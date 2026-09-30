Brazilia a informat discret două puteri europene de tentativele SUA de a-i influența alegerile

O delegație franceză și germană s-a deplasat în această lună la Brasilia, unde oficiali din serviciile de informații le-au prezentat oficialilor europeni presupuse ingerințe ale SUA și Rusiei înaintea alegerilor din Brazilia, potrivit unor surse și documente consultate de Reuters.

Oficiali din cadrul Abin, agenția de informații a Braziliei, au „confirmat existența unor ingerințe din partea Statelor Unite, precum și a Rusiei”, potrivit unui raport al întâlnirilor întocmit de unul dintre participanți.

Presupusele ingerințe ale SUA au variat „de la lawfare (n.r. utilizarea instrumentelor juridice pentru a afecta un adversar) până la ingerințe recunoscute în mod deschis”, au declarat oficialii Abin, potrivit raportului. Aceștia nu au oferit detalii despre presupusa ingerință a Rusiei.

Reuters notează că vizita, care nu fusese dezvăluită până acum, evidențiază îngrijorarea tot mai mare de ambele părți ale Atlanticului cu privire la eforturile președintelui american Donald Trump de a sprijini candidați aliniați mișcării MAGA. Ea arată de asemenea cum potențialele ținte ale amestecului SUA în alegerile lor își compară acum informațiile.

Primul tur al alegerilor din Brazilia are loc duminică, iar președintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva se află într-o competiție strânsă cu senatorul de dreapta Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Bolsonaro Sr. execută o pedeapsă cu închisoarea în regim de arest la domiciliu pentru că a conspirat în vederea unei lovituri de stat după alegerile din 2022.

Spectrul unei ingerințe americane menite să-l sprijine pe Flavio Bolsonaro a planat asupra scrutinului, Lula declarând că l-a avertizat pe Trump să nu se amestece.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Anterior, acesta a negat că ar încerca să intervină în alegerile din Brazilia. Abin și ambasada Rusiei în Brazilia nu au răspuns nici ele solicitărilor de comentarii. Moscova neagă constant că s-a amestecat în alegerile din alte țări.

Administrația Trump sprijină deschis candidați de dreapta la alegerile din alte țări

Sprijinul deschis acordat de administrația Trump candidaților de dreapta din întreaga lume reprezintă o ruptură față de politicile americane de lungă durată și ridică o întrebare pentru guvernele aflate la putere: poate un astfel de sprijin să fie considerat ingerință străină?

În ultimele luni, Washingtonul și-a exprimat deschis sprijinul pentru candidați cu orientări ideologice similare în Europa și America Latină.

Statele Unite au oferit un pachet de salvare financiară de până la 40 de miliarde de dolari pentru a-l sprijini pe președintele argentinian Javier Milei înaintea dificilelor sale alegeri legislative de la jumătatea mandatului, în timp ce vicepreședintele american JD Vance s-a deplasat în Ungaria pentru a-l sprijini pe fostul prim-ministru Viktor Orban în tentativa sa eșuată de realegere.

Oficialii din Franța, unde candidata dreptei radicale Marine Le Pen conduce în sondajele de opinie, s-au pronunțat ferm împotriva oricărei ingerințe americane în afacerile interne ale țării. În privat, aceștia spun că privesc alegerile din Brazilia drept un posibil semnal de avertizare timpurie pentru propriile alegeri prezidențiale din Franța, de anul viitor.

În Germania, unde partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) s-a clasat pe primul loc în alegerile din două landuri luna aceasta, oficialii au criticat în mod repetat sprijinul administrației Trump pentru AfD.

AfD s-a clasat pe locul al 2-lea la alegerile generale germane din februarie 2025. Credit: Hannes P Albert / DPA / Profimedia



Ce oficiali au făcut parte din delegația ce s-a deplasat în Brazilia

Oficialii francezi și germani au vizitat Brazilia în perioada 9-11 septembrie, ca parte a unei delegații a Uniunii Europene, pentru a discuta punerea în aplicare a Actului privind serviciile digitale (DSA) al blocului comunitar, care obligă platformele online să depună eforturi mai mari pentru combaterea conținutului ilegal și dăunător.

Washingtonul a fost profund critic la adresa DSA, susținând că acesta vizează în mod nedrept marile companii americane de tehnologie.

Obiectivele delegației în Brazilia au inclus și „pregătirea unor răspunsuri coordonate înaintea alegerilor din 2026”, potrivit unui document consultat de Reuters.

Oficialii francezi proveneau de la Viginum, agenția franceză pentru detectarea dezinformării provenite din străinătate, și de la Arcom, autoritatea de reglementare în domeniul mass-media și comunicațiilor.

Oficialii germani proveneau de la Agenția Federală a Rețelelor, care reglementează telecomunicațiile, energia, transportul feroviar și serviciile poștale.

Arcom a confirmat că unul dintre oficialii săi a participat la vizită, la fel și Viginum. Agenția Federală a Rețelelor din Germania a declarat că „posibila ingerință a SUA în alegerile din Germania nu a fost discutată” în cadrul întâlnirii.

Un înalt oficial brazilian din domeniul securității cibernetice, care a fost prezent la întâlnire și care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că numărul atacurilor cibernetice din Brazilia aproape s-a dublat în comparație cu 2025. În același timp, a existat și o creștere puternică a atacurilor informatice și a tentativelor de phishing care au vizat biroul președintelui, lucru pe care oficialul l-a descris drept în mod clar „asociat alegerilor”.