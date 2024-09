VIDEO România, sub avertizare de ploi și inundații. Județul Galați a intrat la miezul nopții sub cod roșu / În total, peste 5.000 de persoane au fost evacuate preventiv în patru județe / Străzi acoperite de ape în București și în alte orașe / Porturi la Marea Neagră au fost închise

Inundatii in Slobozia Conachi, judetul Galati, pe 14 septembrie / FOTO: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Peste 5.000 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat în patru județe din România pe fondul atenționărilor de ploi torențiale și inundații. Hidrologii au emis atenționări de cod roșu de de inundații în județele Vaslui și Galați. La București a fost emis duminică un mesaj RO-Alert de fenomene meteo extreme.

01:32

Peste 5.400 de persoane din 28 de localităţi din patru judeţe au fost evacuate, duminică, până la miezul nopţii. IGSU anunţă că s-au înregistrat efecte ale vremii în 90 de localităţi din 27 de judeţe, unde copaci şi stâlpi doborâţi de vânt au avariat 11 maşini şi 2 case.

”În data de 29 septembrie, în intervalul orar 07.00 – 24:00, în contextul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, echipajele operative au acţionat în 90 de localităţi din 27 de judeţe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, TM, TL, VL, VS şi VN) şi Municipiul Bucureşti pentru înlăturarea efectelor generate de vremea rea. În acest interval de timp, din cauza precipitaţilor abundente, salvatorii au intervenit în sprijinul populaţiei pentru evacuarea apei din 10 case, 14 curţi, 6 beciuri, 3 subsoluri de bloc, 1 instituţie publică, 1 depozit operator economic şi 11 străzi”, a transmis IGSU.

45 de copaci căzuți

De asemenea, din cauza vântului puternic, pompierii au acţionat pentru degajarea a 45 de copaci şi 2 stâlpi de electricitate prăbuşiţi pe carosabil. În urma acestor evenimente, au fost avariate 11 autovehicule şi 2 imobile.

Traficul rutier, afectat pe două drumuri naționale și două județene

”În ceea ce priveşte circulaţia rutieră, pe drumurile naţionale DN 11/BC şi DN 3/IF şi drumurile judeţene DJ 248A/IS şi DJ 687/HD s-a circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil. De asemenea, circulaţia feroviară a fost temporar oprită pe secţia de cale ferată nr. 202 între localitatea Simeria/HD şi localitatea Petroşani/HD din cauza unui copac căzut pe linia de contact”, a mai transmis sursa citată.

Peste 5.400 de persoane evacuate

Până la miezul nopţii au fost evacuate 5.438 persoane din 28 localităţi din 4 judeţe, astfel:

judeţul GL – 5.361 persoane din 23 localităţi (Bălăbăneşti, Băneasa, Bereşti, Bereşti-Meria, Corn, Corod, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Voda, Drăguşeni, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulţi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu şi Valea Mărului), iar alte 467 persoane au refuzat evacuarea;

judeţul VS – 60 persoane din 3 localităţi (Griviţa, Murgeni şi Vinderei);

judeţul BV – 6 persoane din 1 localitate (Budila);

judeţul AG – 11 persoane din 1 localitate (Lereşti).

00:41

La miezul nopții a intrat în vigoare atenționarea de cod roșu de ploi torențiale pentru județul Galați, care va fi în vigoare până la ora 9.00.

Cantitățile de apă vor fi în timp scurt de 40…50 l/mp, iar în partea de centru și de vest a județului, cu o probabilitate mare, de 80…100 l/mp, potrivit meteorologilor.

00:06

Un număr de 4.799 de persoane din 28 localităţi aflate în patru judeţe s-au autoevacuat sau au fost evacuate preventiv în contextul avertizărilor meteo, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Potrivit sursei citate, până duminică seară la ora 23,00 au fost evacuate 4.726 de persoane din 23 de localităţi din judeţul Galaţi: Bălăbăneşti, Băneasa, Bereşti, Bereşti-Meria, Corn, Corod, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăguşeni, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulţi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu şi Valea Mărului.

De asemenea, până la ora menţionată au mai fost evacuate 60 de persoane din trei localităţi din judeţul Vaslui (Griviţa, Murgeni şi Vinderei), 11 persoane din Lereşti, judeţul Argeş şi două persoane din Budila, judeţul Braşov.

Trei porturi de la Marea Neargă au fost închise

00:03

Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud şi Mangalia au fost închise, duminică seară, din cauza vântului puternic, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit sursei citate, au fost suspendate manevrele pentru transportul maritim şi fluvial în cele trei porturi.

23:51

Pe rețelele de socializare au început să apară imagini cu străzile inundate din București în urma ploilor.

Peste 4.600 de persoane s-au evacuat singure din zonele inundabile din Galați / Alte 300 refuză evacuarea

23:30

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a decis, duminică seară, că se impune evacuarea de urgenţă a persoanelor aflate în zone cu risc de inundaţii în 25 de localităţi. Au fost emise ordine de evacuare pentru 239 de persoane, iar alte 4.613 persoane, care locuiesc în zone cu risc de inundaţii, au ales să meargă la rude, dar 300 de persoane refuză să plece. Anterior, IGSU spunea că au fost evacuate preventiv/autoevacuate în județul Galați 3.550 de persoane din 19 localități, în județul Vaslui 60 persoane din 3 localități și din județul Brașov (localitatea Budila) 2 persoane la rude/aparținători.

”Având în vedere avertizările emise de specialişti privind precipitaţiile abundente care vor afecta judeţul Galaţi, cu impact asupra creşterii debitelor râurilor din bazinul hidrografic Bârlad, Prut şi Siret, precum şi scurgeri semnificative de pe versanţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât ca în 25 de localităţi este necesară evacuarea de urgenţă a persoanelor aflate în zone cu risc de inundaţii. În acest sens, au fost emise ordine de evacuare, în urma cărora 239 de persoane au fost evacuate şi relocate în spaţiile special amenajate de autorităţile locale”, a transmis, duminică seară, Prefectura Galaţi.

Sursa citată a precizat că, în urma informărilor din teren, efectuate de forţele de intervenţie şi autorităţile locale, alte 4.613 persoane, care locuiesc în zone cu risc de inundaţii, au ales să meargă la rude astfel încât să fie în siguranţă.”Au fost şi cazuri în care oamenii au refuzat să îşi părăsească locuinţele. În această situaţie aproximativ 300 de persoane, care sunt în atenţia forţelor de intervenţie, care vor acţiona imediat ce situaţia o va impune”, a mai transmis sursa citată.

Trafic restricționat pe DN3

22:25

Traficul este restricţionat, duminică seară, pe DN 3, sensul Călăraşi – Bucureşti, în zona localităţii Pantelimon din cauza acumulărilor de apă, anunţă Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit sursei citate, restricţiile se aplică la kilometrul 8+800 metri al DN 3, pe benzile 1 şi 2, pe o porţiune de aproximativ 500 metri. Se circulă pe banda 3.

21:31

Apele Române au anunțat că Apele Române Prut-Bârlad vor pune la dispoziție câte 2000 de saci care vor fi montați în fiecare din localitățile situate în zonele afectate din județul Galați pentru a proteja populația și gospodăriile. Totodată, Apele Române Siret au pus la dispoziție 6000 de saci pentru protejarea localităților Corod, Valea Mărului, Cudalbi și Costache-Negri.

Peste 3.500 de persoane evacuate în trei județe din România

21:08

Până la ora 20.00, s-au înregistrat efecte ale fenomenelor meteo în 35 localități din 16 județe (AR, AG, BR, BV, CV, DB, HD, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, TM și VL) și municipiul București, s-a intervenit pentru evacuarea apei din 3 case, 7 curți, 3 beciuri, 1 subsol de bloc, 1 instituție publică și 1 depozit operator economic, cât și pentru degajarea a 25 copaci și 2 stâlpi de electricitate prăbușiți pe carosabil, fiind avariate 3 autovehicule, a transmis DSU.

Pentru gestionarea situației, menite să protejeze viețile cetățenilor din zonele afectate și cu risc ridicat de ploi abundente, au fost evacuate preventiv/autoevacuate în județul Galați 3.550 de persoane din 19 localități, în județul Vaslui 60 persoane din 3 localități și din județul Brașov (localitatea Budila) 2 persoane la rude/aparținători.

Trafic feroviar oprit temporar în Hunedoara

Copac căzut peste linia de cale ferată. Traficul feroviar este oprit / FOTO: ISU Hunedoara

Din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe 1 drum județean (DJ 687/HD), iar la momentul raportării, traficul feroviar este temporar oprit pe secția de cale ferată nr. 202 (între loc. Simeria/HD și loc. Petroșani/HD) din cauza unui copac căzut pe linia de contact.

Străzi inundate în Hunedoara / FOTO: ISU Hunedoara

Pentru gestionarea acestor situații, au fost luate următoarele măsuri:

evacuarea preventivă a persoanelor din zonele de risc de la nivelul a 25 de localități din județul Galați (Băneasa, Bălăbănești, Berești, Berești-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgușeni, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Grivița, Jorăști, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulți, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu și Valea Mărului);

intensificarea măsurilor de informare a populației în zonele cu risc de inundații cu privire la fenomenele hidrometeorologice prognozate;

suspendarea cursurilor la nivelul instituțiilor de învățământ începând cu data de 30.09.2024 în 25 localități (Băneasa, Bălăbănești, Berești, Berești-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgușeni, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Grivița, Jorăști, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulți, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu și Valea Mărului) din județul Galați;

executarea unor lucrări de consolidare a digurilor cu saci de nisip la nivelul județelor Galați și Vaslui, în zonele cu potențial pericol, din cauza depunerilor și colmatării cursurilor de apă ca urmare a precipitațiilor și viiturilor manifestate în perioada anterioară;

transmiterea prognozelor, avertizărilor, înștiințărilor și informărilor, privind producerea fenomenelor meteorologice/hidrometeorologice periculoase către autoritățile competente, în vederea dispunerii măsurilor specifice care se impun;

menținerea în stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace și echipamente pentru asigurarea acțiunilor de răspuns, astfel încât, la ordin, manevra de forțe și mijloace să se realizeze în cel mai scurt timp;

realizarea unei evidențe a persoanelor vulnerabile și cu dizabilități care ar putea avea nevoie de sprijin și adoptarea măsurilor preventive;

instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizare de fenomene hidrometeorologice periculoase;

monitorizarea în teren a cursurilor de apă vizate de avertizările/atenționările hidrologice periculoase emise;

activarea grupei operative și a centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției, în 29 județe (AB, AG, BC, BR, BT, BV, BZ, CL, CT, CV, DB, GJ, GL, GR, HD, HR, IF, IL, IS, NT, OT, PH, SB, SV, TL, TR, VL, VN, VS) și municipiul București aflate sub avertizare cod portocaliu;

dublarea efectivelor la nivelul Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență aflate sub avertizare cod portocaliu și roșu;

emiterea a 6 mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 2 județe (Galați și Ilfov) și municipiul București.

Readucem în atenție faptul că, în aceste momente, peste 1.000 de pompieri din ţară se află în sprijinul salvatorilor de la ISU Galaţi.

21:01

Mai mulți copaci au căzut în Hunedoara, iar echipajele ISU au intervenit inclusiv pentru îndepărtarea unui arbore care a căzut peste linia de tren, afectând traficul feroviar.

„În această seară, pompierii Detașamentului Petroșani și echipe ale Regulatorului CFR au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe linia de alimentare cu energie electrică a căii ferate Petroșani – Simeria, în zona Peștera Bolii.

A fost întreruptă alimentarea curentului, iar trenul Regio 2710 Directia Simeria – Petroșani cu 11 călători a rămas staționat între halta Merișor și Bănița, până la ora 20.12”, arată ISU Hunedoara.

Străzi inundate în Hunedoara / Foto ISU

20:54

Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului portocaliu, în intervalul orar 08:00-20:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 25 de intervenții în București și județul Ilfov.

Principalele misiuni gestionate de pompieri sunt:

17 intervenții pentru extragerea apei acumulate in locuinte, curti si strazi.

6 interventii pentru indepartarea copacilor căzuți;

Au fost avariate 3 autoturisme.

19:56

Traficul a fost reluat în zona Podului Grozăvești, unde mai multe tramvaie erau blocate, precum și pe Metalurgiei, unde, din cauza apei, mai multe autobuze au fost nevoite să devieze de la ruta lor.

19:21

Din cauza acumulării mari de apă pe Bd. Metalurgiei, după intersecția cu Str. Dumitru Brumarescu, o parte din autobuzele liniilor 232, 241 circulă deviat în ambele sensuri, potrivit STB.

19:17

Din cauza acumulării mari de apă, la Podul Grozăvești o parte din vagoanele liniilor 1, 10, 11 sunt blocate în ambele sensuri.

S-a solicitat intervenția APA-NOVA, la caz intervin echipaje de la Brigada Rutieră și Poliția Locală Sector 6

19:03

O parte din carosabil s-a surpat în Chiajna, Ilfov, potrivit ISU. O mașină a rămas blocată, potrivit primelor informații. De asemenea, pompierii intervin după ce s-a acumulat apa în subsolul a două locuinţe pe str. 3 Brazi şi pe str. Teleajen.

18:34

Un număr de 98 de unităţi de învăţământ din 23 de localităţi din judeţul Galaţi vor avea activitatea didactică suspendată luni din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a informat Ministerul Educaţiei.

„Conform informaţiilor transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în judeţul Galaţi a fost luată măsura suspendării activităţii didactice, pentru data de 30 septembrie 2024, în 98 de unităţi de învăţământ (cu personalitate juridică şi structuri) din 23 de localităţi”

18:31

Autoritățile au transmis, duminică, o serie de recomandări pentru salvarea animalelor, în contextul inundaţiilor prognozate.

”Dezlegaţi-vă câinii. Numai aşa se pot salva, în caz de inundaţii. Lanţul înseamnă moarte. Vă cerem să conştientizaţi pericolul avertizărilor meteo şi să aveţi grijă de animalele voastre. Aşa cum au avut şi ele şi au păzit casele. Dezlegaţi-vă câinii! Dacă puteţi, adăpostiţi-i undeva. Băgaţi-vă şi pisicile la adăpost, nu le mai lăsaţi să umble singure pe vremea asta. E complet normal şi uman să ne pese de toate fiinţele, au transmis, duminică, pe Facebook, reprezentanţii Protecţia Animalelor CJ Ilfov, potrivit News.ro.

17:41

ISU Galaţi a anunţat duminică, în contextul în care Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis evacuarea preventivă a celor care locuiesc pe albia râurilor şi în zonele cu risc la inundaţii, având în vedere că judeţul se va afla sub avertizare Cod Roşu de ploi şi inundaţii, că au fost identificate aproximativ 1.200 de persoane vulnerabile din zonele cu risc la inundaţii, relatează Agerpres.

„Consiliul Judeţean Galaţi a transmis deja către toate persoanele din zonele inundabile că trebuie evacuate de urgenţă şi duse în locuri sigure. Toţi primarii care au zone de risc trebuie să evacueze populaţia, pentru a evita alte pierderi de vieţi omeneşti. Împreună cu angajaţii din primărie, se merge la fiecare gospodărie şi trebuie să îi convingă pe toţi cei aflaţi în zonele de risc să fie evacuaţi sau să se refugieze la rude, la prieteni, în zone sigure, în zone înalte. Primarii trebuie să cureţe podurile mari din localitate, sunt verificate sirenele şi folosite în caz de urgenţă. Avem o tabără amenajată la Slobozia Conachi şi se lucrează la amenajarea alteia la Pechea. Acestea oferă adăpost temporar pentru cei care au rămas fără adăpost în urma inundaţiilor. Până acum s-au identificat circa 1.200 persoane vulnerabile, dar nu toate solicită relocarea, astfel încât se decide la faţa locului de către pompieri şi autorităţi”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi, Dan Ionaşcu.

Termen de evacuare până la ora 20.00 în Vrancea

16:35

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea a decis, duminică, evacuarea persoanelor din zonele care prezintă risc de inundaţii. Acesta este al doilea județ care hotărăște evacuarea persoanelor din zonele de risc Acţiunea trebuie finalizată până la ora 20.00.

15:34

Președintele CJ Galați, Costel Fotea, a spus că în acest moment aproape 90-95% dintre familiile predispuse de a fi inundate în județ au fost evacuate.

„Avem un caz la Cudalbi, nu vrea să plece din casă sub nicio formă, că este solidă și că va urca în pod, am rugat Jandarmeria ă meargă să îl convingă”, a spus Costel Fotea la Digi24.

„Sunt persoane care s-au autoevacuat. Știm casele care sunt predispuse la inundații, unde au fost deja inundații. Unii au înțeles și s-au autoevacuat la familii, unii vor merge în spațiile puse la dispoziție de primari”, a adăugat el, spunând că orele sunt suspendate luni pentru 23 de comune.

Totodată, nu a exclus decizia de a prelungi sistarea cursurilor, în cazul în care situația o cere.

1500 de oameni mobilizați, potrivit acestuia.

La Pechea, sunt pregătite 100 de module pentru adăpostirea persoanelor evacuate

15:15

Primarul comunei Pechea, Mihăiţă Măncilă, a anunţat că sunt pregătite 100 de module pentru adăpostirea persoanelor evacuate, în contextul în care s-a dispus evacuarea preventivă a celor care locuiesc pe albia râurilor şi în zonele cu risc la inundaţii, având în vedere că judeţul Galaţi se va afla sub avertizare Cod Roşu de ploi şi inundaţii.

„Suntem pregătiţi cu 100 de module pentru evacuarea persoanelor din zonele cu risc la inundaţii. Modulele sunt dotate cu paturi, saltele, tot ce este necesar şi sunt amplasate într-o zonă neinundabilă. Am înştiinţat populaţia că suntem pregătiţi cu aceste module. Am anunţat toate persoanele vulnerabile, toate persoanele mai în vârstă”, a declarat primarul, potrivit Agerpres.

Din cele 28 de localităţi din judeţul Galaţi afectate de inundaţiile din 14 septembrie, în comuna Pechea s-a înregistrat cel mai mare număr de case inundate – 2.000. Puhoaiele de apă au pătruns inclusiv în grădiniţă, şcoală şi dispensarul din comună.

14:37

După o ședință la sediul MAI, la care au participat ministrul de interne, Cătălin Predoiu, șeful DSU, Raed Arafat și prim-adjunctul inspectorului general al IGSU, colonel Florea Constantin, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru gestionarea situației din zonele cu risc ridicat de producere a inundaților, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență.

Autoritățile au hotârăt evacuarea preventivă a persoanelor din zonele de risc de la nivelul a 23 de localități din județul Galați (Băneasa, Bălăbănești, Berești, Berești-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Grivița, Jorăști, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Valea Mărului);

De asemenea, s-a dispus executarea unor lucrări de consolidare a digurilor cu saci de nisip la nivelul județelor Galați și Vaslui, în zonele cu potențial pericol, din cauza depunerilor și colmatării cursurilor de apă ca urmare a precipitațiilor și viiturilor manifestate în perioada anterioară.

Totodată, s-a hotărât instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizare de fenomene hidrometeorologice periculoase.

Autoritățile au activat grupa operativă și a centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției, în 29 județe și municipiul București aflate sub avertizare cod portocaliu.



Tot în ședința de la MAI s-a decis emiterea a două mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul municipiului București și județul Ilfov.

13:50

Conform publicației locale Viața Liberă, autoritățile județene au decis evacuarea populației din zonele risc.

Atât Prefectura Galați, cât și Consiliul Județean au transmis că oamenii vor fi puși la adăpost în contextul ploilor abundente și posibilelor inundații.

Județul Galați se află la această oră sub avertizare cod portocaliu, iar de la noapte sub cod roșu de ploi abundente și torențiale, cantitățile de apă putând ajunge și la 100 l/mp, conform ANM, care a actualizat prognoza meteo pentru toată țara.

„Toate persoanele din zonele inundabile trebuie evacuate de urgență și duse în locuri sigure”, a transmis Consiliului Județean Galați.

„Nu rămâne nimeni în zonele de risc. Toți primarii care au zone de risc trebuie să evacueze oamenii de acolo! Prioritatea zero este să protejăm viețile omenești și să prevenim pierderi tragice!”, se mai arată în mesajul CJ Galați, citat de Viața Liberă.

Comuna Pechea, cea mai afectată



La Pechea, localitate cea mai afectată de inundații, au început pregătirile pentru evacuare. Primarul Mihăiță Măncilă le-a cereut oamenilor care locuiesc în zonele cu risc mare de inundații să își părăsească locuințelor.

Edilul le-a transmis că autoritățile locale îi pot caza în modulele montate pe platoul de la fosta autobază din comună.

„Au prioritate persoanele cu dizabilități, vârstnicii, familiile cu copii care se află în zonele deja calamitate”, a spus Mihăiță Măncilă, conform presei locale.



Preferul județului Galați, Andreea-Anamaria Naggar, a anunțat, după ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), că a dispus evacuarea preventivă a tuturor persoanelor care locuiesc pe albia râurilor și în zonele cu potențial de risc la inundații.

„Încă din data de 28 septembrie, pompierii gălățeni au mers în teren pentru a discuta cu autoritățile locale, în vederea informării cetățenilor cu privire la riscurile care pot apărea. În urma acestei acțiuni, au fost identificate toate persoanele vulnerabile, care, în cursul zilei de astăzi, vor fi relocate în zone sigure. De asemenea, autoritățile locale au identificat și spații în care pot fi relocate persoanele evacuate”, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura județului Galați.

Cursuri suspendate luni în zeci de școli

Tot în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a decis suspendarea cursurilor în mai multe școli din județ.

„Totodată, prin hotărâre de CJSU s-a decis ca în 22 de localități: Corod, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Vameș (Piscu), Tudor Vladimirescu, Corni, Berești, Jorăști, Băneasa, Târgu-Bujor, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Podoleni (Barcea), Berești Meria, Măstăcani, Grivița și Suhurlui, să fie suspendate cursurile pentru data de 30 septembrie”, se mai arată în comunicatul instituției.

„Protejarea vieților este prioritatea noastră absolută. Fac apel la toți cetățenii să colaboreze cu autoritățile, să respecte indicațiile primite și să fie pregătiți pentru evacuare. Facem acest demers ca măsură preventivă, relocarea din locuințele aflate în zone cu risc mare de inundații fiind cea mai bună soluție în acest moment”, a explicat prefectul județului Galați, domana Andreea-Anamaria Naggar.

Într-o intervenție la Digi 24, Naggar a precizat că măsura evacuării preventive a fost luată din cauza faptului că nu s-a reușit decolmatarea unor cursuri de apă din județ.

Evacuarea a început în Slobozia Conachi

Preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, a anunţat că la Slobozia Conachi a început evacuarea persoanelor cu dizabilităţi, potrivit News.ro.

Primarul comunei a anunţat deja prin portavoce populaţia despre evacuarea persoanelor aflate în zonele de risc în timp ce pompierii, militarii şi jandarmii ajută la evacuare.

„Toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea. Fără niciun fel de compromis. Cu toţii, trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate”, a transmis preşedintele CJ Galaţi.

Tot el a precizat că a stabilit deja să se realizeze două breşe în zona Izvoarele pentru ca apa să aibă unde să se scurgă.