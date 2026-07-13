Buget record pregătit de țara care a câștigat de pe urma cererii explozive pentru cipuri de memorie

Creșterea veniturilor colectate din taxe și impozite pe fondul creșterii spectaculoase a vânzărilor din domeniul cipurilor necesare AI au făcut guvernul Coreei de Sud să anunțe luni elaborarea unui buget record, cu cheltuieli de peste 800 de trilioane de woni (aproximativ 531 de miliarde de dolari) pentru anul fiscal 2027, relatează Reuters.

Park Hong-keun, ministrul sud-coreean pentru buget, a declarat în cadrul unei reuniuni naționale privind strategia fiscală că planul de cheltuieli va fi finanțat prin încasări mai mari din taxe, dar și prin reducerea altor cheltuieli. Pentru anul fiscal 2026 bugetul statului sud-coreean este de 727,9 trilioane de woni.

Guvernul a precizat că trei „megaproiecte” – investițiile în cipuri, centre de date pentru inteligență artificială și așa-zisa inteligență artificială fizică (n.r. folosită în robotică, automatizare etc.) – vor beneficia de cea mai mare prioritate în redactarea bugetului.

Executivul de la Seul a adăugat că va asigura resursele financiare necesare printr-o restructurare amplă a programelor de cheltuieli existente, în loc să se bazeze exclusiv pe majorarea veniturilor fiscale.

Președintele Lee Jae Myung a afirmat că guvernul va folosi toate mijloacele disponibile pentru a se asigura că și investițiile companiilor sunt realizate conform calendarului.

O parte a bugetului va fi asigurată prin restructurări de cheltuieli

„Veniturile fiscale suplimentare care intră acum la buget reprezintă o resursă prețioasă, ce trebuie folosită într-un moment decisiv, când se va stabili cine va domina la nivel mondial domeniul inteligenței artificiale”, a declarat Lee.

Ministrul pentru buget Park a precizat că guvernul va încerca să restructureze cheltuieli în valoare de aproximativ 50 de trilioane de woni, de două ori mai mult decât în anul precedent, prin revizuirea cheltuielilor discreționare și obligatorii și prin reducerea finanțării programelor care au avut rezultate slabe.

Guvernul a mai anunțat că intenționează să înființeze un Fond pentru Răspuns la Provocările Viitorului, conceput ca o platformă strategică de investiții. Acesta va direcționa către investiții veniturile fiscale care depășesc tendințele pe termen lung, în patru domenii: tineret, motoare de creștere economică, dezvoltare regională și dezvoltarea talentelor.

Jensen Huang, șeful Nvidia, în timpul unei întâlniri cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung, FOTO: Jung Yeon-Je / AFP / Profimedia

Producătorii sud-coreeni de cipuri au cunoscut o ascensiune spectaculoasă anul acesta

Deși nu este nicidecum un lider în domeniul inteligenței artificiale, Coreea de Sud are o poziție critică în peisajul mai larg al dezvoltării AI.

Samsung Electronics și SK Hynix produc împreună aproximativ 70% din cipurile de memorie necesare pentru hardware precum cel produs de Nvidia pentru sisteme AI.

Cota de piață majoră în domeniul cipurilor de memorie a făcut ca atât Samsung, cât și Hynix să depășească în acest an o capitalizare pe bursă de peste un trilion (1.000 de miliarde) de dolari. Mai depășesc acest prag doar două companii din afara SUA: producătorul de semiconductori TSMC din Taiwan și Saudi Aramco, compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite.

„Coreea este o parte esențială a ecosistemului nostru”, le-a declarat jurnaliștilor Jensen Huang, șeful Nvidia, la o întâlnire de luna trecută cu directori din industria tehnologică sud-coreeană.

Prețurile pentru cipurile de memorie au crescut dramatic

Prețurile pentru cipurile de memorie au început să crească vertiginos anul trecut. „Boom”-ul tehnologiei AI i-a determinat pe producători să prioritizeze producția de memorii HBM (High Bandwidth Memory) și de DRAM pentru servere, mult mai profitabile, necesare centrelor de date pentru inteligența artificială.

Situația a creat un deficit de tipuri de memorie „mainstream” necesare pentru PC-uri, smartphone-uri și alte dispozitive de larg consum.

Un raport al firmei de analiză IDC nota în luna februarie că această criză a memoriilor RAM ar putea duce în 2026 la cea mai mare scădere a vânzărilor de smartphone-uri din ultimul deceniu.

Prețurile pentru modelele DDR4 și DDR5 destinate echipamentelor precum PC-urile au crescut atât de mult încât au dus la creșteri cu două cifre procentuale pentru prețurile de vânzare ale calculatoarelor personale.