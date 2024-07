Cât de mult ar putea scădea vânzările de mașini electrice în România în acest an și cine poate salva piața în 2025

După un an 2023 record pentru mașinile full-electrice, piața scade puternic din cauza subvențiilor reduse la jumătate. Estimările APIA indică faptul că piața electricelor va scădea cu 20% anul acesta, fiind afectate și mașinile scumpe, nu doar cele mult mai ieftine.

Un 2024 sub așteptări pentru electrice

În România s-au vândut anul trecut peste 15.000 de mașini electrice noi, cele mai bune vânzări fiind la Dacia Spring și la modelele Tesla (Model Y și Model 3).

Prognoza APIA de la început de an indica peste 19.000 de mașini pentru 2024, iar cea de acum este cu mai mult de 30% sub acea prognoză.

APIA, dar și alte voci din piață, au susținut ca ecobonusurile oferite de stat pentru cei care cumpără mașini electrice să descrească în pași mici, de la an la an, astfel încât să se ajungă de la aproape 10.000 de euro în 2023, la zero în 2030. O astfel de scădere treptată, anunțată cu mai mulți ani înainte, ar fi dat o predictibilitate cumpărătorilor care ar fi putut decide când pot cumpăra mașina și în funcție de subvenție și de câți bani au într-un anumit moment.

Autoritățile române au decis la început de an înjumătățirea subvenției pentru mașini electrice în Rabla Plus, spre 5.100 de euro, iar asta se vede tot mai clar în cifrele de vânzări, în iunie ele fiind la jumătate față de iunie 2023. Pe întreg anul, cei de la APIA estimează că full-electricele vor scădea cu 20%, spre 12.500 de mașini. Șeful APIA, Dan Vardie, cataloghează scăderea ca fiind „dramatică”.

„La mașinile electrice, până și noi, la APIA, am rămas surprinși de magnitudinea cu care consumatorul amendează situația actuală. Ne așteptam ca oamenii să reacționeze la această diminuare a ecobonusului, dar nu la magnitudinea asta”, spune șeful APIA, care explică faptul că este vorba despre mentalitatea consumatorului care se baza pe o anumită subvenție și acum vede că va beneficia doar de jumătate din ea.

Contează și această discuție cu taxele vamale suplimentare impuse de UE mașinilor electrice din China. „Este o perioadă cu multă ceață în domeniu, din punct de vedere politic, iar aici mă refer la mașinile fabricate în China, care nu sunt doar mărci chinezești, ci includem și Dacia Spring (..) Nu doar Dacia are problema asta, ci și mărci precum Tesla, BMW sau Volvo”, spune Vardie.

Pot urma anumite scumpiri la mașini electrice, dar nu este clar când și dacă se va întâmpla. Sunt multe necunoscute în industrie și ele îi afectează pe potențialii clienți.

Dan Vardie, director general al APIA, spune că mulți clienți, văzând că s-a înjumătățit subvenția, nu au mai privit cumpărarea unei mașini electrice ca fiind „o discuție economică” ci „o discuție emoțională”.

Dezamăgirea a fost mare în rândul potențialilor clienți și cifrele din 2024 arată că scăderea subvenției nu a afectat doar cumpărarea de mașini Spring, ci și Tesla, care vinde mașini mult mai scumpe.

Datele APIA pentru mașinile full-electrice în primele șase luni indică faptul că s-au vândut în România 2.100 de mașini Spring (față de 3.200 în prima parte din 2023) și 921 de mașini Model 3 (dublare față de S1 2023). Pe trei a fost Tesla Model Y, la care vânzările au scăzut, iar pe locul patru a fost Renault Megane E-Tech, ale cărui vânzări s-au înjumătățit. Pe cinci este Hyundai Kona electric.

APIA și-a menținut prognoza pentru piața totală a mașinilor noi: 150.000 de unități, față de 142.000 anul trecut, aici incluzând toate tipurile de mașini noi. Iunie a fost o lună foarte bună.

Mașinile electrice mai ieftine ar putea readuce piața pe plus

Dan Vardie spune că piața electricelor va fi „salvată” anul acesta de mașinile electrice noi de sub 25.000 de euro și cele de sub 20.000 de euro. Mai multe companii auto, printre care Renault și Citroen, au anunțat astfel de mașini, iar spre final de 2025 putem spera să avem pe piață mai multe modele care să aibă preț de pornire între 20.000 și 25.0000 de euro, înainte de aplicarea subvenției.

Vor fi mai multe modele cu prețuri de pornire în jurul a 25.000 de euro și mai puține la sub 20.000 de euro. Vor fi alese două soluții pentru a lansa pe piață aceste electrice mai ieftine: unele mașini vor avea și o versiune cu baterie mai mică, iar alte modele vor fi ele însele foarte mici, de clasa A.

Mașinile diesel noi nu vor scădea foarte mult în România, ci cu sub 10%, iar asta se întâmplă și fiindcă Dacia a mai vândut în ultimele luni câteva mii de mașini pe motorină din generația trecută de Duster, mașini pentru care a existat cerere mare din partea șoferilor obișnuiți cu mașinile pe motorină.

Există un segment care a ieșit bine. La categoria full hybrid piața a mers puternic în primele șase luni și Toyota a fost pe primul loc, cu aproape 6.000 de mașini, pe locul doi fiind Renault, cu aproape 1.000 de unități. Marca niponă are cinci modele pe primele cinci locuri în acest segment, iar pe șapte a fost Dacia Jogger hybrid.

