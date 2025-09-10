Cum a sesizat SUA că Israelul vrea să atace în Golful Persic / Furie printre consilierii președintelui Trump

Marți dimineață, armata americană a observat avioane de luptă israeliene zburând spre est, în direcția Golfului Persic. Statele Unite au cerut clarificări, dar până când Israelul le-a oferit, rachetele erau deja lansate, au declarat pentru Axios trei oficiali americani. Ținta lor era o reuniune a conducerii Hamas în capitala Qatarului, Doha.

Știrea i-a șocat pe oficialii de la Casa Albă și i-a înfuriat pe unii dintre principalii consilieri ai lui Trump, deoarece a venit chiar în momentul în care SUA așteptau ca Hamas să răspundă la noua propunere a președintelui Trump pentru pacea în Gaza.

De fapt, oficialii Hamas se întâlneau tocmai pentru a discuta acea propunere. Casa Albă se aștepta să primească răspunsul Hamas până la sfârșitul săptămânii.

Potrivit surselor citate de Axios sub condiția anonimității, după ce Trump a fost informat despre atacul iminent, i-a cerut trimisului special al Casei Albe, Steve Witkoff, să îi anunțe pe qatarezi. Un oficial american a declarat că, până când Witkoff a reușit să ia legătura cu ei, bombele loviseră deja ținta.

Un consilier al premierului Netanyahu s-a întâlnit cu emisarul special al lui Trump cu o zi înainte de atac

Loviturile au venit după ce luni consilierul principal al premierului Benjamin Netanyahu, Ron Dermer, s-a întâlnit la Miami cu Witkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner. Cel din urmă care a jucat un crucial în timpul primului mandat al lui Trump în negocierea Acordurilor Abraham, înțelegerile istorice prin care Israelul și-a normalizat relațiile diplomatice cu mai multe state arabe.

Una dintre sursele Axios subliniază că, deși Dermer știa de planurile de a lovi în Doha liderii Hamas, nu a spus nimic despre asta în timpul discuțiilor cu Witkoff și Kushner.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marți seara că Trump l-a sunat pe Netanyahu după atac și și-a exprimat îngrijorarea față de acesta, subliniind necesitatea de a avansa către pace în regiune. Leavitt a adăugat că Netanyahu a răspuns că își dorește pacea și că el consideră că acest atac ar putea contribui la atingerea ei.

Trump l-a sunat, de asemenea, pe emirul și pe premierul Qatarului și a promis că se va asigura ca un astfel de atac pe teritoriul qatarez să nu se mai repete în viitor. Trump le-a declarat el însuși reporterilor marți seara că „nu este deloc încântat” de atacul israelian asupra Qatarului.

De ce a provocat deranj atacul israelian la Casa Albă

Qatarul este un aliat-cheie al SUA în Orientul Mijlociu și, de când Trump a revenit la Casa Albă, și-a intensificat semnificativ cooperarea cu SUA pe probleme importante, inclusiv războiul din Gaza.

„Bombardarea unilaterală în interiorul Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”, a mai afirmat Karoline Leavitt.

Cu toate acestea, declarația lui Trump, formulată cu mare atenție și citită de Leavitt, a clarificat că „eliminarea Hamas” era un „obiectiv demn” și nu a condamnat acțiunile Israelului.

Ea a subliniat că Trump vede în Qatar un aliat puternic și „se simte foarte rău” că atacul a avut loc la Doha. „Președintele Trump dorește ca toți ostaticii din Gaza și trupurile celor morți să fie eliberate și ca acest război să se termine acum”, a spus Leavitt.

Atacul de la Doha a avut loc nu departe de cea mai mare bază militară americană din regiune, care, cu doar câteva luni în urmă, fusese atacată de Iran ca răspuns la loviturile comune americano-israeliene asupra unor instalații nucleare iraniene.

Inclusiv Trump s-a distanțat de decizia lansării atacului din Doha

Potrivit Axios, oficialii americani au fost deosebit de nemulțumiți că au fost informați atât de târziu, încât nu au avut ocazia să își exprime punctul de vedere asupra planurilor Israelului.

Trump a scris pe Truth Social că „aceasta a fost o decizie luată de premierul Netanyahu, nu a fost o decizie luată de mine”. El a adăugat că i-a cerut secretarului de stat Marco Rubio să finalizeze un acord de apărare între SUA și Qatar.

Hamas a declarat că cinci dintre membrii săi au fost uciși, dar niciunul dintre liderii din vârful conducerii. Un oficial al serviciilor de informații israeliene a afirmat că „întreaga listă A a Hamas se afla în clădirea” lovită.

Ministerul de Interne al Qatarului a anunțat că un membru al forțelor sale de securitate internă a fost ucis. Qatar a devenit a șaptea țară bombardată de Israel după data de 7 octombrie 2023, când Hamas și-a lansat atacul sângeros asupra teritoriului israelian.