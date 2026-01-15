Anunțul nopții, venit de la vârful puterii de la Teheran, a fost făcut chiar la televiziunea preferată a lui Trump

Manifestație de solidaritate cu protestatarii din Iran, organizată la Berlin, în Germania, pe 14 ianuarie 2026. FOTO: Carsten Thesing / imago stock and people / Profimedia

Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că „nu există niciun plan” din partea autorităților de la Teheran de a spânzura oameni, când a fost întrebat despre protestele antiguvernamentale care au cuprins țara din Orientul Mijlociu, scriu Reuters și AFP.

„Nu există niciun plan de spânzurare”, a spus șeful diplomației iraniene, pentru Fox News, într-un interviu în cadrul emisiunii „Special Report with Bret Baier”.

„Spânzurările sunt excluse”, a adăugat Abbas Araqchi, în ciuda promisiunilor anterioare ale Teheranului de a accelera procesele care îi vizează pe protestari.

„Vă pot spune că sunt sigur că nu există niciun plan de spânzurare, astăzi sau mâine”, a subliniat Araqchi.

„Elemente teroriste conduse” de Israel

În interviul acordat postului american de televiziune Fox News, Araqchi a insistat că după 10 zile de demonstrații pașnice împotriva dificultăților economice din Iran au urmat trei zile de violențe orchestrate de Israel, iar „calmul a fost restabilit”.

„Când elementele teroriste conduse din exterior au intrat în aceste proteste și au început să tragă asupra forțelor de poliție, ofițerilor de poliție și forțelor de securitate. Și au existat celule teroriste. Au venit și au folosit operațiuni teroriste în stilul Daesh (Statul Islamic, n.r.). Au prins ofițeri de poliție, i-au ars de vii, i-au decapitat și au început să tragă asupra ofițerilor de poliție și asupra oamenilor. Ca urmare, timp de trei zile, am luptat de fapt împotriva teroriștilor, și nu împotriva protestatarilor”, a spus Araghchi. „A fost o situație complet diferită”, a adăugat el.

Ministrul de externe al Republicii Islamice Iran, Abbas Araqchi, la Ministerul rus de Externe, în Moscova, pe 18 aprilie 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Potrivit lui Araqchi, acești „actori necinstiți”, „teroriști”, despre care a vorbit, au început să tragă asupra civililor dintr-un „singur motiv” – și anume acela de a atrage Statele Unite în conflict.

„Au vrut să crească numărul morților. De ce? Pentru că președintele Trump a spus că, dacă vor avea loc ucideri, va interveni. Și au vrut să-l atragă (pe Trump, n.r.) în acest conflict”, a continuat ministrul iranian de externe. „Și acesta a fost exact un complot israelian. Au început să crească numărul morților ucigând oameni obișnuiți, ucigând polițiști, declanșând un fel de lupte în diferite orașe.”

Contrar afirmațiilor lui Araqchi, există relatări ale martorilor oculari care descriu forțele guvernamentale din Iran trăgând asupra protestatarilor neînarmați. Unii au vorbit chiar despre lunetiști care ținteau iranieni nevinovați, potrivit unor mărturii publicate de ziarul american The New York Times.

„Avem controlul deplin”

În timpul interviului lui Bret Baier cu șeful diplomației iraniene, Araghchi a insistat că nu există planuri iminente de a-i spânzura sau de a-i executa în alt mod pe protestatari. Înaltul oficial iranian a încercat să minimalizeze și tulburările care au izbucnit în țara lui, susținând că acum „domnește calmul”.

„Avem controlul deplin”, a adăugat Araqchi. „Și să sperăm că înțelepciunea va prevala. Nu vrem să ajungem la un nivel ridicat de tensiune, care ar putea fi dezastruos pentru toată lumea.”

Potrivit Societății pentru Drepturile Omului în Iran, organizație care are sediul în Norvegia, spânzurările sunt frecvente în închisorile iraniene.

AFP a scris anterior că execuția unui protestatar iranian arestat în timpul manifestațiilor, care potrivit unor ONG-uri și Washingtonului putea avea loc miercuri, a fost amânată. Anunțul a fost făcut de o organizație care militează pentru apărarea drepturilor omului, care a avertizat în același timp că viața condamnatului este în continuare în pericol.

Citește și Prima veste despre soarta protestatarului iranian condamnat la moarte, a cărui execuție este programată astăzi

Trump: Execuțiile din Iran au încetat

Într-un interviu acordat marți CBS News, președintele american Donald Trump a declarat că va lua „măsuri foarte dure” dacă Iranul va începe să-i spânzure pe protestatari, dar nu a dat mai multe detalii. „Dacă îi spânzură, veți vedea unele lucruri”, a spus Trump.

Miercuri, liderul de la Casa Albă a anunțat că i s-a spus că uciderile din cadrul represiunii guvernului iranian împotriva protestelor sunt în scădere și că, în opinia lui, în prezent nu există planuri pentru execuții pe scară largă.

„Am fost informați în mod destul de categoric – dar vom afla ce înseamnă asta – că execuțiile din Iran încetează și au încetat, și că nu există niciun plan de execuții. Mi s-a spus asta de la o sursă sigură și sper că este adevărat”, a spus liderul american, în Biroul Oval de la Casa Albă, în fața reporterilor. Informația „tocmai” ajunsese la el, a precizat președintele.

Întrebat cine sunt oamenii care i-au spus că uciderile din Iran au încetat, Trump a descris aceste persoane ca fiind „surse foarte importante din partea cealaltă”.

Trump cântărește, în prezent, răspunsul SUA față de situația din Iran, care se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani.

Iranul a purtat anul trecut un război de 12 zile cu Israelul, aliatul SUA, iar facilitățile sale nucleare au fost bombardate de armata americană în iunie. Trump a pus în ultimele zile presiuni asupra liderilor iranieni, amenințând chiar cu posibilitatea efecturării unor atacuri militare.

Potrivit mai multor surse apropiate Casei Albe, citate de The Washington Post, administrația Trump este divizată în privința faptului dacă un atac asupra facilităților militare sau guvernamentale din Iran este cea mai bună opțiune, întrucât un atac militar, similar bombardamentului asupra instalațiilor nucleare din iunie, implică un risc ridicat de eroare de calcul sau informații eronate ale serviciilor secrete.

În declarațiile sale de miercuri din Biroul Oval, președintele american nu a exclus o eventuală acțiune militară a SUA, spunând că „vom urmări evoluția procesului”, iar apoi a menționat că administrația de la Washington a primit o „declarație foarte bună” din partea Iranului.

„Vom urmări situația și vom vedea cum evoluează, dar am primit o declarație foarte bună din partea unor persoane care sunt la curent cu ceea ce se întâmplă”, a spus Trump.

Cele mai noi afirmații ale lui Trump par să semnaleze o atenuare prudentă a temerilor potrivit cărora criza din Iran riscă să degenereze într-o confruntare regională mai amplă și să fie nevoie de o intervenție militară americană.

Protestele violente reprezintă una dintre cele mai grele încercări prin care trece guvernarea din Iran de după Revoluția Islamică, din 1979, deoarece au evoluat de la plângeri privind dificultățile economice grave la apeluri provocatoare pentru căderea establishmentului clerical profund înrădăcinat.

Organizația HRANA, care militează pentru apărarea drepturilor omului, cu sediul în SUA, a anunțat că a verificat până în prezent moartea a 2.403 de protestatari și a 147 de persoane afiliate guvernului. HRANA a raportat 18.137 de arestări până în prezent.

Guvernul de la Teheran dă vina pe sancțiunile străine pentru dificultățile economice și susține că dușmanii săi străini se amestecă în afacerile interne ale țării.