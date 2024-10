LIVE Invazie în Liban: divizia IDF care a zdrobit Hamas în Khan Yunis conduce acum asaltul împotriva Hezbollah / „Lupte intense în sudul Libanului” / Unde acționează Israelul – HARTĂ/VIDEO

Invazia terestră a Israelului în Liban a demarat în noaptea de luni spre marți, armata israeliană anunțând că a început raiduri „limitate” împotriva țintelor Hezbollah din zona de frontieră, transmit agențiile internaționale de presă. Primele informații sugerează că trupele israeliene acționează la nord de orașele israeliene Metula, Kfar Giladi și Misgav Am. Dimineață, IDF a anunțat că este implicat în confruntări intense cu Hezbollah și a sfătuit localnicii să stea la nord de râul Litani. De asemenea, în ultimele 24 de ore, cel puțin 95 de persoane au fost ucise și 172 rănite în loviturile israeliene asupra regiunilor sudice ale Libanului, în estul Văii Bekaa și în Beirut, a anunțat marți dimineață Ministerul Sănătății din Liban.

Raidurile trupelor israeliene în sudul Libanului, care au început peste noapte, au fost limitate și au avansat pe o distanță scurtă, a declarat pentru Reuters un oficial israelian din domeniul securității, adăugând că nu au fost raportate ciocniri directe cu luptătorii Hezbollah.

Reuters a declarat că oficialul nu a vrut să precizeze cât de departe în interiorul Libanului au ajuns trupele IDF, dar a sugerat că este vorba despre o distanță mică față de linia albastră trasată de ONU care separă cele două țări.

Oficialul a declarat agenției de știri că o operațiune mai amplă vizând capitala libaneză Beirut, care a fost lovită de atacuri aeriene repetate în ultimele zile, „nu este planificată”.

Sugestia că nu au existat ciocniri contrazice direct o declarație anterioară a purtătorului de cuvânt al IDF, Avichay Adraee, care, într-un avertisment adresat cetățenilor libanezi, a afirmat că au existat lupte intense.

Armata israeliană a declarat marți că o singură divizie – care numără de obicei undeva peste 10.000 de soldați – a fost implicată în operațiunea din Liban peste noapte – deși nu a specificat cu exactitate câți militari se află acolo, scrie New York Times.

Prin comparație, Israelul a invadat Gaza cu două divizii, chiar dacă Gaza este mult mai mică și mai plată decât sudul Libanului.

Într-o declarație în limba engleză, purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a afirmat că Hezbollah plănuia să folosească satele din apropierea graniței drept „baze de pregătire pentru o invazie de tipul celei din 7 octombrie asupra caselor israelienilor”.

„Hezbollah a transformat deja satele libaneze de lângă așezările israeliene în baze militare pentru un atac asupra Israelului”, spune el.

Hagari a mai spus că gruparea teroristă plănuia „să invadeze Israelul, să atace comunitățile israeliene și să masacreze bărbați, femei și copii nevinovați. Ei au numit acest plan „Cucerirea Galileii””.

„Nu vom permite ca ziua de 7 octombrie să se repete la niciuna dintre frontierele noastre”, a spus oficialul.

Hagari a mai făcut referire la Rezoluția ONU 1701 din 2006, care a stabilit că Hezbollah nu are voie să mențină o prezență militară la sud de râul Litani.

„La 18 ani după 1701, Hezbollah este cea mai mare armată nestatală din lume, iar sudul Libanului este plin de teroriști și arme Hezbollah”, a spus Hagari.

Sirenele au sunat în centrul Israelului, anunțând sosirea unor rachete dinspre Liban, a declarat marți armata israeliană.

O explozie a fost auzită în Tel Aviv, a declarat un martor pentru Reuters.

Avertizând civilii libanezi să rămână la nord de Litani, un râu din sudul Libanului, armata israeliană a oferit o idee despre amploarea potențială a operațiunii sale. Unele secțiuni ale râului Litani se află la aproximativ trei kilometri de granița israeliană, în timp ce alte zone sunt la aproximativ 24 de kilometri distanță. O rezoluție a Organizației Națiunilor Unite din 2006 a cerut Hezbollah să se retragă la nord de Litani.

Sirenele sună din nou în nordul Israelului, lângă granița cu Libanul, avertizând asupra unor tiruri de rachetă dinspre Liban.

Alertele au fost auzite în comunități precum Safed, Rosh Pina, Elifelet, Biriyeh, Amuka și Dalton, scrie Times of Israel

Gruparea Houthi din Yemen a țintit marți cu drone posturi militare israeliene din Tel Aviv și Eilat, a declarat purtătorul de cuvânt militar al grupării, Yahya Saree, într-un discurs televizat, scrie Reuters.

Nori de fum se ridicau marți dimineață deasupra satelor Kfar Kila și Khiam din sudul Libanului după o lovitură. Elicoptere de război israeliene efectuează lovituri în zonă, scrie New York Times.

Divizia a 98-a a IDF, o formațiune de elită formată din unități de parașutiști și comando, a condus operațiunea terestră de peste noapte din Liban, afirmă armata.

Brigăzilor de parașutiști și de comando ale diviziei li s-a alăturat Brigada a 7-a blindată.

Divizia a 98-a a operat anterior în Fâșia Gaza timp de luni de zile, în războiul împotriva Hamas.

