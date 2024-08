Cât ajunge să coste curentul într-o comună în care 600 de case au fotovoltaice

Într-o comună din Arad, care are puțin peste 3.000 de locuitori, mai bine de 20% dintre gospodării au panouri fotovoltaice pentru producerea de energie. Pe viitor, Primăria își propune să obțină independența energetică, în timp ce edilul susține că, anual, costurile la factura totală de energie ar urma să scadă cu 70.000 de euro, scrie Press One.

Primarul comunei Buteni, Mircea Braiți, spune că ideea i-a venit în 2020.

„Ideea mi-a venit în 2020, când am depus câțiva colegi din primărie proiecte pentru noi, pentru casele noastre, colaborând cu o firmă din Oradea. Adică ei ne-au dat username-ul și parola și noi ne-am înscris în program. Cred că-n primul an, factura la electricitate s-a redus cam cu 50%. După am învățat cum și când să consumăm energia, ne-am eficientizat un pic mai mult, consumăm mai mult curent ziua, când e soare”, a declarat acesta.

Apoi el a format în 2022 o echipă cu mai mulți colegi din primărie pentru a depune, pentru localnicii interesați, proiecte de finanțare prin programul „Casa Verde Fotovoltaice” finanțat de Administrația Fondului de Mediu, astfel încât localitatea să tranziteze căte energia verde.

Întrebat câte dosare au primit finanțare, edilul a spus că „în total, mai bine de 200 de dosare, dintre care cam 180 în comuna Buteni, iar restul în celelalte sate de lângă, că au auzit și alte primării din zonă de ce facem noi și atunci le-am făcut și lor dosare”.

În momentul de față în jur de 20% în toată comuna au sisteme fotovoltaice.

„Pe satul Buteni, unde e reședința, procentul e mai mare. Și poate am fi reușit și mai mult, dar sunt localnici fără acte de proprietate la casă”, a declarat primarul.

De asemenea, edilul spune că acum comuna are șansa de a devenit independentă energetic.

„Chiar am prins un proiect pentru a deveni independenți energetici. Un proiect de 399 de kWh pe 12 clădiri și un parc fotovoltaic, finanțat prin Fondul de Modernizare. Am estimat că reducem factura la energie cam cu 70 de mii de euro anual, ceea ce înseamnă destul pentru o comună ca Buteni”, a spus Mircea Braiți.

Citește continuarea pe Press One.