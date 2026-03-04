Bolojan vrea extinderea reședințelor de județ în localitățile limitrofe/ Cum vor fi împărțiți banii pentru București

Premierul Ilie Bolojan a spus că municipiile reședință de județ ar trebui se extindă în localitățile limitrofe pentru o dezvoltare unitară a zonelor metropolitane. Totodată, Bolojan a mai precizat, la B1 TV, că din 2027 repartizarea banilor între Primăria Generală a Capitalei și primăriile de sector se va face prin decizia Consiliului General al Municipiului București.

Șeful Guvernului a spus că municipiile de reședință de județ au devenit centrele de dezvoltare ale țării, însă nu există o coordonare a lor cu zona metropolitană din jurul lor.

„Am putea face ca primăriile cu reședință de județ să devină o primărie de sector, un mandat-două. Multe din aceste zone sunt zone-dormitor pentru reședințele de județ. Primăria de reședință se ocupă de sistemele mari, iar primăria din comună rămâne cu străzi secundare ș.a.”, a exemplificat Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, el nu a precizat dacă va exista în perioada următoare un demers clar al Guvernului privind extinderea orașelor capitală de județ.

Bugetul Bucureștilor va fi gestionat de Consiliul General din 2027

În ce privește banii gestionați de către Capitală, Bolojan a spus că referendumul convocat pe această temă de către fostul primar general Nicușor Dan va fi implementat din 2027.

„Bugetul va avea o prevedere prin care, de anul viitor, veniturile către primării vor fi împărțite de Consiliul General al Capitalei. Anul acesta este greu de pus în practică pentru că suntem, deja, după două luni şi jumătate, şi gândiţi-vă că, deja, repartiţia acestor impozite s-a făcut după regulile vechi. Deci, e foarte greu ca la mijlocul anului, de exemplu, să schimbi regulile în timpul jocului”, a precizat primul-ministru.

Aplicarea măsurii din 2027 dă timp și pentru stabilirea unor reguli detaliate legate de criteriile după care se vor împărți banii între Primăria Generală și sectoare.

„De anul viitor ar trebui să intre această formulă care rezolvă două lucruri. Respectă, în primul rând, voinţa bucureştenilor şi, doi, permite un timp de aşezare, în aşa fel încât să se stabilească nişte reguli cât se poate de clare vizavi de modul în care aceste fonduri se repartizează cât mai echitabil posibil”, a explicat Bolojan.

La referendumul local din București din 24 noiembrie 2024, una dintre întrebări a fost:

„Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”

Răspunsul a fost unul favorabil în proporție de 64,39%.