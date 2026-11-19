Un oficial al administrației Trump a sugerat în ultimele luni guvernului Guyanei să ia în considerare cedarea unei părți din teritoriul său către Venezuela vecină, o remarcă ce i-a șocat pe oficialii micii națiuni producătoare de petrol și care a obligat Washingtonul să-i asigure că politica SUA în ceea ce privește granițele dintre cele două țări nu s-a schimbat, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu subiectul.

Venezuela revendică de mult timp regiunea Essequibo – o regiune din Guyana bogată în aur, diamante și bauxită -, însă Statele Unite și, în esență, toate celelalte țări ale lumii recunosc, în fapt, că aceasta aparține Guyanei.

Una dintre sursele Reuters afirmă că Jeremy Lewin, șeful departamentului de planificare a politicilor din cadrul Departamentului de Stat, i-a spus lui Robert Persaud, ministrul de externe al Guyanei, că ar putea contribui la medierea unor negocieri teritoriale cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei.

Momentul ar fi avut loc în timpul unei întâlniri desfășurate în septembrie, la Washington.

Alte două surse au afirmat că Lewin, o numire importantă a lui Trump care a părăsit Departamentul de Stat la sfârșitul lunii octombrie, a avansat posibilitatea ca Venezuela să preia controlul parțial asupra regiunii Essequibo, care cuprinde cele două treimi vestice ale Guyanei.

Regiunea Essequibo se află în vestul Guyanei, la granița cu Venezuela, FOTO: Europa Press / Zuma Press / Profimedia

Fostul oficial al Casei Albe a confirmat discuțiile și spune că a primit o sarcină oficială în acest sens

Lewin a declarat într-un interviu acordat acum agenției Reuters că a purtat discuții „preliminare” cu reprezentanții Guyanei și Venezuelei în legătură cu disputa teritorială dintre cele două țări. El a spus că aceste discuții au avut loc după ce Rodríguez i-a trimis în luna mai o scrisoare președintelui Donald Trump, prin care solicita medierea americană pentru a facilita negocieri directe cu Guyana privind statutul teritoriului.

Lewin a precizat că Rodríguez a ridicat de asemenea problema în mod direct în discuțiile pe care le-a purtat cu el, în timpul unei întâlniri desfășurate la Caracas în luna iulie. Lewin a subliniat că discuțiile au fost în întregime coordonate și autorizate de Casa Albă.

Reuters notează că acest episod evidențiază apropierea tot mai accentuată dintre administrația lui Trump și guvernul condus de Rodríguez, care a deschis larg porțile unei implicări mai ample a Washingtonului în afacerile interne ale țării după ce forțele speciale americane l-au capturat pe fostul președinte Nicolás Maduro și l-au adus în SUA pentru a fi judecat pentru mai multe capete de acuzare.

În Guyana, sugestia lui Lewin i-a uluit pe oficiali, care au afirmat în repetate rânduri că statutul regiunii Essequibo nu este negociabil, au declarat pentru Reuters persoanele familiarizate cu subiectul.

Jeremy Lewin, fost oficial în cadrul Departamentului de Stat al SUA, FOTO: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Cum a comentat Departamentul de Stat al SUA

Solicitat să comenteze, un oficial al Departamentului de Stat a declarat într-un răspuns transmis prin email că departamentul „primește zilnic, din partea unor actori externi, diferite idei și opțiuni de politică externă”, însă poziția sa cu privire la frontiera dintre Venezuela și Guyana nu s-a schimbat.

Casa Albă a redirecționat întrebările către Departamentul de Stat, fără să precizeze dacă a dat instrucțiuni pentru desfășurarea unor discuții privind viitorul regiunii Essequibo sau dacă a primit vreo scrisoare din partea lui Rodríguez.

O persoană separată familiarizată cu relațiile dintre SUA și Venezuela a declarat de asemenea că Lewin primise din partea Casei Albe sarcina de a se ocupa de această chestiune.

Reuters notează că guvernele Guyanei și Venezuelei nu au răspuns solicitărilor repetate de a comenta situația.

ExxonMobil a descoperit petrol în largul teritoriului guyanez

Regiunea Essequibo reprezintă de multă vreme o sursă de tensiuni între Guyana și Venezuela, care a revendicat intermitent acest teritoriu de peste 180 de ani.

Problema a revenit în prim-plan după descoperirile masive de zăcăminte de petrol realizate de ExxonMobil în apele din apropiere, în 2015. Aceste descoperiri au transformat Guyana în țara cu cea mai rapidă creștere economică din lume. Confruntată cu amenințări tot mai agresive din partea Venezuelei, Guyana a adus disputa în fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga, solicitând acesteia în 2018 să reconfirme frontiera stabilită printr-o hotărâre din 1899, pronunțată în cadrul unui arbitraj între Venezuela și Guyana Britanică, numele său din perioada colonială.

Guyana, o țară cu o populație de un milion de locuitori situată între Venezuela și Surinam, pe coasta caraibiană a Americii de Sud, este un aliat apropiat al Statelor Unite. Atât Guyana, cât și SUA au avut relații tensionate cu Caracasul în timpul administrației Maduro.

Însă după ce Statele Unite l-au capturat pe Maduro, în cadrul unei operațiuni-fulger desfășurate în luna ianuarie, relațiile dintre Washington și Caracas s-au îmbunătățit considerabil. Pete Hegseth, șeful Pentagonului, s-a întâlnit chiar miercurea aceasta cu Delcy Rodríguez la Caracas și a semnat un acord pentru intensificarea cooperării militare dintre cele două țări.

Într-o scrisoare datată 11 mai, consultată de Reuters, Rodríguez i-a solicitat sprijinul lui Trump pentru a contribui la crearea condițiilor necesare unei apropieri de Guyana, cu scopul de a aborda ceea ce ea a descris drept „controversa teritorială istorică” privind regiunea Essequibo.

Ea a scris că Caracasul a susținut întotdeauna că această chestiune trebuie soluționată prin negocieri.

Reuters notează nu a putut confirma în mod independent autenticitatea scrisorii, pe care Lewin a pus-o la dispoziția agenției de presă.

Delcy Rodriguez și Pete Hegseth, la Caracas, Venezuela, pe 18 noiembrie 2026. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Discuții despre implicarea companiilor americane în Essequibo

Lewin a declarat pentru Reuters că, după transmiterea scrisorii, Rodríguez „a ridicat problema în discuția cu mine, iar Casa Albă mi-a cerut să port discuții preliminare și confidențiale cu reprezentanții Guyanei și Venezuelei, pentru ca administrația să poată înțelege mai bine dimensiunile problemei. Am făcut acest lucru și am raportat ulterior rezultatele către [secretarul de stat Marco Rubio] și Casa Albă”.

Lewin, fost membru al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală al lui Elon Musk, a devenit directorul Departamentului de Planificare a Politicilor din cadrul Departamentului de Stat în luna august, funcție pe care a ocupat-o timp de aproximativ două luni, înainte de a pleca.

Două persoane familiarizate cu subiectul au declarat pentru Reuters că, în timpul discuției purtate cu Rodríguez la Caracas în luna iulie, Lewin a abordat posibilitatea ca firme americane să desfășoare activități comerciale în regiunea Essequibo.

În cadrul întâlnirii din septembrie cu oficialii guyanezi, Lewin a menționat că avea o relație foarte apropiată cu Rodríguez, spunându-le participanților că ar putea contribui la organizarea unor negocieri bilaterale, potrivit uneia dintre persoanele care cunosc detaliile întâlnirii.

Venezuela și-a reluat public revendicările asupra regiunii Essequibo

Deși sursele diferă în privința formulării exacte folosite de Lewin în timpul acelei întâlniri, oficialii guyanezi au fost suficient de îngrijorați încât să solicite rapid clarificări din partea altor oficiali ai Departamentului de Stat. Ca răspuns, aceștia din urmă și-au asigurat omologii guyanezi că poziția SUA în privința regiunii Essequibo nu s-a schimbat.

Lewin nu a oferit detalii suplimentare despre discuțiile sale, pe care le-a descris drept „confidențiale”, însă a subliniat că acționa la indicațiile Casei Albe și că orice sugestie contrară „este complet falsă”.

Rodríguez, care a fost vicepreședinta lui Maduro înainte ca Statele Unite să-l captureze pe fostul lider venezuelean și să-l aducă la New York pentru a fi judecat sub acuzația de narco-terorism, a susținut în mod repetat și public în ultimele luni revendicările Venezuelei asupra regiunii Essequibo.

De exemplu, în discursul pe care l-a susținut în luna septembrie în fața Adunării Generale a ONU, ea a cerut Guyanei să înceapă negocieri privind statutul juridic al regiunii.