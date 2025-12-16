Belgia a respins din nou planul UE de a folosi activele rusești înghețate și aruncă în aer negocierile înaintea summitului crucial de săptămâna aceasta

De la stânga la dreapta: prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, și prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, participă la o masă rotundă în cadrul summitului UE de la Bruxelles, pe 26 iunie 2025. FOTO: Geert Vanden Wijngaert / AP / Profimedia

Belgia a respins concesiile propuse de Comisia Europeană pentru deblocarea unui împrumut de 210 miliarde de euro destinat Ucrainei, finanțat din active rusești înghețate – spulberând speranțele UE de a obține un acord la timp pentru summitul de joi al șefilor de stat din blocul comunitar, relatează Politico.

Cu doar două zile rămase, Comisia face un ultim efort pentru a convinge statele membre ale UE să susțină împrumutul, astfel încât miliarde de euro din rezervele rusești înghețate și păstrate la depozitarul de valori mobiliare Euroclear din Bruxelles să poată fi eliberate pentru a sprijini economia Kievului, grav afectată de război.

Cei 27 de trimiși ai UE vor continua discuțiile pe marginea acestui mecanism mai târziu în cursul zilei de marți, în timp ce negocierile pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei au înregistrat unele progrese în cadrul unei reuniuni a liderilor occidentali și a emisarilor SUA, desfășurată luni la Berlin.

După zile de negocieri intense privind activele activele rusești înghețate, Comisia a sugerat luni modificări juridice ale propunerii sale pentru a obține sprijin politic din partea Belgiei.

Potrivit celei mai recente versiuni a textului, consultată de Politico, executivul condus de Ursula von der Leyen a oferit asigurări juridice că, în orice scenariu, Belgia ar putea avea acces la până la 210 miliarde de euro dacă s-ar confrunta cu acțiuni în justiție sau represalii din partea Rusiei. De asemenea, documentul stipulează că niciun ban nu ar trebui transferat Ucrainei înainte ca statele UE să ofere garanții financiare care să acopere cel puțin 50% din sumă.

De ce se opune Belgia planului UE de a folosi activele rusești înghețate în folosul Ucrainei

Belgia s-a opus ideii de a le folosi din cauza îngrijorărilor că țara ar putea fi, în cele din urmă, trasă la răspundere în justiție.

Guvernul belgian se teme practic că Rusia ar putea câștiga la instanțele internaționale de arbitraj un proces intentat pe această temă, iar Belgia ar putea fi nevoită apoi să plătească Moscovei despăgubiri pentru activele rusești puse între timp la dispoziția Ucrainei.

Într-o concesie suplimentară față de guvernul belgian, Comisia a cerut luni tuturor statelor UE să își denunțe tratatele bilaterale de investiții cu Rusia, pentru a se asigura că Belgia nu rămâne singură în fața eventualelor represalii din partea Moscovei.

Însă guvernul belgian a declarat, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE ce a avut loc luni seara în spatele ușilor închise, că aceste asigurări nu sunt suficiente, au declarat marți pentru Politico patru diplomați europeni.

„Nu va exista niciun acord până la EUCO [Consiliul European]”, a spus un diplomat al UE care, asemenea celorlalte surse citate de Politico, a beneficiat de anonimat pentru a putea vorbi liber.

Complicații suplimentare pentru planul Comisiei Europene privind folosirea activelor rusești înghețate

Într-o complicație suplimentară, alte patru țări – Italia, Malta, Bulgaria și Cehia – au susținut solicitarea Belgiei de a explora opțiuni alternative de finanțare pentru Ucraina, precum datoria comună.

Deși Franța continuă să sprijine public planul utilizării activelor înghețate, o persoană apropiată președintelui francez Emmanuel Macron a afirmat că Parisul este „neutru” în privința deciziei dacă Europa ar trebui să apeleze la miliardele Moscovei sau să recurgă la euro-obligațiuni pentru a împiedica intrarea Ucrainei în faliment.

Susținătorii mecanismului propus de Comisia Europeană, precum Germania, insistă că nu există o alternativă reală la utilizarea activelor rusești. Aceștia afirmă că datoria comună nu este fezabilă deoarece necesită unanimitate, ceea ce înseamnă că premierul ungar Viktor Orbán ar putea bloca inițiativa.

„Să nu ne amăgim. Dacă nu reușim acest lucru, capacitatea Uniunii Europene de a acționa va fi grav afectată pentru ani de zile, dacă nu pentru o perioadă și mai lungă”, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz.

Însă acest argument nu convinge toate statele UE. Criticii susțin că Germania insistă asupra utilizării activelor rusești deoarece se opune, din rațiuni ideologice, datoriei comune a UE.

„Narațiunea este că Ungaria este împotriva datoriei comune [pentru Ucraina]. Realitatea este că statele ‘frugale’ sunt împotriva datoriei comune”, a declarat un diplomat al UE.