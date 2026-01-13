Avertismentul Rusiei despre petrolul din Venezuela

Activele petroliere pe care Rusia le are și le dezvoltă în Venezuela aparțin statului rus, care își va continua activitatea acolo, a declarat marți Moscova, după afirmațiile președintelui american Donald Trump privind controlul asupra țării sud-americane, transmite Reuters.

Compania rusă Roszarubezhneft a afirmat că toate activele sale din Venezuela sunt proprietatea Rusiei și că își va respecta angajamentele față de partenerii internaționali de acolo, a relatat agenția de presă TASS.

Roszarubezhneft, deținută de o structură a Ministerului rus al Dezvoltării Economice, a fost înființată în 2020 și, la scurt timp după aceea, a preluat activele din Venezuela ale companiei petroliere ruse de stat Rosneft. Mutarea a venit după ce Washingtonul a impus sancțiuni, la acel moment, asupra a două subsidiare ale Rosneft pentru comerțul cu petrol venezuelean.

Toate activele Roszarubezhneft din Venezuela „sunt proprietatea statului rus”, în conformitate cu legislația Venezuelei, dreptul internațional și acordurile dintre cele două țări, se afirmă într-un comunicat citat de TASS.

Donald Trump a vorbit pe larg despre petrolul Venezuelei

Trump a vorbit deschis despre controlul asupra vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei, cele mai mari din lume, în colaborare cu companii petroliere americane, după capturarea și aducerea în SUA președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care l-a descris drept un dictator implicat în traficul de droguri și aliat cu adversarii Washingtonului.

Maduro a pledat nevinovat la acuzațiile care au fost formulate împotriva sa la o instanță dinNew York.

Statele Unite au confiscat, de asemenea, un petrolier sub pavilion rusesc, asociat Venezuelei, după o urmărire care a durat mai multe săptămâni.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a comentat public operațiunea militară americană din Venezuela, însă Ministerul rus de Externe i-a cerut lui Trump să îl elibereze pe Maduro și a făcut apel la dialog.

Rusia menține de mult timp legături strânse cu Venezuela, care includ cooperarea în domeniul energiei, relații militare și contacte politice la nivel înalt, iar Moscova a sprijinit diplomatic Caracasul timp de ani de zile.

În noiembrie, parlamentul de la Caracas a aprobat o prelungire cu 15 ani a asocierilor în participațiune dintre compania de stat PDVSA a Venezuelei și o subsidiară a Roszarubezhneft, care operează două câmpuri petroliere în regiunea vestică a țării sud-americane.