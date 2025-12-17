AUR depune moțiuni simple împotriva lui Cătălin Predoiu și Radu Marinescu în urma documentarului Recorder

AUR a motivat depunerea moțiunilor simple prin faptul că în cele două domenii „s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol siguranța cetățenilor”. Moțiunile simple nu duc la demisia ministrului dacă sunt adoptate, dar ele reprezintă un instrument parlamentar prin care opoziția își exprimă punctul de vedere privind o problemă de politică internă.

Cei doi miniștri Cătălin Predoiu, ministrul al Internelor, și Radu Marinescu, ministru al Justiției, au fost criticați de societatea civilă pentru neregulile din justiție care au fost semnalate în documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Cătălin Predoiu era ministru al Justiției în 2022 când a fost numit actualul procuror-șef Marius Voineag despre care Recorder a arătat că a pretins „controlul asupra dosarelor”. O petiție Declic prin care se cere demiterea lui Predoiu a strâns peste 20.000 de semnături.

AUR nu menționează documentarul Recorder în moțiunile simple prin care atacă pe cei doi miniștri. Liderul formațiunii George Simion a criticat documentarul afirmând „puteți să aveți 500.000 de vizualizări, un milion de vizualizări lumea nu vă mai crede”.

AUR anunță două moțiuni simple

„Seara trecută am lansat manifestul politic «Opoziție totală, opoziție națională». Astăzi facem primele demersuri în cadrul acestui manifest. Este vorba de depunerea a două moțiuni simple, una împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu și una împotriva ministrului de Justiție, Radu Marinescu. Vorbim despre două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranța cetățenilor, cât și încrederea acestora în instituțiile statului”, a anunțat deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu miercuri dimineață într-o conferință de presă.

Moțiunea care îl vizează pe Predoiu se numește „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri”. AUR subliniază că la baza moțiunii stau „multiplele abuzuri care au fost constatate în ultima perioadă, atât intervențiile în procesul electoral, dat și situația alarmantă a șefilor interimari de la conducerea inspectoratelor județene de poliție”.

„Există ingerințe directe în concursurile organizate pentru funcțiile de conducere, inclusiv prin anularea arbitrară a unor concursuri pentru posturile de inspector-șef. Se constată o lipsa totală de inițiativă în organizarea unor concursuri transparente pentru toate funcțiile de conducere. În schimb, se practică menținerea unor interimate prelungite în mod suspect. Această strategie menține șefii din inspectoratele județene de poliție într-o stare de dependență și obediență politică, vulnerabilizând sistemul în fața comenzilor de partid și îndepărtând profesioniștii”, scrie AUR în moțiune.

AUR atrage atenția asupra faptului că Predoiu ocupă funcții în Guvern de aproape șapte ani, întâi ca ministru al Justiției în mai multe guverne, iar acum la șefia MAI.

„A fost de trei ori ministru al Justiției, cumulând aproximativ 82 de luni în această funcție. Aproape șapte ani, un record absolut în România post-decembristă. Este ministru al Afacerilor Interne de doi ani și jumătate și viceprim-ministru în același timp. (…)A ocupat de trei ori funcția de prim-ministru, este adevărat doar în calitate de interimar”, potrivit AUR.

Textul integral al moțiunii simple împotriva lui Cătălin Predoiu

AUR: Ministrul Justiției „împarte mai degrabă nedreptate, în loc de dreptate”

„În ceea ce îl privește pe ministrul Justiției, aici vedem o nemulțumire generalizată în rândul cetățenilor cu privire la disfuncționalitățile din acest domeniu. Mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, uneori vedem că durează și zeci de ani până la prescripție”, a explicat deputatul AUR în conferința de presă de dimineață.

În cazul lui Marinescu, partidul condus de Simion reclamă faptul că ministrul conduce un domeniu care „împarte mai degrabă nedreptate, în loc de dreptate” și îl acuză de o lipsă cronică de reacție și de inițiativă care „subminează atât buna funcționare a sistemului de justiției, cât și încrederea populației în justiție”.

„Baron de Montesquieu, în lucrarea «Despre spiritul legilor» spunea: «Libertatea politică nu constă în a face ceea ce vrei, ci în a putea face ceea ce trebuie să vrei». Vă puteți inspira, domnule ministru, din clasici, dacă progresismul nu a pus încă stăpânire pe partidul din care faceți parte”, transmite AUR prin textul moțiunii simple.

Textul integral al moțiunii împotriva lui Radu Marinescu

Acțiunea partidului condus de George Simion vine la o săptămână după ce USR a anunțat că îl va chema pe Radu Marinescu în Parlament la „Ora Guvernului”.

O petiție semnată de mii de oameni cere ca Predoiu să fie demis

Moțiunile simple depuse de AUR vin după ce, pe 9 decembrie, Recorder a publicat documentarul „Justiție Capturată”. Documentarul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

Peste 20.000 de persoane au semnat o petiție Declic prin care se cere „demiterea de urgență a ministrului Cătălin Predoiu”, petiție lansată în urma publicării documentarului.

„Domnul Predoiu, fiind ministrul Justiției o perioadă de timp, în mod evident are o răspundere față de ce s-a întâmplat în acești ani, cum și eu am o răspundere pentru cum arată Oradea pentru că am fost primar în Oradea”, a afirmat premierul Ilie Bolojan la podcastul „Friendly Fire”, al jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Petreanu.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.

„Prin aceste moțiuni simple nu e vorba doar de persoane sau funcții, ci despre o serie de principii fundamentale care afectează toți cetățenii români”, a explicat deputatul AUR.