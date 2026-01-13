Patru petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia

Patru petroliere operate de firme grecești au fost lovite marți de drone neidentificate în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau spre terminal al Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de pe coasta rusă pentru a încărca petrol, au declarat opt surse pentru Reuters.

Nu este clar deocamdată cine se află în spatele atacului cu drone. Ucraina nu a comentat imediat informația, dar pe 29 noiembrie, o dronă ucraineană a lovit una dintre cele trei principale zone de ancorare ale CPC din apropierea portului Novorossyisk, ceea ce a dus la scăderea exporturilor și producției de petrol în Kazahstan.

Producția de petrol și condensat de gaze din Kazahstan a scăzut cu 35% în perioada 1-12 ianuarie față de media din decembrie, a spus pentru Reuters o sursă familiarizată cu datele, în principal din cauza problemelor de export prin terminalul din Marea Neagră.

Ministerul Energiei din Kazahstan a spus marți că CPC continuă exporturile de petrol prin intermediul unui singur punct de ancorare.

Unul dintre tankerele lovite, Delta Harmony, este gestionat de Delta Tankers din Grecia, potrivit datelor LSEG, și, conform surselor, urma să încarce petrol produs în Kazahstan de la Tengizchevroil, o unitate a companiei petroliere americane Chevron

Un alt petrolier, Matilda, este gestionat de compania greacă Thenamaris și urma să încarce petrol din Karachaganak, au adăugat sursele.

Un oficial al Thenamaris a confirmat că Matilda a fost lovită de două drone în timp ce aștepta la 30 de mile de CPC.

„Nu au existat răniți, iar nava a suferit daune minore la structurile punții, , care sunt complet reparabile, conform unei evaluări inițiale. Nava, fiind în stare de navigabilitate, se îndepărtează acum de zonă”, a declarat oficialul companiei.

Două surse din domeniul securității maritime au spus că, potrivit unor informații, la bord s-a izbucnit un incendiu, care a fost stins rapid.

Alte două petroliere, Freud, gestionat de TMS (Grecia), și Delta Supreme, gestionat de Delta Tankers, au fost, de asemenea, lovite de drone în apropierea terminalului CPC, au declarat trei dintre surse.

Conducta CPC transportă petrol către terminalul Yuzhnaya Ozereyevka din Marea Neagră, aproape de Novorossiisk, în sudul Rusiei.

Foto: Todor Stoyanov | Dreamstime.com