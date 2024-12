Certuri între prieteni de la politică. Cum au rezolvat oamenii, în trecut, perioadele în care disputele politice erau la fel de aprinse – incredibilele cărți de acum un secol

„Niciodată, atunci când promovați o opinie, nu afirmați în mod categoric că un lucru „este așa”, ci spuneți-vă părerea ca o opinie. Spuneți: „Cred că așa este”, sau „acestea sunt părerile mele”, dar amintiți-vă că însoțitorul dvs. poate fi mai bine informat cu privire la subiectul în discuție sau, dacă este o simplă chestiune de gust sau sentiment, nu vă așteptați ca toată lumea să simtă exact ca și dvs”. Așa arată sfatul publicat într-o carte de acum 165 de ani, din 1860.

”Niciun om bine educat nu intră în societate cu scopul de a ține predici celorlalți” – carte din 1866.

Nu suntem singura generație care se simte într-o polarizare politică dramatică. În 1868, apărea în SUA o carte care lansează un mesaj sever: „Educă-te înainte de a deschide gura” – A Manual of Etiquette With Hints on Politeness and Good Breeding. Era părerea lui Daisy Eyebright, pseudonimul scriitoarei americane Sophia Orne Johnson.

Alți autori erau mai puțin imperativi cu proprii cititori. „Nu-i forța pe alții să fie de acord cu tine” scrie în A Gentleman’s Guide to Etiquette, 1875 autorul american Cecil B. Hurtley.

Una dintre regulile de aur era aceea legată de modul în care să îți expui opiniile cu tact.

„Nu vă prezentați opțiunile politice cu toate ocaziile și, mai ales, nu încercați să-i forțați pe alții să fie de acord cu dumneavoastră. Ascultați ideile altora cu calm. Dacă nu sunteți de acord, puteți răspunde politicos. Chiar dacă adversarul dvs vă consideră un oponent rău, îl puteți obliga să recunoască faptul că sunteți un gentleman”.

”Nu sunteți într-un grup ca să faceți prozeliți”

”Nu monopoliza discuția”, spune și Martine’s Hand-Book of Etiquette and Guide to True Politeness, 1866.

„Tăcerea celui ascultă cu atenție un interlocutor este mai măgulitoare decât complimentele. Aceasta este tăcerea cu adevărat elocventă. Este nevoie de geniu pentru a o stăpâni, și doar puțini sunt dotați cu acest talent”, sublinia scriitorul american Arthur Martine, autor al mai multor ghiduri de bune maniere.

„Nu uitați că vă aflați într-un grup și nimeni nu are dreptul să îl monopolizeze pentru a-și arăta opiniile particulare. Fie că este vorba despre politică, religie sau bani. Nimeni nu a venit în acel grup pentru a face prozeliți”.

Ține cont de faptul că un interlocutor pătimaș este imposibil de schimbat în opinia lui, scrie în Martine’s Hand-Book of Etiquette and Guide to True Politeness, 1866.

A monologa într-o discuție, sau a încerca să îți impui punctul de vedere cu orice preț, este un obicei cu rădăcini cu mult mai vechi decât ne-am închipui. Iar un astfel de obicei era la fel de supărător pe atunci, așa cum este și acum.

„Ori de câte ori o persoană cu care aveți o discuție, indiferent de temă, va începe să fie pătimașă , renunțați instant la subiect. Partenerul de discuție fie vrea să își impună opinia, fie dorește să și-o mențină, indiferent de argumente.

Este posibil ca vanitatea sa să vină din faptul că, la un moment dat, a acționat în favoarea punctelor de vedere pe care le susține. A-i demola opiniile, chiar dacă sunt greșite, înseamnă a-i mustra conduita. Niciun om bine educat nu intră în societate cu scopul de a ține predici celorlalți”.

”Nu vă așteptați ca toată lumea să simtă exact ca și dvs”

În altă carte, The Ladies’ Book of Etiquette, and Manual of Politeness, 1860, autoarea din perioada victoriană, Florence Hartley spune:

„Niciodată, atunci când promovați o opinie, nu afirmați în mod categoric că un lucru „este așa”, ci spuneți-vă părerea ca o opinie. Spuneți: „Cred că așa este”, sau „acestea sunt părerile mele”, dar amintiți-vă că însoțitorul dvs. poate fi mai bine informat cu privire la subiectul în discuție sau, dacă este o simplă chestiune de gust sau sentiment, nu vă așteptați ca toată lumea să simtă exact ca și dvs”.

Replică de ieșire din disputele fără ieșire

Lasă un spațiu unei viitoare discuții, chiar dacă acum e clar că aveți alte păreri, spune cartea ”A Gentleman’s Guide to Etiquette”.

„Într-o dispută, dacă nu puteți împăca părțile, cel mai bine este vă retrageți. Cu siguranță vă veți face un dușman, poate doi, susținând una dintre părți, mai ales dacă s-a ajuns la o ceartă în care vorbitorii și-au pierdut cumpătul”.

„Cu siguranță voi lua în considerare, mă voi gândi la asta”, este una dintre replicile preferate ale unei persoane educate”.

Se imaginează lideri, dar nu-și pot guverna nici propriul temperament

”Păstrează-ți cumpătul”, scrie ”A Gentleman’s Guide to Etiquette”. ”Sunt mulți cei care, atunci când își dau cu părerea, o fac nu ca o opinie, ci ca lege. Ei își vor apăra poziția prin astfel de fraze: „Ei bine, dacă aș fi președinte sau ministru, aș face…”. În timp ce se vor strădui să vă convingă că sunt perfect competenți să preia conducerea națiunii, prin agresivitatea argumentării lor ei dovedesc în realitate că sunt complet incapabili să-și guverneze până și propriul temperament”.

Politețea face bine la puls

Nu uita niciodată de politețe, întâi de toate va fi bine nu pentru imaginea, ci pentru pulsul și sănătatea ta, scria acum 150 de ani Arthur Martine în ”Martine’s Hand-Book of Etiquette and Guide to True Politeness.

„Politețea ta nu ar trebui să se oprească niciodată, chiar dacă răbdarea ta o va face. Evită să insulți sau să întrerupi oamenii atunci când nu îți place ceea ce auzi. În schimb, consideră că este o oportunitate de a înțelege o poziție cu care nu ești de acord.

Când te simți insultat sau ofensat, când temperatura îți crește odată cu viteza bătăilor inimii, respiră! Ascultă! Gândește-te la consecințele pe termen lung ale expunerii celor mai profunde convingeri ale tale. Încearcă să te îndepărtezi de emoțiile tale”.