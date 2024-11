Black Friday în Focus Sat app: TV Online la numai 4,99 lei. Prinde oferta specială din acest weekend și vezi mii de filme și seriale la un preț de neratat!

Focus Sat vine cu o ofertă specială de Black Friday pentru noii clienți TV Online, în perioada 14-17 noiembrie: 4,99 lei* pentru pachetul Play TV și 9,99 lei* pentru pachetul Play TV Extra. Profită de reducerea extraordinară de 85% în ediție limitată, un dar pentru orice buzunar! Prinde acum oferta de Black Friday!

Cu pachetul Play TV din aplicația Focus Sat ai acces cu doar câteva click-uri, oricând vrei și de oriunde te afli, la o bibliotecă video on demand cu mii de filme si seriale de la Canal+, Studiocanal, FilmBox+, AMC, AXN Now, Epic Drama, documentare de la National Geographic, History, BBC Earth, Crime+Investigation, stand-up comedy de la Comedy Central, programe pentru copii de la Nickelodeon, Minimax, JimJam, precum și la 62 de canale TV live, dintre care 20 de canale cu înregistrări disponibile prin funcțiile interactive replay & restart pentru numai 4,99 lei*. Activează Play TV la doar 4,99 lei!

În varianta extinsă, cu doar 9,99 lei* te vei răsfăța cu pachetul Play TV Extra din aplicația Focus Sat, care include biblioteca video on demand extinsă, 99 de canale tv cu transmisiuni live, dintre care 36 de canale cu înregistrări dispponibile prin funcțiile interactive replay & restart, precum și acces inclus la platforma Max și la extraopțiunea MaxPak (canalele HBO și Cinemax). Activează Play TV Extra la doar 9,99 lei!

Doar în acest week-end de Black Friday, fă-ți din Focus Sat app un dar deosebit pentru relaxarea ta și a celor dragi, la cel mai bun preț din an! Ia cu tine aplicația Focus Sat și oriunde călătorești în țară sau în Uniunea Europeană vei putea urmări online o mare varietate de canale tv românești și internaționale live, unele dintre acestea oferind și posibilitate de replay cu înregistrări până la 7 zile, iar în plus vei avea acces gratuit la mii de filme, seriale, documentare și programe pentru copii disponibile pentru o perioadă mai lungă de timp, în regim video on demand. Bonus – filmele și serialele din catalogul VOD Focus Sat se pot descărca pe mobil sau tabletă și se pot viziona offline ori de câte ori dorești. Testează Focus Sat 7 zile gratuit!

Aplicația Focus Sat poate fi accesată oricând vrei, de pe orice dispozitiv smart (mobil, tabletă, laptop, smart TV) sau direct din browser, de pe 2 dispozitive simultan folosind același cont Focus Sat, pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Profită acum de oferta specială de Black Friday și descoperă un univers plin de conținut unic și exclusiv unde iubitorii filmelor și serialelor bune, diverse tematic şi semnate de cineaşti renumiți, au mereu ceva nou de văzut! Testează gratuit Focus Sat app!

Prețurile conțin TVA și se aplică în prima lună de vizionare.

Articol susținut de Focus Sat