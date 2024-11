NXP Semiconductors România își continuă susținerea învățământului superior inaugurând un laborator de ultimă generație la Facultatea de Inginerie din cadrul  Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu

Marți, 5 noiembrie 2024, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu și NXP Semiconductors au inaugurat un nou laborator NXP in cadrul Facultății de Inginerie. Acesta este al patrulea laborator sponsorizat de companie.

Evenimentul, încununare a colaborării îndelungate, s-a desfășurat în prezența reprezentanților Facultății de Inginerie: prof. dr. ing. Maria Vințan – decanul Facultății de Inginerie, domnul conf. dr. mat. Radu George Crețulescu – directorul departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică, precum și a reprezentanților NXP România: doamna Simona Almăjan, Country Manager, NXP România, domnul Radu Ivănus, Site Manager NXP Sibiu, domnul Teo Pavel, University Relations Coordinator Sibiu, împreună cu alți reprezentanți ai companiei.

Laboratorul, dotat și amenajat de NXP România, este destinat studenților Facultății de Inginerie, oferindu-le posibilitatea desfășurării orelor într-un spațiu modern și adaptat nevoilor din prezent.

În cadrul laboratorului, cadrele didactice vor susține cursuri de aprofundare și aplicare practică a cunoștințelor teoretice în domeniul calculatoarelor și electronică. În plus, experții NXP România vor susține prezentări, competiții, workshop-uri și diverse proiecte aplicative pe diferite teme de interes pentru industrie. Tot aici, NXP România derulează pentru al doilea an consecutiv un curs în domeniul automotive, care îi ajută pe studenți să înțeleagă mai bine fluxul de dezvoltare a unui produs de la concept la cerințe, arhitectura, design până la testare și validare.

„Ca parte a ecosistemului, susținerea învățământului superior din România este foarte importantă pentru noi – avem permanent în derulare programe dedicate colaborării cu universitățile din țară. După deschiderea site-ului NXP din Sibiu am dezvoltat un parteneriat solid cu mediul academic local astfel încât un an mai târziu ne bucurăm că am reușit deschiderea laboratorului.

Este al patrulea laborator susținut de NXP în universități din țară și un angajament ferm al implicării noastre constante în educația din România.” , declară Simona Almăjan, Country Manager, NXP România.

„Sunt profund emoționat și bucuros că am reușit să avem acest eveniment. Colaborarea cu universitățile din Sibiu a luat amploare în urmă cu un an, iar acum, doar la câteva luni după inaugurarea oficială a site-ului NXP Sibiu, ne mândrim cu această nouă reușită. Sunt foarte mândru de această lansare și din alte două mari motive: primul fiind că au trecut aproape 20 de ani de la terminarea facultății de Inginerie, și am regăsit acest loc unde am fost și eu student. Iar cel de-al doilea motiv este reîntâlnirea cu unii dintre profesorii mei de pe atunci.” , declară Radu Ivănuș, Site Manager NXP Sibiu.

”Rolul nostru principal, al celor din universități, este acela de a asigura studenților o formare profesională solidă, adecvată cerințelor pieței forței de muncă. Pentru a îndeplini acest rol avem nevoie, pe lângă resursa umană de calitate, și de o bază materială adecvată, propice realizării unor obiective ambițioase. În acest sens, sprijinul companiilor a fost și este esențial pentru noi, în vederea unei dezvoltări care să țină pasul cu progresele tehnico-științifice actuale. Colaborarea cu compania NXP s-a consolidat în ultimii ani și, ca rezultat, astăzi inaugurăm un laborator modern, multi-funcțional, sponsorizat de NXP România. Mulțumesc companiei NXP România pentru sprijinul important oferit nouă si studenților noștri”, declară prof. dr. ing. Maria Vințan, decanul Facultății de Inginerie.



Articol susținut de NXP