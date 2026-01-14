Avertisment de la șeful Armatei: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO / Ce înseamnă asta

„Există riscul să apară interferențe” în Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră, susține șeful Armatei, care spune că situația din Ucraina este una „critică”. Dotarea Forțelor Navale pentru a putea proteja infrastructura critică a României de la Marea Neagră rămâne o prioritate, spune generalul Gheorghiță Vlad.

Articolul 5 din tratatul NATO spune că „un atac asupra unei țări membre este considerat atac asupra tuturor statelor”.

„Situația în Ucraina este destul de critică. S-a format această coaliție de voință, un efort condus de Marea Britanie și de Franța, unde se discută pe patru direcții: regenerarea armatei ucrainene, o forță terestră dislocată în Ucraina pentru menținerea păcii, deschiderea și păstrarea unui spațiu aerian permisiv și un spațiu de securitate la Marea Neagră. În cazul României există o hotărâre a CSAT care spune că noi nu vom avea trupe în Ucraina”, a spus generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Armatei, într-o discuție cu jurnaliști ce a avut loc miercuri la MApN.

El a arătat că nicio țară riverană sau vecină cu Ucraina nu s-a angajat să trimită trupe în Ucraina, menționând că această poziție de neimplicare cu trupe a țărilor vecine unui conflict respectă principii militare.

Cât privește situația din Marea Neagră, șeful Armatei spune că pot exista riscuri de securitate pentru România și interesele sale economice din zonă, făcând referire și la perimetrul de exploatare Neptun Deep.

„Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră”, a spus Vlad, făcând referire la zboruri de survol sau nave ale Federației Ruse.

Zona economică exclusivă (ZEE) este o zonă a mării, adiacentă apelor teritoriale, în care un stat costier are drepturi exclusive privind explorarea și exploatarea resurselor naturale (în subsol, pe fundul mării și în coloana de apă) până la maximum 370 km de la țărm conform Convenției ONU asupra dreptului mării.

În cazul României, zona economică exclusivă în Marea Neagră acoperă aproximativ o suprafață de aproape 25.000 de kilometri pătrați (aproape 10% din suprafața României), delimitată prin acorduri cu statele vecine.

„Să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice”

„Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine”, a spus Vlad.

El susține că Forțele Navale Române dispun de capabilități de apărare și supraveghere prin navele din dotare, sporite acum de intrarea în dotare a două nave vânătoare de mine cumpărate din Marea Britanie.

Generalul Vlad susține și că prezența României la Marea Neagră va fi mai întărită odată cu intrarea în serviciu în luna iunie a corvetei ușoare achiziționate la finalul anului trecut din Turcia.

Deși nu are încă instalate la bord sisteme de rachete anti-navă sau anti-aeriene – o etapă ce va trebui realizată ulterior intrării în serviciu, dar încă nu e stabilit oficial când va avea loc și în ce șantier naval se va face – nava din Turcia are sisteme, senzori și instalații artileristice ce îi permit să desfășoare misiuni de patrulare în zona economică exclusivă a României, spune reprezentanții MApN.

Neptun Deep, cel mai mare zăcământ de gaze offshore descoperit în UE

Dezvoltat de OMV Petrom (operator) și Romgaz, Neptun Deep este cel mai mare zăcământ de gaze naturale offshore descoperit în UE.

Rezervele estimate de gaze ale Neptun Deep sunt evaluate la 100 de miliarde de metri cubi. Spre comparație, România produce în prezent circa 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an.

Forajul primei sonde pentru dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor a început în 2024, iar proiectul avansează, cu prima producție estimată pentru 2027. Prima sondă a fost forată pe zăcământul Pelican Sud situat în ape cu adâncime de circa 120 de metri, rezervorul de gaze fiind situat la circa 2.000 de metri sub fundul mării. Până la finalul anului 2026 vor fi forate 10 astfel de sonde.

Platforma de foraj Neptun Deep. Inquam Photos / George Călin

Analist militar: „Articolul 5 din NATO va fi testat cu România, la Marea Neagră”

Rusia va încerca să testeze România și NATO la Marea Neagră, mai devreme sau mai târziu, susținea în septembrie anul trecut, într-un interviu pentru HotNews, Valentin Mateiu, comandor în rezervă care a lucrat în serviciul de intelligence al Armatei române, acum analist politico-militar.

Deși România este departe de Rusia, „pe mare suntem vecini, în sensul în care avem frontieră între zonele economice exclusive, cea românească și cea revendicată de Rusia”.

„Noi nu putem recunoaște zona economica exclusivă a Rusiei pentru că nu recunoaștem anexarea Crimeei, însă Rusia este specialistă în diplomație, în strategie, este extrem de vexată și are diplomați extrem de pregătiți. Poate oricând să afirme: „Nu noi am fost la Haga. Voi v-ați înțeles acolo partajarea cu ucrainienii, nu cu noi”. Și, dintr-o dată, te poți trezi cu situația în care apare o revendicare”, spune Mateiu, care face referire la acordul prin care România și Ucraina și-au împărțit zonele economice exclusive din Marea Neagră în zona Insulei Șerpilor în urma unui proces la Haga în 2009.

„România mai are o caracteristică specială, va fi al doilea producător de gaz în Europa, după norvegieni, adică România va da Europei, prin producția de gaz, independență energetică. Unde ar fi bine mai bine atunci să testezi articolul 5? Rapid, politic, efect maxim – la capitolul gaz. Să vă uitați pe hartă unde este zona arondată Lukoil în Marea Neagră. Să vedeți că este chiar la extremitatea estică a zonei economice exclusiva României”, a mai spus analistul militar.