EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel: Lasconi și Simion, luptă strânsă pentru turul II, alături de Marcel Ciolacu. Surpriza o oferă un independent care nu prinde podiumul, dar care tot crește

Bătălia pentru cel de-al doilea loc în finala prezidențială din 8 decembrie e tot mai strânsă, arată datele unui sondaj realizat de AtlasIntel în perioada 9-12 noiembrie și obținut în exclusivitate de HotNews. Elena Lasconi și George Simion i-au luat fața la egalitate lui Mircea Geoană, dar sondajul vine și cu un nume surprinzător, nu foarte departe de fostul secretar general adjunct al NATO.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat în perioada 9-12 noiembrie, pe un eșantion de 3.035 de respondenți. Metodologia folosită a fost recrutarea digitală aleatorie, cercetarea având o marjă de eroare de ±2 procente și un nivel de încredere de 95%.

Potrivit sondajului AtlasIntel, pe primul loc în opțiunile electoratului care merge la vot se află liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu 25,4% din opțiuni. Lupta pentru locul al doilea, care asigură prezența în turul II al alegerilor prezidențiale, este foarte strânsă. Astfel, Elena Lasconi și George Simion sunt cotați cu același scor, de 14,2%.

Pe locul 4 se află candidatul PNL, Nicolae Ciucă, cu 10.2%, în timp ce independentul Mircea Geoană, aflat pe primele locuri o lungă perioadă de timp, a căzut pe 5, cu doar 9.1%. De atlfel, scăderea lui Geoană era recunoscută săptămâna trecută de unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai săi, profesorul universitar Dumitru Borțun, într-un interviu pentru Hotnews, dar chiar și de Geoană, marți, la G4Media.



Sursă: AtlasIntel

Călin Georgescu, surpriza din ultimele zile

Apărut în ultimele zile în sondaje, fostul „premier din umbră” al AUR, independentul Călin Georgescu, este creditat cu cel mai mare scor de până acum – 7.4%, cu aproape două procente mai mult decât apărea într-un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek, 5.8%.

Georgescu este urmat de un alt independent, Cristian Diaconescu, cu 5.3%.

Candidatul UDMR, Kelemen Hunor, are 4.3%, Cristian Terheș – 3.4%, iar Ana Birchall – 2.9%. Fosta moderatoare de la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru are 1.1%, la fel ca Sebastian Popescu, dar mai mult decât Ludovic Orban – 0.7% sau Silviu Predoiu – 0.5%.

De remarcat este și faptul că, în ambele variante de intepretare a răspunsurilor, cei patru candidați independenți (Mircea Geoană, Călin Georgescu, Cristian Diaconescu și Ana Birchall) depășesc cumulat 20% din opțiuni, ceea ce înseamnă că aproape un sfert dintre alegători susțin un candidat neafiliat politic.

Care este profilul electoratului primilor patru candidați

Datele AtlasIntel prezintă și intenția de vot pe segmente demografice – procentul de bărbați, femei, locuitori din mediul urban/rural etc. care au definită intenția de vot pentru un anumit candidat.

Astfel, Marcel Ciolacu are scoruri mai mari în rândul celor cu vârsta de peste 50 ani, având chiar la 41,7% din voturile persoanelor de peste 70 de ani. Zonele geografice în care liderul PSD are scorurile cele mai mari sunt Muntenia – 28,9% și București-Ilfov – 26,7%, însă repartizarea votanților săi este relativ echilibrată, cu excepția diasporei, unde este cotat cu doar 4%. De asemenea, candidatul PSD obține scoruri de peste 30% în rândul populației cu venituri între 3.000 și 7.000 de lei, precum și în rândul persoanelor cu studii medii.

Elena Lasconi ar obține scoruri mai mari în rândul femeilor decât al bărbaților: 15,4% față de 11,5%. De asemenea, este mai populară printre tinerii de 18-29 de ani, cu un scor de 24,5%.

George Simion este în mod clar preferat de bărbați, având un cord de 18,9%în rândul acestora, față de 9,7% în rândul femeilor. Grosul votanților săi vine dintre cei cu un nivel primar al educației, el ajungând la 44,7% intenție de vot printre cei care au doar școala generală absolvită. Segmentul de vârstă mai dispus să-l voteze pe candidatul AUR este cel de 30-39 de ani, cu 27,1%. De asemenea, Simion ar obține 33,3% din partea celor cu venituri de până la 3.000 de lei.

Nicolae Ciucă depășește pragul de 10% din intenția de vot doar în rândul celor cu vârsta de peste 40 de ani. Același prag de 10% este depășit de liderul PNL și în rândul persoanelor cu venituri mai mari – de peste 5.000 de lei.

Cum este evaluată performanța prezidențială și guvernamentală

În ceea ce privește evaluarea activității președintelui Klaus Iohannis, a premierului Marcel Ciolacu și a Guvernului în ansamblu, scorul este negativ pentru fiecare, însă există variații majore în privința nivelului de dezaprobare. Nivelul este de -8 puncte procentuale pentru prim-ministru, mai mic decât în cazul cabinetului pe care-l conduce, de -16 puncte. În schimb, nivelul de dezaprobare pentru președintele Iohannis ajunge la nu mai puțin de -66 de puncte.

Sursă: AtlasIntel

Ce indică celelalte sondaje recente

Cercetarea AtlasIntel indică scoruri diferite față de două sondaje publicate luni, potrivit cărora finala prezidențială s-ar da între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Primul dintre ele este realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), la comanda Evenimentului Zilei.

Clasamentul opțiunilor de vot pentru prezidențiale în acest sondaj este următorul:

Marcel Ciolacu (PSD) – 29%

Nicolae Ciucă (PNL) – 19%

George Simion (AUR) – 17 %

Elena Lasconi (USR) – 16%

Mircea Geoană – 9%

Kelemen Hunor (UDMR) – 1%

Ludovic Orban (Forţa Dreptei) – 1%

Călin Georgescu – 1%

Al doilea sondaj a fost realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek:

Marcel Ciolacu – 27,1%

Nicolae Ciucă – 17,7%

Elena Lasconi – 14,3%

George Simion – 11,9%

Mircea Geoană – 7,6%

Călin Georgescu – 5,8%

Cristian Diaconescu – 4,9%.

Compania AtlasIntel, care a realizat sondajul prezentat în exclusivitate de HotNews, și-a început activitatea în anul 2017, în orașele Seattle (SUA) și Sao Paulo (Brazilia), extinzându-și treptat activitatea pe mai multe continente.

„AtlasIntel a fost singurul institut de sondare cu estimări corecte pentru cursa din 2024 pentru Primăria București, cu o eroare medie de doar 1pp. La nivelul municipiului București, precum și în alte 5 orașe, sondajele Atlas au avut cele mai exacte rezultate în alegerile locale din România. În ciclul alegerilor prezidențiale din 2024 în SUA, AtlasIntel a fost cea mai precisă companie de sondare, atât la nivel federal cât și în fiecare dintre statele cheie”, spune compania.

AtlasIntel, scorul cel mai apropiat la localele din București

AtlasIntel a indicat cu cea mai mare acuratețe rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei dintre sondajele realizate înaintea alegerilor locale din 9 iunie.

În București, rezultatele primilor trei clasați au fost: Nicușor Dan 47,94%, Gabriela Firea 22%, Cristian Popescu Piedone 15,4% și Sebatian Burduja 7,83%

Potrivit cercetării realizate de AtlasIntel la începutul lunii iunie și publicate pe 7 iunie, cu două zile înaintea scrutinului, estimările erau următoarele: Nicușor Dan 44% dintre voturi, urmat de Gabriela Firea, cu 21,1%, de Cristian Popescu Piedone, cu 15% și de liberalul Sebastian Burduja, cu 7,6%.

Prin comparație, alte sondaje publicate în zilele premergătoare scrutinului conțineau erori grave de estimare.

Sondajul cel mai lipsit de acuratețe a fost cel publicat pe 6 iunie de Jarding Global LLC, la comanda PNL, care a avut o eroare de -18% în cazul lui Nicușor Dan și o supraevaluare (+19%) pentru candidatul liberal Sebastian Burduja. Scorurile lui Popescu-Piedone și Firea au fost foarte apropiate de cele reale.

Nici sondajul din 7 iunie realizat de Epsilon Poll la comanda PSD nu a fost cu mult mai exact. Candidatei social-democrate Gabriela Firea i se puneau 10% în plus, iar Nicușor Dan era evaluat cu 17 procente sub scorul pe care urma să îl obțină la urne. O eroare de -4% apărea și în dreptul candidatului PUSL Cristian Popescu-Piedone.