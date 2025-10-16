AUR atacă la CCR legea privind plata pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III”

Partidul AUR a anunţat că va depune joi o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private, care a fost adoptată miercuri de Camera Deputaţilor.

Tot astăzi, judecătorii de la Înalta Curte de Casație urmează să discute, în ședință, de la ora 14.00, dacă atacă sau nu la Curtea Constituțională proiectul de lege privind plata pensiilor private.

Partidul condus de George Simion acuză că prin acest proiect „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă inițiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români”, a transmis AUR, într-un comunicat de presă.

AUR consideră că „în forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevărații beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21%-0,27%, câștigând cât mai mulți bani dacă aceștia rămân cât mai mult timp în conturi”.

AUR mai acuză că „ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât și o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani și o pedepsire a celor care au muncit cinstit și au pus bani deoparte”.

Proiectul de lege inițiat de Guvernul Bolojan care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private a fost adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri.

Legea prevede că, la pensie, românii vor putea retrage ca avans doar 30% din suma acumulată, iar restul sumei va fi eșalonată la plată cel puțin 8 ani. Excepție vor face pacienții oncologici și persoanele cu fonduri acumulate mai mici decât de 12 ori valoarea pensiei minime, care vor putea retrage toți banii dintr-o singură tranșă.