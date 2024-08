Cât de diferit este valul de căldură din august 2024, față de cel din iulie. Unde au fost 41 de grade, dar și locurile în care noaptea s-au înregistrat doar 8 grade Celsius

Și luna august a adus în România un val de căldură care nu s-a terminat și va mai ține cel puțin până în data de 24, cu maxime de 37-39 grade C. Dar ce temperaturi maxime a adus canicula din această lună? Unde au fost 41 de grade ziua și 28 de grade dimineața? La ce stații meteo a fost cel mai rece?

O mare diferență față de valul de căldură din iulie 2024 este că temperaturi foarte mari, de 38-40 C s-au înregistrat nu doar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, ci și în Banat, unde au fost și cele mai calde nopți, nu departe de recordurile absolute pentru august.

Spre exemplu, hărțile ANM prognozează maxime de 39 C la nivelul țării, pe data de 22 august. Prognoza pentru următoarele cinci zile pentru București indică o maximă de 38 C pentru vineri și 39 C pentru ziua de sâmbătă (24 august).

Maxime de 41 de grade Celsius

În nordul țării a fost mai puțin cald decât în iulie și au fost mult mai puține zile cu maxime de peste 35 C. În București a fost foarte cald, chiar dacă nu au mai fost zile cu maxime de peste 40 C.

Cea mai ridicată temperatură din august 2024 a fost la Zimnicea, +41,1 C pe 14 august. Orașul din Teleorman a înregistrat temperaturi ridicate în ultimele veri, iar în august anul trecut au fost +41,3 C.

La stația meteo Filaret au fost nouă zile consecutive cu maxime de peste 35 C, așadar pragul caniculei a fost depășit des la București. În cea mai caldă noapte, minima a fost de peste 23 C, iar în cea mai caldă după-amiază au fost +38,7 C.

Moldova Veche, în jud Caraș-Severin, a fost unul dintre cele mai calde locuri din țară în august, maximele trecând de 38 C șase zile la rând. Tot acolo a fost și cea mai ridicată minimă a dimineții din acest val de căldură la nivel național: +27,9 C.

În Oltenia, la Calafat, un consacrat „pol al căldurii” am avut o zi cu maximă de 40,6 C și alta cu 40 C, conform hărților ANM. O noapte tropicală s-a înregistrat la altitudini mai mari: la Roșia Montană (peste 1.100 m alt) și la Bisoca (în jud Buzău, la peste 800 m alt).

Nopți cu sub 8 grade Celsius

La doar câteva stații meteo au fost minime nocturne de sub 8 grade C în ultima săptămână: vf Omu, Miercurea Ciuc, Ceahlău-Toaca, și Obârșia Lotrului, la 1.350 m alt, în județul Vâlcea.

Totuși, faață de valul de căldură de luna trecută, temperaturile de peste 35 C au avut o răspândire mult mai mică și a fost foarte cald în Banat. În partea de nord a țării au fost mult mai puține zile caniculare față de iulie 2024. Spre exemplu, în primele 18 zile din august a fost o singură zi cu maxime de peste 35 C la Iași, în timp ce în primele 18 zile din iulie au fost 12 zile de caniculă.

Prima zi cu temperaturi de peste 40 C în august 2024

Luni după prânz, pe 12 iulie, au fost peste 38 C în sudul țării, cele mai ridicate temperaturi fiind la Calafat (39,1 C) și la Zimnicea (38,6 C).

Marți dimineață au fost „nopți tropicale” în zone din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Banat, iar cea mai ridicată temperatură a fost în vestul țării, la Șiria (+26,6 C). Cel mai răcoare a fost la Miercurea Ciuc, +6,6 C, temperatură mai scăzută decât cea înregistrată la vf Omu.

Marți,13 iulie, a fost prima zi de august în care temperaturile au depășit 40 C în țară: au fost +40,7 C la Moldova Veche și Zimnicea, +40,6 C la Calafat și +40,4 C la Băilești și Bechet.

Dimineața zilei de miercur, 14 iulie, a adus minime de peste 25 C la câteva stații meteo, cele mai ridicate fiind la Șiria (25,8 C) și Mangalia (25, 6 C). A fost una dintre cele mai calde nopți la stația meteo București Băneasa (minimă 23,2 C). Temperaturi mari au fost și la Slatina (24,6 C) și Băilești (24,5 C). Cel mai răcoare a fost la Ceahlău-Toaca (+7,9 C), conform datelor ANM).

Miercuri la prânz s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din acest val de căldură din august 2024: la Zimnicea au fost +41,1 C. La Turnu Măgurele au fost +40,5 C, iar la trei stații meteo au fost +40,1 C: Alexandria, Roșiorii de Vede și Bechet. Au fost aproape 40 C și în Banat și peste 37 C în Transilvania.

Căldură extremă în Banat și Crișana

Joi dimineață, în ziua liberă de Sf Maria, s-a înregistrat cea mai ridicată minimă din acest val de căldură: +27,9 C la Moldova Veche, iar la Mangalia au fost +25,4 C. Noapte tropicală a fost și la Târnăveni, în Transilvania (21,3 C), dar și la Roșia Montană (20,6 C), adică la peste 1.100 m alt.

La prânz au fost 39,6 C la Giurgiu și 39,1 C la Jimbolia. La București Filaret au fost +38,7 C. Maximele au depășit 35 C în toate regiunile. La Omu au fost 16,6 C la prânz.

Vineri dimineață au fost minime de peste 24 C în Banat și Crișana, iar la o singură stație meteo a fost o temperatură de sub 10 grade: Obârșia Lotrului. O minimă nu departe de cea a unei nopți tropicale a fost la Fundata, la peste 1.300 m alt: +19,1 C.

Vineri după prânz au fost +40 C la Calafat și +39,7 C la Giurgiu. Au fost maxime de peste 39 C în Banat și de peste 37 C în Transilvania. La Mangalia maxima a fost de numai +27,5 C.

Răcoare la Vf. Omu

Sâmbătă dimineață cele mai ridicate minime au fost în vestul țării: +26,1 C la Șiria și +25,2 C la Sânnicolau Mare și Oravița, Pe 17 august, maxima zilei a fost de +39,4 C la Moldova Veche, iar la Slatina au fost +38,4 C. Au fost 35 C în localități din aproape toate regiunile, însă au fost și zone în care nu s-au depășit 30 C. La Omu au fost sub 14 C.

Duminică dimineață tot Moldova Veche a fost cel mai cald loc din țară, cu o minimă de 27 C. Au fost +24,1 C la Oravița și +22,6 C la Râmnicu Sărat. A fost noapte tropicală la Deva (21 C), dar și la Boița, lângă Sibiu (20,3 C).

La prânz au fost 37 C în trei stații meteo din Banat și Oltenia, iar cel mai cald a fost la Banloc, în județul Timiș. Foarte cald a fost și la Botoșani: +36,4 C.

Luni dimineață a fost extrem de cald în Banat și Crișana, iar cele mai ridicate temperaturi ale dimineții au fost la Oravița, la Dumbrăvița de Codru, la Șiria și la Moldova Veche, temperaturi între 24 și 26 C. Noapte tropicală a fost și a la Cotnari, în Moldova, dar și la Târnăveni, în Transilvania. Luni la prânz, maximele au trecut de 35 C, cea mai ridicată temperatură fiind de +37,6 C, la Chișineu-Criș, în județul Arad.

Marți dimineață, pe 20 iulie, cea mai ridicată minimă a fost la Șiria, +25,2 C. Au fost 21 C la Bisoca, la peste 800 m alt, iar între Filaret și Băneasa diferența a fost de 4,5 C (20,3 vs 15,8 C).