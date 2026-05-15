Cancelarul Germaniei, sfat pentru tinerii care se gândesc să plece în SUA pentru muncă sau studii

Friedrich Merz la o întâlnire cu locuitori ai orașului Würzburg din sudul Germaniei, FOTO: Kai Pfaffenbach / AFP / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că nu i-ar sfătui pe tinerii din țara sa să se mute în Statele Unite pentru studii sau muncă, într-un nou semn al răcirii relațiilor dintre Berlin și Washington, relatează AFP.

Merz a avut luna trecută o dispută de mare vizibilitate cu președintele american Donald Trump, după ce liderul de la Berlin a spus că americanii sunt „umiliți” de Iran la negocierile pentru a încheia un acord de pace durabil și redeschide Strâmtoarea Ormuz.

În urma comentariului, Trump – care a sugerat că Merz face o treabă „groaznică” – a anunțat subit că Statele Unite vor retrage 5.000 de militari de la bazele din Germania.

Vineri, Merz a fost aplaudat la o adunare a catolicilor germani în orașul sudic Würzburg după ce a spus: „Nu le-aș recomanda copiilor mei astăzi să meargă în SUA pentru a-și face studiile și pentru a lucra”.

El a invocat „climatul social” din Statele Unite, despre care a afirmat că s-a schimbat brusc, și a făcut și o referire la economia americană. „Chiar și cei mai bine educați [oameni] din America au mari dificultăți în a-și găsi un loc de muncă”, a afirmat Friedrich Merz.

Cancelarul german s-a considerat un atlantist în întreaga sa carieră

Politicianul conservator a fost în mod tradițional un atlantist, în linia majorității politicienilor germani de centru, însă relația cu Statele Unite a devenit din ce în ce mai tensionată sub administrația lui Trump.

„Sunt un mare admirator al Americii, dar în acest moment admirația mea nu crește”, a spus el vineri, spre amuzamentul audienței.

Chiar și înainte de disputa privind Iranul, Merz afirmase că între Statele Unite și Europa s-a deschis o „ruptură” culturală, din cauza războaielor culturale asumate de mișcarea „Make America Great Again” (MAGA) a lui Trump.

Administrația Trump a susținut că Europa se confruntă cu o „dispariție civilizațională” și a curtat partidele de extremă dreapta de pe continent, inclusiv din Germania.

Amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda, teritoriu autonom al aliatului NATO Danemarca, precum și reducerea sprijinului pentru Ucraina au afectat de asemenea relațiile dintre Statele Unite și partenerii săi tradiționali din Europa.