Atacul fără precedent al Iranului a fost o escaladare a conflictului cu Israelul. Răspunsul israelian poate decide cursul războiului

Spre deosebire de atacul din aprilie, care a fost mai degrabă simbolic, Teheranul a lansat marți rachete balistice, care se deplasează mai rapid și pot copleși un sistem antiaerian – o escaladare, au observat analiștii citați de New York Times, dar și Jake Sullivan consilierul pe securitate națională al Casei Albe. Iar Israelul, aflat deja în conflict pe două fronturi cu Hamas și Hezbollah, a promis un răspuns pe măsură.

Atacul cu rachete al Iranului a fost unul grav și va avea consecințe, a declarat marți seară purtătorul de cuvânt militar al Israelului, refuzând să specifice cum și când va răspunde Israelul.

El a vorbit imediat după atacul fără precedent al Teheranului, care a lansat în jur de 180-200 de rachete balistice spre Israel, în ziua în care forțele israeliene au lansat o invazie terestră în Liban, țintind Hezbollah.

Multe rachete au fost interceptate, unele au făcut impact, dar oficialii israelieni au spus că nu au deocamdată informații despre victime.

Teheranul a spus că este gata pentru un contraatac israelian, dar a avertizat că dacă acesta va veni, răspunsul Iranului va fi „și mai distrugător”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și alți câțiva miniștri s-au întâlnit într-un buncăr din apropierea Ierusalimului, unde cabinetul de securitate urma să se reunească în scurt timp, au declarat doi oficiali israelieni, imediat după atacul iranian.

Scenariul optimist, scenariul extrem

În ultimele zile, oficialii americani au evaluat modul în care s-ar putea desfășura un schimb de rachete între Iran și Israel.

Cel mai optimist scenariu a fost o repetare a situației din aprilie, când Statele Unite, Israelul, Iordania și alții au interceptat aproape toate rachetele și dronele lansate către Israel, scrie New York Times.

Ulterior, președintele Biden l-a îndemnat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu revendice „victoria”, iar răspunsul Israelului a fost într-adevăr discret. Deși a tras asupra unei baze aeriene din Isfahan, un oraș înconjurat de unele dintre instalațiile nucleare importante ale Iranului, Israelul a evitat să lovească instalațiile în sine.

Cu toate acestea, mesajul a fost clar: data viitoare, Israelul ar putea viza infrastructura importantă pentru Teheran.

Potrivit oficialilor americani, scenariile cele mai extreme explorate de această dată implică lovirea de către Israel a instalațiilor nucleare, în special a siturilor de îmbogățire a uraniului de la Natanz, inima programului nuclear iranian.

Nu va fi un lucru simplu pentru Israel, care în acest moment, își continuă războiul cu Hamas din Gaza și în noaptea de luni spre marți a lansat o invazie terestră în sudul Libanului, în conflictul cu Hezbollah.

Escaladarea Iranului

În aprilie, oficialii israelieni au declarat că atacul iranian a implicat 185 de drone, 36 de rachete de croazieră și 110 rachete sol-sol lansate către Israel. Majoritatea au fost lansate din Iran, dar un număr mic au fost lansate din Irak și Yemen.

Armele folosite în baraj au fost mai sofisticate decât tot ceea ce Israelul întâlnise în primele șase luni de luptă împotriva Hamas în Gaza. Atacul a provocat însă doar pagube minore la o bază militară, iar șrapnelul a rănit grav o fetiță de 7 ani dintr-o comunitate arabă beduină din sudul Israelului.

Avioanele de război israeliene au ripostat la scurt timp, lansând rachete asupra Iranului, potrivit oficialilor occidentali și iranieni.

Grant Rumley, un fost oficial al Pentagonului și senior fellow la Washington Institute for Near East Policy, a anticipat pentru New York Times că Iranul va reproduce probabil atacul din aprilie, dar a avertizat că va folosi (și) rachete balistice.

„De data aceasta, este clar că Iranul a dorit să evite eșecurile din aprilie folosind în principal rachete balistice”, a spus el, „care se deplasează mult mai rapid și pot copleși rapid un sistem de apărare aeriană”.

Spre deosebire de atacul din aprilie, când Israelul a avut zile de avertizare pentru a-și coordona apărarea cu aliații săi din regiune, atacul de marți a venit cu doar câteva ore de preaviz – mulțumită informațiilor obținute de Washington.

Teheranul a informat Rusia înainte de atac și a alertat SUA „cu puțin timp înainte”, a declarat un al doilea înalt oficial iranian. Un alt oficial iranian a susținut public că Teheranul nu a informat Washingtonul.

Consilierul pentru Securitate Națională al Casei Albe, Jake Sullivan, a observat că atacul Iranului reprezintă o escaladare.

Același cuvânt a fost folosit și de fostul oficial al Pentagonului. „Este greu să privim acest nou atac ca fiind doar simbolic”, a declarat Rumley. „Arată cu siguranță ca o escaladare din partea Iranului”, a subliniat el.

Teamă de ce va veni

Reacțiile după atac au fost diverse. Aliații și simpatizanții Iranului, inclusiv Hamas sau libanezi de rând din Beirut, au salutat reacția Teheranului.

Din SUA, secretarul de stat Antony Blinken a observat că Israelul, cu ajutorul SUA și al altor parteneri, „a respins efectiv acest atac”. El a adăugat că „întreaga lume ar trebui să condamne” atacul Iranului.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat ceea ce el a numit „escaladare după escaladare”, spunând: „Acest lucru trebuie să înceteze. Avem absolut nevoie de o încetare a focului”.

Într-o postare pe X, Israelul l-a criticat imediat pe Guterres pentru că nu consideră „Iranul responsabil pentru lansarea a 181 de rachete balistice către 10 milioane de civili israelieni”.

În vreme ce Teheranul își continua amenințările la adresa Israelului, iranienii de rând s-au gândit la alte lucruri.

În mai multe orașe, ei au început să se înghesuie la benzinării, temându-se de un atac israelian care ar putea afecta distribuția de benzină și i-ar putea obliga să fugă, au declarat martorii citați de New York Times.