Bolojan: Deşi bugetele pentru sănătate au crescut an de an și au fost creşteri salariale mari în anii trecuţi, nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale / Măsurile în sănătate pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, că noile măsuri din sănătate vor aduce mai multă ordine și corectitudine în sistemul medicat, mai multă grijă pentru pacienți și va face serviciile mai accesibile, scrie News.ro.

Asupra proiectelor de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament au fost depuse 291 de amendamente. Trei dintre legile din pachetul 2 de măsuri au fost aprobate în forma inițială, toate amendamentele fiind respinse de Guvern. Acestea sunt legea privind modificarea sistemului de pensii speciale ale magistraților, legea privind domeniul sănătății și legea privind guvernanța corporativă.

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista în absenţa unui sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient. Deşi bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deşi au fost creşteri salariale mari în anii trecuţi şi s-au făcut investiţii în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, iar în acest timp problemele s-au acumulat. A venit vremea să facem ce trebuia făcut de mult”, a spus premierul în Parlament.

Care sunt măsurile din sănătate adoptate de Guvern

El a explicat că proiectul pentru care îşi angajează răspunderea în faţa Parlamentului aduce mai multă corectitudine în sistem și reduce risipa.

„În primul rând, reforma pe care o propunem azi porneşte de la principiul reorientării pacienţilor din zona de spitalizare către medicina de familie şi medicina de specialitate. Din eliminarea internărilor care nu sunt necesare şi tratarea pacienţilor la medicul de familie sau de specialitate, se pot economisi peste 3 miliarde de lei care se fie redirecţionaţi tot pentru servicii medicale”, a spus Bolojan.

Măsurile din domeniul sănătății sunt:

Amenzi pentru medicii care nu consultă și în policlinica spitalului: Medicii care lucrează în spitale vor fi obligați să acorde, în timpul programului de lucru, și consultații în ambulatoriul integrat, unde pacienții pot fi consultați în regim de policlinică, pentru minimum o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână;



Spitalele care alocă mai mulți bani pentru salarii decât pentru tratarea pacienților vor fi nevoite să desfășoare mai multe servicii, astfel încât să acopere acel buget;



Medicii de familie vor fi stimulați financiar să ofere mai multe servicii medicale;



Servicii medicale decontate oferite de caravane mobile care vor merge în zone izolate: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile pentru comunitățile izolate, iar serviciile vor fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate;



Spitale strategice și consorții medicale: O serie de spitale din România vor putea fi declarate spitale „de importanță strategică”. Criteriile de încadrare în această categorie lista spitalelor de importanță strategică vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern;



Crește taxa clawback pentru producătorii de medicamente: Taxa clawback este o obligație de plată care revine trimestrial deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, productori sau distribuitori de medicamente;



Rezidenții de la privat vor fi plătiți de spitalul privat: Ei nu vor mai fi plătiți de Ministerul Sănătății, așa cum se întâmplă în prezent.

„Vă cer sprijinul în susţinerea acestor măsuri, care vor ajuta la stoparea risipei şi la mai buna folosire a banilor publici în sistemul sanitar, venind în acelaşi timp şi în sprijinul pacienţilor”, a conchis Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a venit în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2, într-un context marcat de tensiunile din coaliție. Este pentru prima oară când o astfel de procedură este folosită pentru atât de multe proiecte în aceeași zi, iar în aceste condiții trebuie să aibă loc ședințe succesive ale plenului.