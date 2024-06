Built for forward cu Forvis Mazars: susținerea profesioniștilor din outsourcing

În data de 1 iunie, două firme mari din industria serviciilor profesionale, Mazars, un parteneriat internațional care operează în peste 100 de țări și teritorii și FORVIS, o firmă de top în Statele Unite, au lansat o nouă rețea globală, Forvis Mazars.

În calitate de Country Managing Partner la Forvis Mazars în România, voi iniția în perioada următoare o serie de discuții axate pe evidențierea avantajelor unice pe care noua noastră rețea le oferă companiilor din România, precum și pe comunicarea mai multor informații despre serviciile și echipele noastre.

Invitata mea de astăzi este Luminița Bornoiu, Partner, Head of Outsourcing, care are o experiență de peste 24 de ani în contabilitate financiară, dintre care 18 ani în domeniul consultanței, în calitate de contabil certificat, consultant fiscal și financiar în România.

Luminița, companii de toate dimensiunile apelează la echipa de outsourcing a Forvis Mazars pentru a-și optimiza performanțele, securiza procesele de conformitate, gestiona costurile și asigura flexibilitatea resurselor și competențelor. Odată cu lansarea noii noastre rețele, poți să îmi povestești cum definește Forvis Mazars principiul ‘empowered professionals’ în outsourcing?

Noua rețea globală reprezintă o oportunitate extraordinară pentru echipa noastră de consultanți în aria serviciilor financiare externalizate. Este ca și cum le-am oferi profesioniștilor noștri talentați o superputere – accesul la o bază globală de expertiză și resurse. Indiferent de locul de unde își desfășoară activitatea clienții sau de provocările specifice, colegii noștri pot dezvolta soluții eficiente pentru aceștia.

Dino Ebneter Country Managing Partner Forvis Mazars Romania

Această rețea continuă să stimuleze spiritul antreprenorial al echipei noastre. Colegii noștri își pot dezvolta abilitățile într-un mediu de susținere și pot folosi flexibilitatea rețelei pentru a personaliza serviciile în funcție de nevoile specifice ale fiecărui client. Nu este o abordare uniformă – ci o echipă de profesioniști susținută de un leadership puternic, cu acces la instrumente de ultimă generație, care performează cu perseverență pentru a depăși așteptările clienților.

În cadrul companiei noastre, conceptul de ‘empowered professionals’ se reflectă în ideea de ‘empowered clients’. De aceea, investim în construirea unei echipe capabile să înțeleagă și să abordeze în profunzime nevoile specifice ale clienților noștri. Această abordare reprezintă o combinație perfectă pentru a îmbina performanța, conformitatea și eficiența în costuri și pentru a construi relații puternice și sustenabile între clienți și consultanții lor.

Cum credeți că această rețea globală va schimba peisajul domeniului de servicii financiare externalizate, în special în România, și ce oportunități credeți că vor avea atât clienții, cât și experții?

Lansarea Forvis Mazars reprezintă un moment semnificativ în industria serviciilor profesionale. Această rețea globală este pregătită să transforme peisajul serviciilor financiare externalizate, reunind expertiză, experiență și resurse din întreaga lume, aducând beneficii considerabile pentru România.

Pentru clienții noștri, oferim acum acoperire de la est la vest în SUA, cu o gamă completă de servicii de audit, fiscalitate, consultanță și outsourcing, menținând în același timp parteneriatul integrat și modelul nostru de succes în restul țărilor. În cadrul serviciilor profesionale externalizate, oferim atât servicii de contabilitate, raportări financiare, cât și salarizare & HR, care sunt flexibile și extinse, permițând clienților noștri să reacționeze rapid la schimbările din afacerea sau industria lor. Vom continua să lucrăm ca o singură echipă la nivel global, oferind o experiență de neegalat clienților, la scară largă, cu agilitate și consistență.

Luminița Bornoiu, Partner, Head of Outsourcing

Pentru echipele noastre, vom continua să oferim o gamă variată de experiențe în interacțiunea cu clienții, ajutându-le să obțină o înțelegere profundă a piețelor lor de desfacere și să dezvolte abilitățile necesare pentru a se adapta schimbărilor viitoare. Cu Forvis Mazars, ei vor colabora cu o echipă extinsă și diversificată, construindu-și o carieră în concordanță cu propriile obiective și în linie cu nevoile tot mai provocatoare ale pieței și industriei în care își desfășoară activitatea. Suntem convinși că noua noastră rețea ne va permite să atragem cei mai talentați profesioniști pentru a sprijini atât creșterea lor, cât și a clienților noștri.

În esență, Forvis Mazars va promova inovația și excelența în oferirea serviciilor financiare externalizate, aducând avantaje atât clienților noștri, cât și profesioniștilor din România și din alte țări.

Mulțumesc, Luminița. Data viitoare, voi continua această discuție cu Edwin Warmerdam, Partner, Head of Tax, pentru a aborda cel de-al patrulea principiu al brandului nostru, ‘agility at scale’, și rolul acestuia în fiscalitate.

Primele interviuri, în care i-am avut invitați pe Vasile Andrian, Partner, Head of Audit & Financial Advisory, și Răzvan Butucaru, Partner, Financial Services & Advisory Leader, pot fi accesate aici.

Articol susținut de Forvis Mazars