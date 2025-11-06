Avertismentul șefului NATO: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în Europa şi în lume

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la Forumu NATO de la Bucureşti, că dialogul dintre Alinață şi industria de apărare este esenţial, pentru că ameninţarea venită din partea Moscovei nu se va încheia în momentul în care când se va termina războiul din Ucraina, apreciind că blocul transatlantic trebuie să fie pregătit pentru „o confruntare pe termen lung”.

„Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în Europa şi în lume. Şi Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. După cum ştiţi, lucrează cu China, cu Corea de Nord, Iran şi cu alţii. Se pregătesc pentru confruntări pe termen lung. Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiţi”, a subliniat șeful NATO, conform News.ro, în prezența președintelui Nicușor Dan, prezent și el la eveniment.

El a spus că alianţa are nevoie de industrie pentru a aplica ceea ce numeşte „pace prin forţă”, precizând că este nevoie de o producţie mai mare în domeniu pentru a trece peste aceste ameninţări.

Mark Rutte a subliniat că sunt trei aspecte care trebuie urmărite în această privinţă: cantitate, creativitate şi cooperare.

În ceea ce priveşte cantitatea, s-au deschis linii de producţie noi şi se extind cele existente, dar este nevoie de un timp de livrare mai scurt, a subliniat secretarul general al NATO în faţa oamenilor de afaceri, precizând că raporturile s-au schimbat.

„Până recent, Rusia producea mai multă muniţie decât toate ţările din alianţa NATO. Dar nu mai este aşa acum. (…) Facem mai mult decât am făcut în decenii”, a subliniat Rutte.

El a pus accent pe faptul că este nevoie de apărare aeriană şi de sisteme de interceptare a dronelor mai ieftine, iar aici „cantitatea este cheia”, având în vedere recentele incursiuni ale vehiculelor aeriane fără pilot care s-au aventurat în spațiul aerian ale unor țări membre NATO, inclusiv România.

Șeful NATO a încurajat creșterea producției de echipament militar

O altă latură importantă este creativitatea şi puterea inovaţiei. „Pentru a fi în siguranţă viitor, trebuie să-i depăşim prin inteligenţă pe inimicii noştri”, a spus Mark Rutte. El a arătat că inovaţia trebuie stimulată şi accelerată printr-o reţea de centre de testare în ţările NATO, dar şi prin investiţii în tehnologie şi finanţarea startup-urilor din domeniul apărării, pentru a dezvolta „o nouă generaţie de inovatori”.

Cooperarea este „motivul acestui forum al industriei” care se desfăşoară la Bucureşti, a arătat Rutte, subliniind că NATO vrea să coopereze cu Ucraina, dar şi cu ţările din regiunea Pacificului, nominalizând Australia, Noua Zeelandă, Republica Coreea. „Avem o mulţime de învăţat unii de la ceilalţi. Şi prin combinarea eforturilor noastre putem produce mai mult şi putem creşte inovaţia”, a mai spus şeful NATO.

El a dat asigurări că există voinţă politică de a investi mai mult în apărare, după ce a menţionat că țara noastră are în plan să crească cheluielile militare la 3,5 la sută din PIB până în 2030.

„Politica este, banii sunt acolo, cerere este şi securitatea noastră depinde de aceasta”, le-a spus Rutte oamenilor de afaceri, cerându-le să mărească producţia, să livreze mai repede, să extindă liniile de producţie şi să facă unele noi.

„Să nu vă temeţi, pentru că trebuie să facem faţă nevoilor reale de astăzi. Ceea ce produceţi dumneavoastră va fi achiziţionat”, a dat asigurări Rutte.

Secretarul general al Alianței că odată cu creșterea producției de echipament militar care va asigurara protecția țărilor membre, va fi și o creștere economică și mai multe locuri de muncă.

Forumul NATO de la București reunește 900 de participanți, cuprinde 300 de evenimente și a fost descris de Rutte drept unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen.