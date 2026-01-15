Atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră fac Grecia să emită un avertisment oficial pentru cele ce se îndreaptă spre porturi rusești

Grecia și-a avertizat flota de transport maritim să își revizuiască măsurile de securitate atunci când navighează către porturi rusești de la Marea Neagră, după atacuri cu drone asupra a două petroliere operate de companii elene în această săptămână, transmite Reuters.

Drone au lovit marți două petroliere, inclusiv unul închiriat de gigantul petrolier american Chevron, în timp ce acestea se îndreptau către un terminal de la Marea Neagră, pe coasta rusă a mării. Ucraina nu a revendicat aceste atacuri și a acuzat la rândul său Rusia că a lovit cu drone două nave, săptămâna trecută.

Navele operate de companii grecești se află printre cele mai mari flote de petroliere din lume și sunt esențiale pentru comerțul din regiunea Mării Negre, ale cărei ape sunt împărțite de România, Bulgaria, Georgia, și Turcia, precum și de Rusia și Ucraina, aflate în conflict.

„Se recomandă ca managerii de securitate ai companiilor de transport maritim, căpitanii și ofițerii de securitate ai navelor grecești să efectueze o evaluare actualizată a amenințărilor pentru navele comerciale aflate în Marea Neagră și în zonele maritime apropiate acesteia”, a transmis Ministerul transporturilor maritime de la Atena într-unul dintre documentele consultate de Reuters, emise după atacuri.

Costurile asigurărilor de război pentru navele care navighează către Marea Neagră au crescut semnificativ în această săptămână, reflectând deteriorarea mediului de risc.

Unul dintre petrolierele vizate marți a fost Matilda, administrat de compania grecească Thenamaris, care a fost lovit de două drone.

Deși nu au existat victime sau avarii grave ale navei, un oficial Thenamaris a declarat că, ulterior, compania a intensificat măsurile suplimentare de securitate preventivă și a recomandat echipajelor de pe navele sale să sporească vigilența și să evite expunerea inutilă, în principal deplasările pe punte.

Ministerul a făcut trimitere către un document anterior, publicat în aprilie 2022, care recomanda menținerea unor măsuri suplimentare de protecție și securitate pentru o anumită perioadă, ca urmare a riscului crescut asociat porturilor rusești de la Marea Neagră – Novorossiisk, Taman, Tuapse și Kavkaz.