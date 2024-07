VIDEO Barbora Krejcikova, campioană în premieră la Wimbledon

Barbora Krejcikova, jucătoare din afara primelor 30 de locuri WTA, a câștigat trofeul la Wimbledon 2024, sportiva din Cehia trecând, după un meci echilibrat, de Jasmine Paolini, scor 6-2, 2-6, 6-4.

Campioana de la Wimbledon 2024 și povestea emoționantă care i-a schimbat cariera: „Înainte să moară, mi-a spus să câștig un Grand Slam”

Ocupantă a locului 32 în ierarhia mondială, Barbora (28 de ani) și-a împlinit un vis al copilăriei, acela de a câștiga trofeul de la Wimbledon.

Cap de serie 31, Krejcikova a avut parte de un început foarte bun de finală, iar jocul exact al jucătoarei din Cehia s-a văzut și pe tabelă: a câștigat primul set cu 6-2.

Simțind că este departe de a conta în meci, Jasmine a făcut unele ajustări în jocul său: a servit mai bine, a făcut un pas în față, a lovit mingea mai rapid și i-a limitat adversarei din timpul de reacție.



Finalistă recent la Roland Garros, Jasmine a revenit în meci, a câștigat manșa a doua, scor 6-2, iar spre bucuria fanilor de pe centralul londonez finala urma să aibă parte de un set decisiv.

Cu un joc mai îngrijit și cu mai puține erori, Krejcikova a reușit breakul decisiv în celebrul game șapte. Și-a menținut serviciul imaculat până la finalul partidei, iar victoria s-a conturat după ce a fructificat a treia minge de meci (6-4). Partida a durat o oră și 58 de minute.

Rezumatul finalei dintre Krejcikova și Paolini

A dream realised ✨ Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 🇨🇿 🏆 pic.twitter.com/k15QgL7Buz

Adding to the collection 🏆



Barbora Krejcikova is now a #Wimbledon champion in both singles and doubles 👏 pic.twitter.com/c253XILtTj