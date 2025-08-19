Casa Albă analizează o locație incomodă pentru Kiev în vederea negocierilor Zelenski-Putin-Trump. Rusia și SUA au trădat pactul semnat acolo

Casa Albă planifică o posibilă întâlnire trilaterală între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei în capitala Ungariei, Budapesta, ca următor pas în negocierile pentru încheierea războiului care durează de trei ani și jumătate, potrivit unui oficial al administrației Trump și unei persoane apropiate administrației de la Washington, scrie marți ediția americană a publicației Politico.

Conform Politico, Secret Service se pregătește pentru summitul din țara est-europeană condusă de premierul naționalist Victor Orban, un apropiat al președintelui Donald Trump încă din primul mandat al acestuia.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe nu a răspuns imediat la solicitarea de a oferi un punct de vedere.

Deși Secret Service cercetează adesea mai multe locații și locul final al întâlnirii se poate schimba, Budapesta se conturează ca prima opțiune pentru Casa Albă, au declarat cele două persoane, care au dorit să rămână anonime pentru a putea discuta despre conversațiile private la care au avut acces.

Președintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Trump că preferă Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a insistat pentru Geneva ca loc ideal pentru întâlnire.

De asemenea, ministrul elvețian de externe i-a promis lui Putin „imunitate” în fața mandatului internațional de arestare, emis pe numele lui de către Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război, dacă națiunea cunoscută pentru neutralitatea ei va fi aleasă pentru negocierile de pace.

În schimb, pentru Kiev, Ungaria ar fi o alegere incomodă, deoarece amintește de Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care SUA, Regatul Unit și Rusia au promis să respecte independența, suveranitatea și frontierele Ucrainei în schimbul renunțării la armele nucleare.

Atacul lui Putin asupra Ucrainei, din 2014, când a anexat ilegal peninsula Crimeea, a demonstrat că acordul era lipsit de sens, întrucât niciunul dintre semnatari nu a furnizat forțe militare pentru a contracara mișcarea Rusiei.

Putin a propus ca Zelenski să vină la Moscova pentru negocieri

Președintele rus Vladimir Putin a propus, în discuția telefonică cu liderul american Donald Trump de luni seară, să organizeze la Moscova o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a refuzat imediat să vină în capitala rusă, au afirmat anterior în cursul zilei de marți două surse citate de AFP.

„Putin a menționat Moscova” în acest apel de luni, dar președintele ucrainean, care se afla în acel moment la Casa Albă împreună cu grupul de lideri europeni, „a răspuns «nu»”, potrivit uneia dintre surse.

Președintele american a întrerupt reuniunea pe care o avea la Casa Albă cu Zelenski și cu grupul de lideri europeni pentru a-i telefona lui Putin.

După summitul avut cu acesta vineri în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deși nu au existat rezultate concrete, intenția președintelui american era ca după discuția ce a urmat cu Zelenski luni la Washington să se desfășoare un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Totuși, după convorbirea telefonică cu Putin, liderul de la Casa Albă a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită, notează Agerpres.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a afirmat că Putin și Trump au discutat în convorbirea lor de luni seară posibilitatea „creșterii nivelului de reprezentare a părților ucraineană și rusă” în negocierile bilaterale, fără a menționa o viitoare întâlnire între Putin și Zelenski, în timp ce șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a spus că o astfel de întâlnire trebuie să fie „pregătită minuțios”.

În ciuda notei optimiste în care s-au încheiat summitul Trump-Putin vineri în Alaska și apoi luni la Casa Albă întâlnirile lui Trump cu Zelenski și cu grupul de lideri europeni veniți acolo să-l susțină pe președintele ucrainean, divergențele rămân numeroase și dificil de soluționat.

De pildă, Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, în timp ce aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.