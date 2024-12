Crin Antonescu: „Dacă ar fi înviat Brătianu, nu era nevoie să candidez”. Fostul lider PNL vrea să publice prima carte în 2025

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a afirmat, la Euronews, că nu ar fi candidat din nou la funcția de președinte al României „dacă ar fi înviat Brătianu”. În ce privește activitatea sa din ultimul deceniu, Antonescu spune că a lucrat la două cărți, dintre care una este în stadiu avansat și ar putea fi publicată în cursul anului viitor.

În 2017, Crin Antonescu a exclus categoric o revenire în viața politică. „Şi Brătianu dacă învie, Ionel, care vreţi dumneavoastră, nu mă întorc în politica activă. Nu voi mai avea niciodată un rol activ în acest partid sau în viaţa politică”, declara atunci Antonescu la Antena 3.

Invitat la Euronews să comenteze această declarație mai veche, în contextul în care tocmai a fost desemnat candidatul comun al PSD-PNL-UDMR la prezidențialele din 2025, Antonescu a spus: „A fost o declarație sinceră, poate prea colorată, dar o declarație sinceră. Nu credeam nici atunci și nu credeam nici acum două luni mai exact până în dimineața de 25 noiembrie că ceva m-ar putea determina să revin în viața politică (…) Glumind un pic acum, Brătianu acum nu a înviat, dar dacă ar fi înviat Brătianu, probabil că nu mai era nevoie să candidez eu”.

„O carte despre mituri și mituri false în istoria României”

În ce privește deceniul în care a stat departe de viața publică, Antonescu spune că a avut „o seamă de activități”. „Am citit foarte mult, am studiat tot felul de lucruri, am scris o carte, e aproape gata, și una e într-o fază destul de avansată. Am însoțit în creștere un copil, fiica mea, care a fost și este ceva foarte important pentru mine”, a relatat liberalul.

În ce privește cărțile la care a lucrat, Antonescu a spus că prima este aproape finalizată și ar putea fi publicată în 2025. „Este o carte despre elemente din istoria României din acești 35 de ani și cu trimiteri la istoria interbelică, despre mituri și mituri false în istoria României, despre reușitele și eșecurile românești, despre rolul intelectualilor în viața publică a României”, spus Crin Antonescu.

„O a doua este despre Europa, pentru că marile turbulențe prin care trece Europa ca structură politică, ca civilizație chiar, nu sunt de dată foarte recentă. Sunt lucruri care mă preocupă și pe care le-am urmărit în ultimii 15-20 de ani. E o carte cu caracter eseistic care vizează mai mult istoria culturii cu o puternică trimitere la politică… E încă în lucru”, a adăugat fostul lider al PNL.

Când i s-a cerut să dea explicații privind o altă declarație controversată – „România nu trebuie să se comporte ca o colonie” – făcutî în timpul crizei politice din 2012, generată de a doua suspendare a președintelui Traian Băsescu, Antonescu a refuzat să retracteze sau să nuanțeleze afirmația de acum 12 ani.

„Nu am nici cea mai mică ezitare în a vă spune că nu retrag o virgulă din aceste declarații și este foarte greu să înțeleg cum cineva ar putea să le amendeze cu ceva (…) România trebuie să fie o țară integrată în civilizația occidentală ca partener, o țară care, valorificându-și identitatea, își aduce contribuția la ceea ce înseamnă bogăția civilizației. Dacă asemenea declarații pot fi considerate izolaționiste, pot să o facă unii, îi privește. Aceste afirmații pe care le-am făcut în 2012, le reiau fără să schimb o virgulă”, a menționat el.