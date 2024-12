Călin Georgescu a spus marți, la Marius Tucă, că nu a făcut apologia legionarilor. În realitate, există înregistrări în care spune: ”Mișcarea legionară este cea mai puternică expresie de sănătate venită din poporul român”

Marți seară, candidatul Călin Georgescu a fost invitat la emisiunea lui Marius Tucă. A fost întrebat în legătură cu opinia sa despre mișcarea legionară. A spus că nu a promovat-o niciodată ”și sunt dovezi în acest sens. Punct”. De fapt, există dovezi care dovedesc contrariul.

Cu câteva minute înainte de încheierea emisiunii de la ”Gândul”, care a durat o oră și jumătate, la ultimele două întrebări, Marius Tucă a spus:

-Domnule Georgescu, sunteți acuzat de promovarea unor idei extremiste, legionare, de extremă dreapta. Sunteți acuzat chiar de promovarea unor idei fasciste.

(”Hmmm”, spune Georgescu și zâmbește) -Este fals, nu am nimic de a face cu așa ceva. Mai rămâne să mi se spună că am participat la uciderea lui Kennedy.

(intervine Hartmann, al doilea invitat, care se uita pe telefon) -Totuși aveți declarații, domnule Georgescu.

(Georgescu îl întrerupe) -Vă rog frumos. Să nu-mi fi interpretat în context. Am declarat strict de două persoane. Eu nu am folosit niciun alt cuvânt niciunul… Niciunul.

”Nu am făcut apologia și nici nu voi face a unei mișcări extremiste sub nicio formă. Punct”

(intervine Tucă) – Deci nu aveți simpatii în zona legionară, în ceea ce privește… (Tucă își stopează întrebarea)

(Georgescu răspunde) -Eu am precizat clar acum două secunde: Nu. Și sunt dovezi în acest sens. Nu am pronunțat niciodată acest cuvânt (n.r. Legionar, că asta îl întrebase Tucă). Iar din punctul meu de vedere, în nicio declarația a mea nu am făcut apologia și nici nu voi face a unei mișcări extremiste sub nicio formă. Punct”

Dialogul de marți seara s-a încheiat aici. Îl puteți urmări de la minutul 1:39:15.

Călin Georgescu: ”Mișcarea legionară a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român”

În 2020, Călin Georgescu a participat la o emisiune realizată de ”Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei”.

Asociația a fost interzisă în școlile din România, după ce autoritățile au constatat că „promovează activități și mesaje specifice ideologiei de extremă dreapta” și apropierea cu mișcarea legionară.

Legionarii au omorât numeroși români, profesori, oameni politici sau cetățeni de diverse profesii care s-au opus doctrinei de extremă dreapta, izolaționistă și de alianță cu Hitler.

Mișcarea Legionară a fost un partid înființat în România interbelică. A devenit o organizație paramilitară, naționalist fascistă și antisemită. Și-a schimbat denumirea în partidul „Totul pentru țară” în 1935, iar în 1940 a ajuns la putere, sub conducerea lui Horia Sima care a amplificat seria asasinatelor politice, economice, rasiale și a provocat Rebeliunea legionară din 1941, o lovitură de stat împotriva lui Ion Antonescu. Mișcarea lor a eșuat. Legiunea a fost desființată și mulți membri s-au refugiat în Germania nazistă.

Invitat la emisiune, Călin Georgescu a spus, ”Iar Mișcarea legionara, atunci cand se va scrie istoria adevarată pentru că nu s-a scris încă istoria adevărată, dar se va scrie, se va arăta că a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român. A fost unică, ea n-a fost nici o copie, făcută cu nimeni și de la nimeni”.

”Aceasta abnegație a mișcării legionare, ne-a demonstrat un lucru pe care-l vedem astăzi. Nu a fost suficientă pentru crearea unui stat puternic și pentru transformarea unei populatii încă în popor”. Discrepanța între declarația lui Georgescu din 2020 și negarea de aseară, de la Marius Tucă, a fost remarcată și de Valeriu Nicolae pe contul său.

Înregistrarea video în care candidatul de azi la președinție Călin Georgescu laudă mișcarea legionară, poate fi urmărită aici, de la minutul 33:40.