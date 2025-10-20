Blocul din Rahova urmează să fie demolat parțial după explozie / Ce se întâmplă cu locatarii. Cele mai recente decizii ale autorităților

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

Blocul din Rahova unde s-a produs explozia de vineri nu va fi demolat complet, ci parțial. La acest moment se discută eliminarea etajelor superioare, a explicat luni primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Digi24. Între timp, autoritățile au permis accesul locatarilor din scările mai puțin afectate să-și recupereze bunuri, sub escorta pompierilor și jandarmilor.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite în explozia care s-a produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, de lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Imobilul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane.

Ce se întâmplă cu locatarii blocului

În prezent, 111 persoane afectate de explozie sunt cazate în hoteluri, a declarat luni primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Digi24.

„Etapizat, punem în siguranță imobilul de la scara 2, care a avut explozia. În același timp, toate familiile vor fi relocate în apartamente, pentru că deja sunt în hoteluri peste 111 persoane. La celelalte patru scări care nu au fost afectate, într-un termen cât mai scurt se vor muta înapoi”, a precizat primarul interimar al Capitalei.

Potrivit autorităților, fiecare familie evacuată va primi un sprijin financiar de 1.500 de lei, sumă suplimentară față de cheltuielile pentru cazare.

„Primăria Municipiului București le va asigura celor care trebuie cazați pe termen lung chirii, în funcție de ce locuințe aveau și în funcție de câte persoane erau în casă. Aceștia sunt cu totul alți bani”, a explicat și prefectul Andrei Nistor, la Digi24.

Între timp, autoritățile au permis accesul controlat al locatarilor din scările mai puțin afectate, care sunt escortați de pompieri și jandarmi pentru a-și recupera bunurile personale. Cei care locuiau în scara distrusă nu pot intra încă în apartamente, până la finalizarea noilor expertize, potrivit Digi24.

Cât se va demola din blocul din Rahova

Stelian Bujduveanu a explicat etapele intervenției de demolare parțială a blocului.

„Primăria Municipiului București a pus în siguranță întreaga zonă. Ne-am apucat să eliberăm mașinile avariate, le-am relocat în autobazele STB. Începem cu curățarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte și, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetățenii înapoi în ele, dar nu și în blocul avariat”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Potrivit edilului, raportul tehnic recomandă dezafectarea etajelor superioare și consolidarea structurii de la parter până la etajul 5.

„Astăzi vom convoca o ședință după ce vom avea draftul finalizat, iar după ce anchetatorii ne permit accesul în imobil vom începe punerea în siguranță. Raportul de la Inspectoratul de Stat în Construcții vorbește despre dezafectarea etajelor 6, 7 și 8 și punerea în siguranță a celor de la 5 până la parter”, a spus edilul.

„Totul se va desfășura cu o echipă profesionistă, formată din oameni acreditați care fac demolări și puneri în siguranță. Trebuie să facem diferența, pentru că nu vorbim despre o demolare a imobilului, ci despre o punere în siguranță, ca să nu se mai întâmple o nenorocire în acea zonă”, a spus Bujduveanu.

„O parte dintre etaje vor fi eliminate de sus în jos, iar celelalte vor fi consolidate și sprijinite, pentru a nu se prăbuși. Cu cât terminăm mai repede punerea în siguranță, cu atât putem preveni orice alt dezastru și ne putem concentra pe redarea Liceului Bolintineanu comunității”, a adăugat Bujduveanu.

Blocul avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul

Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, potrivit unui document obţinut de Antena 3 CNN. Contractul a fost semnat joi, 16 octombrie. Administratora blocului a declarat, vineri, jurnaliştilor, că această firmă le-a fost recomandată de Distrigaz Reţele Sud pentru a efectua verificarea instalaţiilor şi reparațiile.

HotNews a contactat compania de distribuţie Distrigaz pentru a întreba de ce a recomandat AMPCgaz şi pe ce criterii se fac astfel de recomandări.

„Înștiințarea înmânată clienților, prin care aceștia sunt invitați să consulte lista firmelor autorizate de ANRE, se face în conformitate cu legislația în vigoare, anume Ordinul ANRE nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale”, a răspuns compania Distrigaz.

„Conform aceluiași ordin, verificarea și revizia instalației de utilizare se efectuează doar de către operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.). Lista cu operatorii economici autorizați se regăsește pe site-ul www.anre.ro”, a precizat Distrigaz.