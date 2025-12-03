Atacuri „foarte înfricoșătoare”. Turcia reacționează, după ce Ucraina a început să lovească în Marea Neagră tancurile petroliere rusești

Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că se află în spatele atacurilor asupra a două tancuri ale „flotei fantomă” a Rusiei, care au fost lovite de drone marine Sea Baby în Marea Neagră. FOTO: SBU / WillWest News / Profimedia

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a afirmat miercuri că atacurile „foarte înfricoșătoare” din ultimele zile din Marea Neagră asupra tancurilor petroliere care au legături cu Rusia amenință siguranța tuturor țărilor din regiune și că loviturile arată că războiul din Ucraina se extinde, informează Reuters.

Atacurile din zona economică exclusivă a Turciei încalcă siguranța navigației și afectează comerțul, a spus el, adăugând că Turcia, România și Bulgaria, care au și ele ieșire la Marea Neagră, analizează măsuri pentru creșterea securității.

Fidan a discutat, de asemenea, despre aceste atacuri, unele dintre ele revendicate de Ucraina, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, precum și cu omologii săi din Bulgaria și România, potrivit unei surse din Ministerul Afacerilor Externe al Turciei.

Atacurile au cauzat creșterea tarifelor de asigurare a transportului maritim pe Marea Neagră și au determinat o companie turcă, Besiktas Shipping, să oprească din motive de securitate operațiunile care aveau legături cu Rusia.

Kievul, care vizează exporturile de petrol ale Rusiei, în timp ce Moscova bombardează rețeaua electrică ucraineană, și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile cu drone maritime asupra a două tancuri petroliere goale care se îndreptau spre un port rusesc, săptămâna trecută.

Ucraina a negat implicarea în incidentul de marți

Însă Kievul a negat orice legătură cu un alt incident, petrecut marți, în care un vas aflat sub pavilion rus, încărcat cu ulei de floarea-soarelui, a anunțat că a fost atacat de drone în largul coastelor Turciei. Dincolo de incidentele din Marea Neagră, un petrolier al Besiktas Shipping, care făcea afaceri și cu Rusia, a fost avariat în apropiere de Senegal, în urma unor impacturi externe. Nimeni nu a revendicat responsabilitatea pentru acest incident.

Fidan și Rutte au discutat despre securitatea Mării Negre și negocierile pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani, a spus sursa citată de Reuters, fără a oferi alte detalii.

Persoana a adăugat că Fidan și omologii săi bulgari și români au subliniat importanța fluxurilor comerciale libere în Marea Neagră, a securizării infrastructurii critice și a asigurării rutelor maritime sigure, solicitând în același timp respectarea dreptului internațional.

Turcia a calificat atacurile asupra transportului maritim ca fiind inacceptabile și a avertizat „toate părțile” să le oprească. Un oficial turc a afirmat că apelul include în mod specific autoritățile ucrainene.

Președintele rus Vladimir Putin a răspuns, marți, amenințând că va întrerupe accesul Ucrainei la Marea Neagră și a afirmat că Moscova va intensifica atacurile asupra facilităților și navelor ucrainene și va lua măsuri împotriva tancurilor petroliere ale țărilor care ajută Kievul.