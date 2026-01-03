Sari direct la conținut
Avertisment din Israel: Iranul să ia act de ceea ce se întâmplă în Venezuela

Yair Lapid, liderul opoziției din Knesset. Foto: Debbie Hill / AP / Profimedia

Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a avertizat sâmbătă regimul iranian, după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui țării sud-americane, Nicolas Maduro, că ar trebui să ia act de ceea ce s-a întâmplat, scrie Agerpres.

„Regimul iranian ar trebui să acorde o atenție deosebită la ceea ce se întâmplă în Venezuela”, a scris el pe contul său de pe platforma X.

Aceasta este prima reacție a Israelului după ce Statele Unite au bombardat mai multe ținte militare venezuelene în cursul nopții trecute, iar la scurt timp după aceea președintele american Donald Trump a anunțat capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, într-o acțiune pe care Biroul Procurorului General al Venezuelei a descris-o drept „răpire”.

Niciun alt membru al guvernului condus de premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a comentat până acum această intervenție militară americană în Venezuela.

Iranul se confruntă în prezent cu proteste stradale pe scară largă din cauza situației sale economice precare, la care regimul de la Teheran a răspuns deschizând focul asupra manifestanților.

Potrivit organizației neguvernamentale de opoziție Hrana, cel puțin opt protestatari și-au pierdut viața în cele șase zile de proteste din Iran.

În acest sens, Trump a amenințat vineri că va acționa împotriva regimului ayatollahilor dacă atacurile împotriva protestatarilor persistă.

Și guvernul Netanyahu a abordat recent posibilitatea de a ataca Iranul, un aliat al Venezuelei, așa cum a făcut-o vara trecută, dacă acesta își reia producția de rachete balistice și programul nuclear.

