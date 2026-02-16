Avertisment privind riscul unei epidemii la nivel național, după ce au fost preluați toți câinii din padocul groazei de la Suraia / Apel către autorități

Toți câinii din adăpostul privat din Suraia, județul Vrancea, de unde au apărut imagini cu animale maltratate și ucise, iar autoritățile au deschis un dosar penal, au fost preluați de ONG-uri și voluntari încă de duminică, a declarat luni Marius Chircă, fondatorul asociației Kola Kariola. El a criticat modul în care instituțiile au gestionat situația și a avertizat asupra riscului unei epidemii de jigodie la nivel național. Jigodia este o viroză severă care afectează în special câinii și se transmite prin contact direct cu un animal infectat. Boala nu se transmite la oameni.

Mai multe asociații pentru protecția drepturilor animalelor s-au mobilizat pentru a prelua câinii din adăpostul privat de la Suraia, județul Vrancea, după ce pe reţelele de socializare ale unui ONG au apărut imagini teribile surprinse de o cameră video cu câini torturați și uciși. „Sunt sute de ore de orori, sunt câini izbiți de pereți, ținuți în crose, sufocați de-a dreptul. Nici nu pot să spun în cuvinte ce se întâmplă acolo. Sunt terorizați cu niște furtunuri de apă”, spunea fondatorul Kola Kariola.

„Lângă adăpost au fost găsite recipiente cu o substanță utilizată pentru eutanasiere”, acuză reprezentantul unei asociații

ONG-urile au mers la fața locului pentru a prelua animalele rămase în viață, iar Marius Chircă afirmă că au fost scoși din adăpostul de la Suraia toți cei peste 200 de câini găsiți în viață.

„Alaltăieri, când am fost eu, domnii de la DSV și de la Poliția Animalelor spuneau: «Puteți voi să luați câinii ăștia luni?». ONG-urile din România le-au dovedit că toți câinii au putut fi luați de duminică, nu de luni, lăsându-i astăzi liniștiți la birou să-și facă treaba în ceea ce privește problema de la Suraia”, a declarat Chircă, luni într-un live pe pagina de Facebook a ONG-ului Kola Kariola.

Marius Chircă a criticat reacția autorităților și măsurile luate până acum. „Suntem toți supărați pentru modul în care autoritățile gestionează problema”. De asemenea, el a susținut că în jurul adăpostului au fost găsite cadavre de câini și recipiente cu o substanță utilizată pentru eutanasiere, aflată sub regim special.

„Am văzut că în jurul adăpostului au fost găsite cadavre de câini și sticluțe cu o substanță extrem de periculoasă, care ucide. Cum au ajuns aceste substanțe cu regim special în jurul adăpostului, Dumnezeu știe. În secunda doi, acolo trebuia să fie Garda de Mediu”, a declarat el.

„Putem ajunge la o epidemie de jigodie”

El a avertizat și asupra riscului răspândirii jigodiei și a spus că, în adăpost, ar fi existat un focar al acestei boli extrem de contagioase în rândul câinilor:

„Ce ne facem cu câinii? Pentru că toate ONG-urile postează – din ce în ce mai mulți se pozitivează de jigodie. Cum a funcționat adăpostul ăla? Cine i-a permis să aducă câini de pe domeniul public într-un focar de jigodie se face vinovat de moartea tuturor câinilor. Din 205 câți au zis ei că sunt, cu siguranță vor muri mulți. Unii vor sfârși eutanasiați – și nu condamn pe nimeni, nu există capacitate în clinicile veterinare din România de a interna atâția contagioși. Și ce boală… poate cea mai cumplită din punctul meu de vedere”.

El a atras atenția că relocarea rapidă a animalelor, deși necesară, poate avea consecințe dacă nu sunt respectate măsurile sanitare. „Este un real pericol ceea ce a plecat de acolo. Pentru că și cine a făcut adopțiile se face responsabil dacă a lăsat câini bolnavi să plece în alte medii, unde riscăm să îmbolnăvim alți câini. De la ce a plecat de la Suraia, putem ajunge la o epidemie de jigodie la nivel național”, a spus Chircă.

Ce este jigodia

Jigodia (Boala Carre) este o viroză severă care afectează în special câinii și se transmite prin contact direct cu un animal infectat sau prin secreții. Boala nu se transmite la oameni, însă poate avea o rată mare de mortalitate la câini, mai ales la pui.

Cum se transmite boala:

Contact direct : câinii se pot infecta prin contact direct cu saliva unui câine bolnav, de exemplu, prin lins, mușcături sau alt tip de contact fizic. Virusul poate fi transmis prin secrețiile nazale și oculare ale câinilor infectați. Tusea și strănutul pot dispersa particulele virale în aer, facilitând inhalarea acestora de către câinii sănătoși.

câinii se pot infecta prin contact direct cu saliva unui câine bolnav, de exemplu, prin lins, mușcături sau alt tip de contact fizic. Virusul poate fi transmis prin secrețiile nazale și oculare ale câinilor infectați. Tusea și strănutul pot dispersa particulele virale în aer, facilitând inhalarea acestora de către câinii sănătoși. Contact indirect : virusul poate supraviețui pe suprafețe contaminate cu secreții corporale, cum ar fi boluri de hrană și apă, jucării, litiere și alte obiecte cu care câinii vin în contact. De asemenea, hainele și mâinile oamenilor care au atins un câine infectat pot purta virusul. Virusul poate rămâne activ în medii închise, precum adăposturile pentru câini, clinicile veterinare și centrele de creștere, dacă nu se iau măsuri adecvate de igienă și dezinfectare.

virusul poate supraviețui pe suprafețe contaminate cu secreții corporale, cum ar fi boluri de hrană și apă, jucării, litiere și alte obiecte cu care câinii vin în contact. De asemenea, hainele și mâinile oamenilor care au atins un câine infectat pot purta virusul. Virusul poate rămâne activ în medii închise, precum adăposturile pentru câini, clinicile veterinare și centrele de creștere, dacă nu se iau măsuri adecvate de igienă și dezinfectare. Transmitere aeriană: virusul poate fi răspândit prin picături fine de aerosoli eliberate în aer prin tuse și strănut de către câinii infectați. Aceste picături pot fi inhalate de câinii sănătoși, ducând la infecție.

Apel către autorități

Marius Chircă a anunțat că se îndreaptă spre Palatul Cotroceni, unde speră să obțină angajamente ferme din partea autorităților. „De la Cotroceni nu avem voie să plecăm astăzi fără o promisiune. Nici de la Președinție, nici de la ANSVSA, nici de la Biroul pentru Protecția Animalelor. Cei cu care ne întâlnim trebuie să ne spună o zi exactă în care se iau măsurile și ce măsuri, în scris”, a declarat el.

Potrivit acestuia, „cea mai rapidă soluție este o ordonanță de urgență”, care ar trebui discutată în ședința de Guvern de joi, pentru a permite controale riguroase și măsuri ferme în cazul adăposturilor.

„Controalele la adăposturile publice din țară nu trebuie făcute în baza pozelor pe care le dăm noi. Trebuie făcute la nivel național și cât se poate de riguroase, încrucișate. Din informațiile pe care le avem, peste tot e jale mare”, a mai spus fondatorul Kola Kariola.

Padocul groazei de la Suraia

Cazul adăpostului din Suraia a devenit public după apariția, pe rețelele sociale, a unor imagini în care câini erau maltratați și uciși. Poliția a deschis dosar penal din oficiu, iar, potrivit unui comunicat al IPJ Vrancea, au fost efectuate șase percheziții domiciliare. „În urma probatoriului administrat (…) a fost dispusă față de trei inculpați, persoane fizice, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile”, a transmis instituția.

Persoanele sunt cercetate pentru uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual.

Activitatea adăpostului a fost suspendată, iar, potrivit aceleiași surse, peste 70 de câini au fost relocați cu sprijinul ONG-urilor și al voluntarilor, sub supravegherea polițiștilor de la Protecția Animalelor.