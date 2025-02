Bun, dar nu pentru Academia Română / The New York Times despre nominalizarea lui Mircea Cărtărescu la International Booker Prize: „Unul dintre favoriți”

International Booker Prize este unul dintre cele mai prestigioase premii, dacă nu cumva chiar „adevăratul Nobel”, pentru că, potrivit opiniei a numeroși critici, criteriile sunt strict literare, fără motivațiile strategice sau politice ale Nobelului.

„E un bun scriitor, dar nu e la nivelul Academiei Române”, au spus cei care au respins recent, prin vot, candidatura lui Mircea Cărtărescu ca membru al Academiei Române.

„Majoritatea cărților nominalizate pentru ediția din acest an a International Booker Prize, prestigiosul premiu pentru ficțiune tradusă în limba engleză, au sub 200 de pagini”, scrie marți The New York Times, într-un articol care începe chiar cu numele lui Mircea Cărtărescu.

„Una singură depășește 300 de pagini: „Solenoid” a lui Mircea Cărtărescu, de 627 de pagini, tradusă de Sean Cotter. Este, de asemenea, unul dintre cele mai mediatizate romane de pe listă” și este ”unul dintre favoriți”.

„Solenoid”, de Mircea Cărtărescu. Foto: Editura Humanitas

„Mulți critici literari îl consideră de mult timp pe Cărtărescu un potențial laureat al Premiului Nobel, iar volumul nominalizat al autorului român se referă la un profesor de școală care reflectă asupra vieții, familiei și viselor sale tulburătoare”, a notat NYT.

Printre câștigătoarele ultimilor ani se numără romanele scrise de Jenny Erpenbeck, Han Kang și Olga Tokarczuk.

Premiul constă în 50.000 de lire sterline, care se împart egal între autor și traducătorul romanului câștigător.

În afară de Solenoid, printre nominalizații din acest an se mai numără, scrie NYT, „Cartea dispariției” de Ibtisam Azem, tradusă din arabă de Sinan Antoon, care imaginează o zi în Tel Aviv când israelienii se trezesc și află că toți vecinii lor palestinieni au dispărut; și ”Despre nebunia unei femei” de Astrid Roemer.