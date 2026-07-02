Bacalaureat 2026. Modele de subiecte pentru proba la alegere a profilului și specializării – Geografie, Biologie, Informatică, Fizică, Chimie, Economie, Logică, Sociologie, Psihologie și Filosofie

Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru Bacalaureatul 2026, inclusiv pentru proba la alegere a profilului și specializării. Examenul este programat pe 2 iulie 2026 și diferă în funcție de profilul urmat de elev.

Candidații pot susține examen la discipline precum biologie, geografie, fizică, chimie, informatică, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie, în funcție de filieră, profil și specializare.

Proba la alegere a profilului și specializării este una dintre probele scrise ale examenului de Bacalaureat și este susținută în funcție de profilul și specializarea urmate în liceu. Elevii nu pot alege orice disciplină, ci doar una dintre materiile prevăzute pentru filiera și profilul lor.

Ce discipline pot alege elevii la Bacalaureat 2026

În funcție de profil și specializare, candidații pot susține examen la una dintre următoarele discipline:

Biologie

Chimie

Fizică

Geografie

Informatică

Logică și argumentare

Economie

Psihologie

Sociologie

Filosofie

În cazul profilurilor reale și tehnologice, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, informatica, fizica și chimia. Pentru elevii de la profilul umanist, cele mai alese discipline sunt geografia, logica, psihologia, sociologia, economia și filosofia.

Cum se desfășoară examenul

Potrivit regulamentului Ministerului Educației, toate subiectele sunt obligatorii, iar candidații primesc 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Subiectele sunt elaborate pe baza programelor de examen în vigoare și diferă de la o disciplină la alta, însă modelele publicate de minister le oferă elevilor o imagine clară asupra structurii examenului și a tipurilor de cerințe care pot apărea la probă.

Modelele oficiale de subiecte și baremele de corectare pentru toate disciplinele de la proba la alegere a profilului și specializării sunt disponibile pe platforma subiecte.edu.ro:

Model Subiecte Geografie BAC 2026:

Barem de evaluare:

Model Subiecte Biologie BAC 2026

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană:

Barem de evaluare:

Biologie vegetală şi animală:

Barem de evaluare:

Model subiecte Fizică BAC 2026

Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului:

Barem de evaluare:

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar:

Barem de evaluare:

Model subiecte Chimie BAC 2026

Chimie anorganică:

Barem de evaluare:

Chimie organică:

Barem de evaluare:

Model subiecte Informatică BAC 2026

Model subiecte Logică BAC 2026

Model subiecte Economie BAC 2026

Model subiecte Sociologie BAC 2026

Model Subiecte Filosofie BAC 2026

Model subiecte Psihologie BAC 2026

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Probele scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului

– Proba obligatorie a profilului 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

– Proba la alegere a profilului și specializării 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultate și contestații