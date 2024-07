Campioana de la Wimbledon 2024 și povestea emoționantă care i-a schimbat cariera: „Înainte să moară, mi-a spus să câștig un Grand Slam”

Barbora Krejcikova a câștigat Wimbledonul la 26 de ani distanță față de Jana Novotna, cea care i-a fost antrenoare și mentor. Din păcate, Novotna a murit la doar 49 de ani, dar Barbora i-a călcat pe urme și este sigură că Jana „are grijă de ea de acolo de sus”.

Jana Novotna, campioana care i-a schimbat cariera Barborei Krejcikova

Barbora a început să joace tenis la vârsta de 6 ani, iar pasul cel mai important al carierei s-a produs la 18 ani, atunci când nu știa ce va urma, cu atât mai mult cu cât gândurile unei retrageri premature începuseră să-i încolțească în minte.

A aflat că aproape de Brno, orașul unde s-a născut, locuiește Jana Novotna, câștigătoare de Wimbledon și fostă ocupantă a locului 2 în ierarhia WTA – un idol al copilăriei.

A mers împreună cu părinții și a rugat-o să-i dea sfaturi în legătură cu ceea ce ar trebui să facă în continuare în carieră.

Jana i-a simțit potențialul, iar până la o colaborare a mai fost doar un pas. A urmat o perioadă în care Novotna i-a fost antrenor, mentor, cel mai bun prieten și o a doua mamă.

I-a dat încredere și a făcut-o să treacă la nivelul următor fără să mai aibă vreun gând în legătură cu vreo eventuală retragere.

Despărțirea dintre cele două avea să fie una fulgerătoare și dureroasă: pe 19 noiembrie 2017, la doar 49 de ani, Novotna avea să piardă bătălia cu cancerul ovarian.

La 26 de ani distanță, Barbora i-a călcat pe urme și a devenit campioană pe iarba de la Wimbledon.

„Îmi lipsește foarte mult, am atâtea amintiri frumoase, iar când pătrund pe arena centrală de la All England Club mă lupt pentru fiecare minge pentru că știu că asta și-ar fi dorit. Are grijă de mine de acolo de sus” – Barbora Krejcikova.

„Mi-a schimbat cariera, Jana mi-a spus că am potențial, iar înainte să moară mi-a spus să câștig un Grand Slam. Am reușit acest lucru la Paris, în 2021, a fost un moment incredibil pentru mine.

Nu m-am gândit vreodată că aș putea să câștig trofeul pe care Jana l-a cucerit în 1998”, a completat, sub privirile Martinei Navratilova, noua campioană de la Wimbledon.

De știut despre Jana Novotna

Campioană la Wimbledon în 1998, Novotna a murit din cauza unui cancer ovarian în 2017, la vârsta de doar 49 de ani.

Până la titlul câștigat la All England Club în 1998, Jana Novotna a mai disputat alte două finale la Wimbledon, în 1993 și 1997, ambele pierdute.

A jucat tenis la nivel de profesioniști între 1987 și 1999.

A adunat 571 de victorii în carieră și a pierdut de 225 de ori.

A câștigat în total 24 de titluri WTA, iar cel mai sus s-a aflat în ierarhia mondială pe locul 2 (pe 7 iulie 1997).

Rezultatele de la Grand Slamuri reușite de Jana Novotna

Australian Open: finalistă (1991)

Roland Garros: semifinalistă (1990, 1996)

Wimbledon: campioană (1998)

US Open: semifinalistă (1994, 1998).

Jana Novotna, campioană la Wimbledon în 1998