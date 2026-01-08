Donald Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei și a calculat la ce preț va ajunge astfel țițeiul

Donald Trump și consilierii săi fac un plan pentru a domina industria petrolieră venezueleană în următorii ani, iar președintele Statelor Unite le-a spus consilierilor săi că eforturile sale ar putea contribui la scăderea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril, potrivit Wall Street Journal și Reuters.

Planul luat în considerare include exercitarea unui anumit control de către SUA asupra companiei petroliere de stat din Venezuela, PDVSA, inclusiv achiziționarea și comercializarea majorității producției de petrol a companiei au dezvăluit pentru ziarul american persoane familiarizate cu acest subiect.

Dacă va avea succes, planul ar putea conferi practic Statelor Unite controlul asupra majorității rezervelor de petrol din emisfera vestică, luând în considerare zăcămintele din SUA și din alte țări în care companiile americane controlează producția.

De asemenea, ar putea îndeplini două dintre obiectivele principale ale administrației Trump: să scoată Rusia și China din Venezuela și să reducă prețurile la energie pentru consumatorii americani.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta informația.

SUA intenționează să exercite controlul asupra PDVSA printr-un acord în baza căruia ar urma să cumpere și, eventual, să distribuie petrolul companiei, inclusiv prin intermediul unor companii mixte (joint venture) existente sau nou create cu mari companii petroliere precum Chevron.

PDVSA a transmis miercuri că negocierile cu Statele Unite privind vânzările de petrol progresează, un membru al consiliului de administrație afirmând că SUA vor trebui să cumpere încărcăturile la prețuri internaționale.

Washingtonul a anunțat marți un acord cu Venezuela pentru a obține acces la țiței în valoare de până la 2 miliarde de dolari, un semn că oficialii guvernului venezuelean răspund la cererea lui Trump de a avea deschidere către companiile petroliere americane sau de a risca o intervenție militară mai amplă.

Oficialii venezueleni și americani discută exportul țițeiului venezuelean către rafinăriile din Statele Unite, au declarat marți pentru Reuters cinci surse guvernamentale, dar și din cadrul industriei și transportului maritim, un acord care ar putea deturna aprovizionarea cu petrol destinată Chinei și să ajute, în același timp, compania de stat PDVSA să evite reduceri mai mari ale producției

Trump a anunțat că Venezuela va ceda SUA zeci de milioane de barili de petrol deja extras

Subiectul rezervelor de petrol ale Venezuelei, cele mai mari din lume, a revenit în atenția publică după operațiunea militară prin care SUA l-au răsturnat de la putere pe președintele Nicolas Maduro și l-au dus la New York pentru a fi deferit justiției americane.

Președintele Donald Trump a vorbit de mai multe ori de atunci despre petrolul Venezuelei, inclusiv în conferința de presă pe care a susținut-o după capturarea lui Maduro, când a spus că companii americane vor fi implicate în reclădirea infrastructurii de exploatare. „Vom trimite marile companii petroliere americane să investească miliarde de dolari”, a declarat președintele SUA.

În pofida comentariilor sale optimiste, majoritatea analiștilor din industrie spun că companiile petroliere sunt reticente să se întoarcă în Venezuela din cauza istoriei turbulente pe care au avut-o în țara sud-americană și a incertitudinilor care planează asupra viitorului său după înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro.

Marți seara, Trump a afirmat că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA.

„Petrolul va fi vândut la prețul de piață, iar acești bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt utilizați în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

