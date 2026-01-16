Avertismentul transmis de Casa Albă, chiar dacă Iranul a suspendat sute de execuții

Rămășițele unui autobuz incendiat, pe care se află un banner cu mesajul „Acesta era unul dintre noile autobuze din Teheran, achiziționat cu banii din impozitele poporului”, în Piața Sadeghieh din Teheran, pe 15 ianuarie 2026, pe fondul protestelor care au cuprins Iranul. FOTO: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Casa Albă a a dat joi asigurări că Iranul a renunțat la 800 de execuții ale manifestanților, care fuseseră prevăzute pentru ziua precedentă, după ce aliații SUA din regiunea Golfului au intervenit pe lângă președintele american Donald Trump pentru a-l descuraja să lanseze un atac, scrie AFP.

„Toate opțiunile rămân pe masă pentru partea americană”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, precizând că liderul american a avertizat Teheranul că vor exista „consecințe grave” dacă represiunea sângeroasă a mișcării de protest va continua.

Guvernul american anunțase anterior sancțiuni economice împotriva oficialilor acuzați de coordonarea represiunii, printre care Ali Larijani, care conduce cea mai importantă agenție de securitate din Iran.

De la declanșarea protestelor, pe 28 decembrie, care s-au extins apoi la nivelul întregului Iran, Donald Trump și-a înmulțit amenințările de intervenție împotriva Teheranului, dar miercuri a spus că a fost informat „de surse foarte importante” și „sigure” că „uciderile au încetat” în Iran și că execuțiile prevăzute „nu vor avea loc”.

Confruntată cu una dintre cele mai importante provocări de la proclamarea ei în 1979, Republica Islamică a fost denunțată de apărătorii drepturilor omului pentru represiunea care a făcut până acum mii de morți, într-o țară în care internetul rămâne blocat de o săptămână.

Joi, viața părea că revine la normal în Teheran, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fața locului. De câteva zile nu s-au mai semnalat manifestații de amploare în țară.

„Eforturi de ultim moment”

În timp ce posibilitatea efectuării unor atacuri americane era urmărită cu atenție în Orientul Mijlociu, un înalt oficial saudit a declarat joi pentru agenția franceză de presă că Arabia Saudită, Qatarul și Omanul l-au avertizat pe Donald Trump cu privire la riscul „de repercusiuni grave pentru regiune”.

Cele trei țări „au depus eforturi diplomatice intense de ultim moment pentru a-l convinge pe președintele Trump să acorde Iranului șansa de a-și demonstra bunele intenții”, a declarat acest oficial, sub acoperirea anonimatului.

„Comunicarea continuă pentru a consolida încrederea dobândită și climatul pozitiv actual”, a adăugat el.

Casa Albă a confirmat, de asemenea, că președintele american a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care, potrivit The New York Times, i-a cerut să nu intervină militar în Iran.

Elveția, care reprezintă interesele americane în Iran, a anunțat că a oferit „bunele sale oficii pentru o dezescaladare” în cadrul unei convorbiri telefonice miercuri cu Ali Larijani.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araqchi, a anunțat că, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său saudit, prințul Fayçal ben Farhane, a subliniat „importanța unei condamnări internaționale a oricărei ingerințe străine” în regiune.

Iar China a anunțat joi că se opune „utilizării forței în relațiile internaționale” în Iran, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite privind situația din Iran, reuniune convocată la cererea Washingtonului.

Ca semn al unei anumite detensionări, nivelul de alertă la baza americană Al-Udeid din Qatar, cea mai importantă din Orientul Mijlociu, a fost redus, iar joi a început întoarcerea unor membri ai personalului, a căror plecare fusese anunțată de Qatar cu o zi înainte, au declarat două surse diplomatice pentru AFP.

„Mărturii forțate”

Statele Unite și ONG-urile s-au alarmat în special de riscul execuției lui Erfan Soltani, un manifestant de 26 de ani, arestat sâmbătă.

Iranul, care aplică pe scară largă pedeapsa capitală prin spânzurare, a negat joi că acesta riscă pedeapsa cu moartea pentru faptele care i se impută – adunări împotriva securității naționale și propagandă împotriva sistemului.

Ministrul Araqchi declarase deja, miercuri, pentru postul american Fox News, că „nu va avea loc nicio spânzurare” în următoarele două zile.

Conform celui mai recent bilanț al Iran Human Rights (IHR), cel puțin 3.428 de manifestanți au fost uciși de la începutul mișcărilor de protest. ONG-ul, cu sediul în Norvegia, a raportat, de asemenea, peste 10.000 de arestări.

Canada a anunțat joi moartea unui cetățean „în mâinile autorităților iraniene” în timpul unei manifestații.

Într-o înregistrare video care pare să fi fost filmată miercuri, persoanele prezente la înmormântarea unui muncitor scandează „Moarte lui Khamenei”. AFP a putut confirma locul filmării, în Abdanan (vestul țării), dar nu și data.

După valul uriaș de manifestații de la sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile au organizat miercuri la Teheran un „marș de rezistență națională” și funeralii pentru aproximativ o sută de membri ai forțelor de securitate, la care au participat mii de iranieni.

Conform lui Araqchi, „calmul domnește” în prezent în țară, unde autoritățile au „controlul total” asupra situației.

Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care urmărește protestele, nu a înregistrat „nicio manifestație” miercuri.

La Teheran, puterea judecătorească a promis procese „rapide” și „publice” pentru manifestanții arestați.

Televiziunea de stat a difuzat interogatoriile celor acuzați, conduse de șeful puterii judecătorești, ceea ce a stârnit temeri în rândul apărătorilor drepturilor omului cu privire la „mărturii forțate”, înscenate.

Autoritățile iraniene nu furnizează un bilanț oficial în acest stadiu, identificarea victimelor fiind încă în derulare, potrivit acestora.