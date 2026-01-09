Nave străine lovite de Rusia în Marea Neagră, anunță Ucraina. O persoană ucisă și mai multe rănite

Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a declarat, vineri, că forțele ruse au atacat două nave de transport sub pavilion străin, cu drone, în zona regiunii Odesa din sudul Ucrainei, transmite Reuters.

Oficialul ucrainean a spus că în atac a fost ucis un cetățean sirian și au fost rănite alte persoane.

Potrivit vicepremierului, una dintre nave se îndrepta spre portul Ciornomorsk pentru a prelua un transport de cereale și are pavilion de Saint Kitts și Nevis. Cealaltă, cu pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită în apropierea portului Odesa, în timp ce transporta soia.

„Din păcate, atacul a dus la moartea unui membru al echipajului, un cetățean sirian”, a adăugat Kuleba.

Tot vineri, un atac al forțelor ruse a lăsat jumătate dintre blocurile din capitala Kiev fără încălzire, pe temperaturi de -10 grade Celsius, potrivit Kyiv Independent.

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în timpul nopții, cu 242 de drone și 36 de rachete. Kievul și periferiile au fost principalele vizate, spun forțele aeriene ucrainene. Atacul a lovit infrastructura energetică și mai multe clădiri rezidențiale din capitală, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte 19.