum a scăpat acolo şi să dai cu stângul în felul acela… Eu vorbesc şi din punctul meu de vedere, eu la vârsta lui dădeam cu ambele picioare la fel. E diferită situaţia aici. Eu tot timpul am făcut prin lucru, când scăpam în stânga nu mi-o făceam numai pe dreptul.. El, la momentul în care a scăpat acolo, trebuia să scoată mult mai mult în faza aia.

I-a dat în cap, pentru că stângul lui e moale, nu este foarte periculos. Scapă mereu, îşi creează ocazii, a cerut în spatele apărării foarte bine, aşa se face, trebuie să caute mereu diagonala. L-a jucat Mitriţă foarte bine acolo, dar când ajungi în poziţia aia ori dai la lung, iar în acea fază putea da şi pe colţul scurt”, a declarat Cârţu potrivit Fanatik.